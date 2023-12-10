Тур: 16. Стадион: Нуэво Мирандилья. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Ход матча
9'
19'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Мбайе
Мамаду
11
Алехо
Иван
18
Мачис
Дарвин
21
Рохер
Марти
12
Аресо
Хесус
10
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мере ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кадис
Осасуна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.71
0.6
Среднее время на гол
126
150
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|4
|0.25
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.19
|Рохер Марти
|2
|0.13
|Алькарас Рубен
|1
|0.06
|Эрнандес Луис
|1
|0.06
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.06
|Пирес Лукас
|1
|0.06
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|7 (2)
|0.44
|Гарсия Рубен
|2
|0.13
|Гомес Мойсес
|2
|0.13
|Катена Алехандро
|1
|0.06
|Авила Эсекьель
|1
|0.06
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.06
|Арнаис Хосе
|1
|0.06
|Видаль Начо
|1
|0.06
|Муньос Икер
|1
|0.06
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|7
|0
|Алехо Иван
|7
|0
|Собрино Рубен
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Эрнандес Хави V
|4
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Пирес Лукас
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Алекс Фернандес
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|6
|1
|Авила Эсекьель
|2
|2
|Будимир Анте
|4
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Унаи Гарсия
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Осасуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
4
Кадис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Осасуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
3
4
Кадис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Осасуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Забито
5
7
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
40%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Забито
12
17
10 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
4
33%
2
12%
1-15
5
42%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
25
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
14%
2
8%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
5
23%
3
12%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
5
23%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3
Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1
Осасуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4
Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1
Результаты матчей
Кадис
Осасуна
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Кадис
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
312
69
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|5.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 18
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|14.
|0:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 26
|15
|15.
|1:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 22
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|20 - 21
|13
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 25
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 16
|6
|18.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|1:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|9 (1)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 1:0 Осасуна
Исход игры
Кадис
22.6% (26)
Ничья
58.3% (67)
Осасуна
19.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
15.04% (17)
Меньше
84.96% (96)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.2% (60)
1:0 Кадис
13.9% (16)
0:1 Осасуна
11.3% (13)
1:2 Осасуна
7.8% (9)
0:0 Ничья
6.1% (7)
2:1 Кадис
6.1% (7)
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