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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Альмерия
Прогнозы 41
Атлетико М 100% (41)
X 0% (0)
Альмерия 0% (0)
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Атлетико М
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Атлетико М
Альмерия

История личных встреч

Атлетико М
Альмерия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
3:0
П
0:1
П
2:0
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
1:0
П
2:2
П
3:0
П
1:1
ПД
6:3
ПД
0:0

Голы

Всего голов

21
5

Голов в среднем за матч

3
0.71

Среднее время на гол

30
126

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 9 (2) 0.64
Мората Альваро 7 0.5
Корреа Анхель 3 0.21
Лино Сэмуел 2 0.14
Рикельме Родриго 2 0.14
Льоренте Маркос 2 0.14
Молина Науэль 2 0.14
Депай Мемфис 2 0.14
Витсель Аксель 1 0.07
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.33
Суарес Луис III 4 (1) 0.27
Рамазани Ларжи 2 0.13
Баптистао Лео 2 0.13
Акиеме Серхио 2 0.13
Каики Да Силва 1 0.07
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 4 0
Мората Альваро 2 1
Коке Хорхе 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Хименес Хосе 3 0
Аспиликуэта Сесар 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Витсель Аксель 1 0
Рикельме Родриго 1 0
Савич Стефан 1 0
Облак Ян 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Гонсалес Эдгар 2 1
Баптистао Лео 3 0
Баба Иддрису 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Морено Висенте 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
6
Атлетико М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

12
5
Атлетико М
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Альмерия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
6%
2
33%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
4
24%
1
17%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
3
16%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
7
37%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Пропущено

6
18
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
5
28%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
5
28%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

30
16
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
7%
3
19%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
5
17%
4
25%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
6
20%
4
25%
61-75
9
30%
2
13%
76-90

Пропущено

13
37
7 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
2
15%
4
11%
1-15
3
23%
5
14%
16-30
2
15%
8
22%
31-45
2
15%
3
8%
46-60
3
23%
7
19%
61-75
1
8%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1
Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1
Альмерия
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3
Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1

Результаты матчей

Атлетико М
Альмерия

Точный счет

3:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
5
4
3
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
9
5
1.5
4
11
6
8
2.5
1
14
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13.
Алавес
 Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 14 2 7 5 20 - 20 13
16.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 12 - 22 12
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Алькарас Рубен 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Альмерия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 2 дня 7 часов 20 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 82% завершится победой Альмерия.
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    • Прогнозы 41
    Атлетико М 100% (41)
    X 0% (0)
    Альмерия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Альмерия
    12.00
    7.40
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    12.50
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Альмерия

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.83% (11)
    Меньше
    73.17% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    12.2% (5)
    Нет
    87.8% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    63.4% (26)
    3:0 Атлетико М
    14.6% (6)
    1:0 Атлетико М
    9.8% (4)
    2:1 Атлетико М
    7.3% (3)
    3:1 Атлетико М
    4.9% (2)
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    Атлетико М
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