Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Рефери не любит споров - именно за это Иван Алехо сейчас получил желтую

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Давид III получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Ох, нехорошо это выглядит. Рохер Марти получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Гарсия Давид III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Рохер Марти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Кадис

43' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Гарсия Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хорошую попытку сделал Иван Алехо. Удар в створ, но вратарь начеку

41' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Кадис

39' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Кадис

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Авила Эсекьель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Авила Эсекьель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Рамос Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Осасуна

26' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

21' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Иван Алехо сделал результативную передачу.

19' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Кадис

14' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Авила Эсекьель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Иван Алехо пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

10' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Унаи Гарсия получил желтую карточку от судьи

9' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кадис начинает с центра поля