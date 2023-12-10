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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 18356 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Кадис
1:1
Конец матча
Осасуна
0'
9' Желтая карточка
Унаи Гарсия
1:0
19' Гол
Рохер Марти
68' Желтая карточка
Алехо Иван
1:1
70' Пенальти
Будимир Анте
87' Желтая карточка
Круз Хуан
90'+8

Ход матча

9'
 
Унаи Гарсия
19'
Рохер Марти
(Алехо Иван)
1:0
46'
 
Муньос Икер
Торро Лукас
58'
Собрино Рубен
Мачис Дарвин
 
68'
Алехо Иван
 
70'
1:1
Будимир Анте
75'
Пирес Лукас
Эрнандес Хави
 
76'
Макси Гомес
Рамос Кристофер
 
76'
Окампо Брайан
Алехо Иван
 
78'
 
Ибаньес Пабло
Орос Аймар
87'
 
Круз Хуан
87'
 
Монкайола Хон
Гомес Мойсес
90'
 
Видаль Начо
Гарсия Рубен
90'
 
Арнаис Хосе
Авила Эсекьель

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 8 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 303 Количество передач 397
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Кадис 22.6% (26)
X 58.3% (67)
Осасуна 19.1% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
14
Мбайе
Мамаду
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
8
Алекс
Фернандес
4
Алькарас
Рубен
18
Мачис
Дарвин
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Орос
Аймар
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
9
Авила
Эсекьель
Кадис
4-4-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Кадис
Осасуна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.71
0.6

Среднее время на гол

126
150

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 4 0.25
Мачис Дарвин 3 (1) 0.19
Рохер Марти 2 0.13
Алькарас Рубен 1 0.06
Эрнандес Луис 1 0.06
Сан Эметерио Феде 1 0.06
Пирес Лукас 1 0.06
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (3) 0.5
Гарсия Рубен 2 0.13
Гомес Мойсес 2 0.13
Катена Алехандро 1 0.06
Авила Эсекьель 1 0.06
Орос Аймар 1 (1) 0.06
Арнаис Хосе 1 0.06
Видаль Начо 1 0.06
Муньос Икер 1 0.06
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 8 0
Алькарас Рубен 7 0
Собрино Рубен 6 0
Хименес Фали 5 0
Эрнандес Хави V 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Пирес Лукас 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Алекс Фернандес 1 0
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Окампо Брайан 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 6 1
Авила Эсекьель 2 2
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Эррера Серхио 2 0
Круз Хуан 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Осасуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Кадис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Осасуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

3
4
Кадис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Осасуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
4
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
3
33%
3
21%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Забито

5
7
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
40%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

13
18
11 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
4
31%
2
11%
1-15
6
46%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

23
26
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
13%
2
8%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
5
22%
3
12%
46-60
6
26%
5
19%
61-75
5
22%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3
Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1
Осасуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4
Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1

Результаты матчей

Кадис
Осасуна

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Кадис
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
6
10
1
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
2.
Жирона
 1:1 Заявка 16 12 3 1 35 - 19 39
3.
Барселона
 1:1 Заявка 16 10 5 1 29 - 15 35
4.
Атлетико М
 Заявка 15 11 1 3 32 - 14 34
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 31 - 18 28
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
13.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
14.
Осасуна
 Заявка 16 4 4 8 18 - 26 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 36 7
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 1:1 Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 1:1 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
16.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
17.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 16 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 1:1 Заявка 8 6 2 0 17 - 9 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 1:1 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 95'
      Матч возобновлен
    • 95'
      Ибаньес Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Аресо Хесус из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Тактическая замена. Гарсия Рубен уходит с поля и его заменяет Видаль Начо
    • 92'
      Муньос Икер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 92'
      Мбайе Мамаду из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Кадис 22.6% (26)
    X 58.3% (67)
    Осасуна 19.1% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 1:1 Осасуна

    Исход игры
    Кадис
    22.6% (26)
    Ничья
    58.3% (67)
    Осасуна
    19.1% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    15.04% (17)
    Меньше
    84.96% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.2% (60)
    1:0 Кадис
    13.9% (16)
    0:1 Осасуна
    11.3% (13)
    1:2 Осасуна
    7.8% (9)
    0:0 Ничья
    6.1% (7)
    2:1 Кадис
    6.1% (7)
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