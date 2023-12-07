Тур: 16. Стадион: Цивитас Метрополитано.
Позже
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Главный тренер: Симеоне Диего
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Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Атлетико М
Альмерия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
5
Голов в среднем за матч
3
0.71
Среднее время на гол
30
126
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|0.64
|Мората Альваро
|7
|0.5
|Корреа Анхель
|3
|0.21
|Лино Сэмуел
|2
|0.14
|Рикельме Родриго
|2
|0.14
|Льоренте Маркос
|2
|0.14
|Молина Науэль
|2
|0.14
|Депай Мемфис
|2
|0.14
|Витсель Аксель
|1
|0.07
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|5
|0.33
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.27
|Рамазани Ларжи
|2
|0.13
|Баптистао Лео
|2
|0.13
|Акиеме Серхио
|2
|0.13
|Каики Да Силва
|1
|0.07
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Коке Хорхе
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Хименес Хосе
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Гонсалес Эдгар
|2
|1
|Баптистао Лео
|3
|0
|Баба Иддрису
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
6
Атлетико М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
12
5
Атлетико М
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Альмерия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
6%
2
33%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
4
24%
1
17%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
3
16%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
7
37%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
5
26%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
5
38%
1
10%
76-90
Пропущено
6
18
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
5
28%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
5
28%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
30
16
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
7%
3
19%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
5
17%
4
25%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
6
20%
4
25%
61-75
9
30%
2
13%
76-90
Пропущено
13
37
7 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
2
15%
4
11%
1-15
3
23%
5
14%
16-30
2
15%
8
22%
31-45
2
15%
3
8%
46-60
3
23%
7
19%
61-75
1
8%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1
Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1
Альмерия
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3
Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1
Результаты матчей
Атлетико М
Альмерия
Точный счет
3:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
43
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
16
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
95
411
68
114
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 13
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|20 - 20
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 25
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|16 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|7
Прогнозы на матч Атлетико М - Альмерия
Исход игры
Атлетико М
100% (41)
Ничья
0% (0)
Альмерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
26.83% (11)
Меньше
73.17% (30)
Обе команды забьют
Да
12.2% (5)
Нет
87.8% (36)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
63.4% (26)
3:0 Атлетико М
14.6% (6)
1:0 Атлетико М
9.8% (4)
2:1 Атлетико М
7.3% (3)
3:1 Атлетико М
4.9% (2)
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