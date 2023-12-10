Тур: 16. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Ортис Мигель
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Тристан ПолВратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гранада
Атлетик Б
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.7
0.7
Среднее время на гол
52
128
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.6
0.7
Среднее время на гол
56
128
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
1.65
0.7
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
Среднее время на гол
54
128
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|0.33
|Узуни Мюрто
|5 (2)
|0.33
|Бое Лукас
|3
|0.2
|Санчес Рикард
|2
|0.13
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.13
|Вильяр Гонсало
|1
|0.07
|Рубио Мигель
|1
|0.07
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8
|0.53
|Гурусета Горка
|7
|0.47
|Сансет Ойян
|3
|0.2
|Уильямс Нико
|2
|0.13
|Беренгер Алекс
|2 (1)
|0.13
|Весга Микель
|2 (2)
|0.13
|Де Маркос Оскар
|1
|0.07
|Юри Берчиче
|1
|0.07
|Вильялибре Асьер
|1
|0.07
|Руис Иньиго
|1
|0.07
|Гарсия Дани
|1
|0.07
|Гомес Унаи
|1
|0.07
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|7
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Бое Лукас
|3
|1
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|Микель Игнаси
|3
|0
|Санчес Рикард
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Нева Карлос
|2
|0
|Торренте Рауль
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Вивиан Даниэль
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Атлетик Б
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
1
Гранада
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
3
21
Гранада
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Атлетик Б
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
11
22
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
18%
2
25%
1-15
2
18%
4
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
27%
3
43%
76-90
Забито
9
21
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
11%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
33%
6
29%
61-75
5
56%
5
24%
76-90
Пропущено
19
12
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
8
42%
2
17%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Забито
20
29
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
15%
4
14%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
1
5%
1
3%
46-60
6
30%
7
24%
61-75
6
30%
6
21%
76-90
Пропущено
34
19
20 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
9%
2
11%
1-15
5
15%
3
16%
16-30
12
35%
2
11%
31-45
5
15%
4
21%
46-60
3
9%
4
21%
61-75
6
18%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0
Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3
Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2
Результаты матчей
Гранада
Атлетик Б
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гранада
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
71
16
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
26
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
69
105
312
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|5.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 18
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 25
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|9 (1)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада - Атлетик Б
Исход игры
Гранада
4.1% (5)
Ничья
18.2% (22)
Атлетик Б
77.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
55.36% (62)
Меньше
44.64% (50)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
47.1% (57)
0:1 Атлетик Б
17.4% (21)
1:1 Ничья
14.9% (18)
0:2 Атлетик Б
5.8% (7)
1:0 Гранада
2.5% (3)
1:3 Атлетик Б
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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