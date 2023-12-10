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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Гранада
0:1
Первый тайм: 13'
Атлетик Б
0'
0:1
6' Гол
Уильямс Иньяки

Ход матча

6'
0:1
Уильямс Иньяки
(Лекуе Иньиго)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 117
Гранада 4.3% (5)
X 17.9% (21)
Атлетик Б 77.8% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Атлетик Б
4.29
4.00
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
28
Торренте
Рауль
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
24
Вильяр
Гонсало
23
Гумбау
Херард
26
Сарагоса
Брайан
7
Бое
Лукас
11
Узуни
Мюрто
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Гранада
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Гранада
Атлетик Б

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:0
КК
2:1
КК
1:0
ЛЛ
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
2:2
П
0:1

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.7
0.7

Среднее время на гол

52
128

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.7

Среднее время на гол

56
128

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

1.65
0.7

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15

Среднее время на гол

54
128

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.31
Узуни Мюрто 5 (2) 0.31
Бое Лукас 3 0.19
Санчес Рикард 2 0.13
Омородион Сэмюэль 2 0.13
Вильяр Гонсало 1 0.06
Рубио Мигель 1 0.06
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Нева Карлос 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 0.5
Гурусета Горка 7 0.44
Сансет Ойян 3 0.19
Уильямс Нико 2 0.13
Беренгер Алекс 2 (1) 0.13
Весга Микель 2 (2) 0.13
Де Маркос Оскар 1 0.06
Юри Берчиче 1 0.06
Вильялибре Асьер 1 0.06
Руис Иньиго 1 0.06
Гарсия Дани 1 0.06
Гомес Унаи 1 0.06
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 7 0
Сарагоса Брайан 5 0
Бое Лукас 3 1
Вильяр Гонсало 4 0
Микель Игнаси 3 0
Санчес Рикард 3 0
Пако Лопес 3 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Нева Карлос 2 0
Торренте Рауль 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Вивиан Даниэль 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Уильямс Нико 1 0
Арес Малком 1 0

Результаты матчей

Гранада
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Атлетик Б
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
1
Гранада
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

3
21
Гранада
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Атлетик Б
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
18%
2
25%
1-15
2
18%
4
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
27%
3
43%
76-90

Забито

9
21
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
11%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
33%
6
29%
61-75
5
56%
5
24%
76-90

Пропущено

19
12
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
8
42%
2
17%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Забито

20
29
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
15%
4
14%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
1
5%
1
3%
46-60
6
30%
7
24%
61-75
6
30%
6
21%
76-90

Пропущено

34
19
20 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
9%
2
11%
1-15
5
15%
3
16%
16-30
12
35%
2
11%
31-45
5
15%
4
21%
46-60
3
9%
4
21%
61-75
6
18%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0
Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3
Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2

Результаты матчей

Гранада
Атлетик Б

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гранада
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
7
1
1
6
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
3
4
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
10
5
3
12
2.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Атлетико М
 Заявка 15 11 1 3 32 - 14 34
4.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 16 9 4 3 31 - 18 31
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
13.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 12 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 0:1 Заявка 16 1 4 11 19 - 36 7
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
16.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
17.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Гранада
 0:1 Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
3.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 8 4 2 2 9 - 7 14
4.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
9.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Гранада
 0:1 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Нева Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Гранада: 44%, Атлетик Б: 56%.
    • 4'
      Атлетик Б контролирует мяч.
    • 4'
      Унай Симон из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Прадос Беньят из команды [team] поставил подножку. Пострадал Руис Серхио
    • 2'
      Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Микель Игнаси успешно блокирует удар.
    • 2'
      Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 1'
      Оооо... вот это был удар! Узуни Мюрто должен был забить с этой позиции.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Узуни Мюрто. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Микель Игнаси создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Атлетик Б начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Гранада.
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    Прогнозы 117
    Гранада 4.3% (5)
    X 17.9% (21)
    Атлетик Б 77.8% (91)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Атлетик Б
    4.29
    4.00
    3.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гранада 0:1 Атлетик Б онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 0:1 Атлетик Б

    Исход игры
    Гранада
    4.1% (5)
    Ничья
    18.2% (22)
    Атлетик Б
    77.7% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.36% (62)
    Меньше
    44.64% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    47.1% (57)
    0:1 Атлетик Б
    17.4% (21)
    1:1 Ничья
    14.9% (18)
    0:2 Атлетик Б
    5.8% (7)
    1:0 Гранада
    2.5% (3)
    1:3 Атлетик Б
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Атлетик Б
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