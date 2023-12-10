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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Кадис
1:0
Первый тайм: 38'
Осасуна
0'
9' Желтая карточка
Унаи Гарсия
1:0
19' Гол
Рохер Марти

Ход матча

9'
 
Унаи Гарсия
19'
Рохер Марти
(Алехо Иван)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 115
Кадис 22.6% (26)
X 58.3% (67)
Осасуна 19.1% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кадис
Ничья
Осасуна
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1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
14
Мбайе
Мамаду
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
8
Алекс
Фернандес
4
Алькарас
Рубен
18
Мачис
Дарвин
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Орос
Аймар
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
9
Авила
Эсекьель
Кадис
4-4-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Кадис
Осасуна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.71
0.6

Среднее время на гол

126
150

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 4 0.25
Мачис Дарвин 3 (1) 0.19
Рохер Марти 2 0.13
Алькарас Рубен 1 0.06
Эрнандес Луис 1 0.06
Сан Эметерио Феде 1 0.06
Пирес Лукас 1 0.06
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 7 (2) 0.44
Гарсия Рубен 2 0.13
Гомес Мойсес 2 0.13
Катена Алехандро 1 0.06
Авила Эсекьель 1 0.06
Орос Аймар 1 (1) 0.06
Арнаис Хосе 1 0.06
Видаль Начо 1 0.06
Муньос Икер 1 0.06
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 7 0
Алехо Иван 7 0
Собрино Рубен 6 0
Хименес Фали 5 0
Эрнандес Хави V 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Пирес Лукас 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Алекс Фернандес 1 0
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Окампо Брайан 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 6 1
Авила Эсекьель 2 2
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Осасуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
4
Кадис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Осасуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

3
4
Кадис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Осасуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Забито

5
7
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
40%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

12
17
10 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
4
33%
2
12%
1-15
5
42%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
25
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
14%
2
8%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
5
23%
3
12%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
5
23%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3
Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1
Осасуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4
Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1

Результаты матчей

Кадис
Осасуна

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Кадис
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
6
9
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Атлетико М
 Заявка 15 11 1 3 32 - 14 34
4.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 31 - 18 28
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
13.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
14.
Осасуна
 0:1 Заявка 16 4 3 9 17 - 26 15
15.
Кадис
 1:0 Заявка 16 3 6 7 13 - 22 15
16.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
17.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 36 7
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 1:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
13.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
16.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
17.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 16 6
18.
Осасуна
 0:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
9.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Осасуна
 0:1 Заявка 8 3 0 5 10 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 1:0 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Иван Алехо из команды Кадис заходит слишком далеко, он валит Орос Аймар.
    • 31'
      Кадис контролирует мяч.
    • 30'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Авила Эсекьель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Рамос Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Орос Аймар успешно блокирует удар.
    • 29'
      Алекс Фернандес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Орос Аймар из команды Осасуна опасно и грубо сыграл. Иван Алехо пострадал.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 96 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 115
    Кадис 22.6% (26)
    X 58.3% (67)
    Осасуна 19.1% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Осасуна
    2.88
    3.80
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    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 1:0 Осасуна

    Исход игры
    Кадис
    22.6% (26)
    Ничья
    58.3% (67)
    Осасуна
    19.1% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    15.04% (17)
    Меньше
    84.96% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.2% (60)
    1:0 Кадис
    13.9% (16)
    0:1 Осасуна
    11.3% (13)
    1:2 Осасуна
    7.8% (9)
    0:0 Ничья
    6.1% (7)
    2:1 Кадис
    6.1% (7)
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    Кадис
    Осасуна
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