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Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ницца
 
Позже
Реймс
Прогнозы 119
Ницца 86.6% (103)
X 11.8% (14)
Реймс 1.7% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
8
Росарио
Пабло
55
Ндайишимийе
Юссуф
11
Сансон
Морган
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
21
Матусива
Азор
4
Бузи
Максим
8
Ричардсон
Амир
10
Теума
Тедди
25
Де
Смет
Тибо
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
Ницца
4-3-3
Реймс
3-1-4-2

История личных встреч

Ницца
Реймс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:1
К
2:3

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.78
1.1

Среднее время на гол

115
81

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

1.1
0.11

Среднее время на гол

81
810

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

0.95
0.63

Тотал матчей

2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

95
142

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 0.29
Бога Жереми 2 0.14
Лаборд Гаэтан 2 0.14
Будауи Хишем 2 0.14
Гессан Эванн 2 0.14
Аталь Юсеф 1 0.07
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Сансон Морган 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.29
Дарами Мохаммед 3 0.21
Ричардсон Амир 3 0.21
Ито Дзюня 2 0.14
Манетси Маршал 2 0.14
Дьяките Умар 2 0.14
Абдельамид Юнис 2 0.14
Накамура Кейто 1 0.07
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.07

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 2 1
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Данте Бонфим 2 0
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бар Мельвен 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 4 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
5
Ницца
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

7
7
Ницца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реймс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
100%
1
10%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
1
8%
4
20%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Пропущено

6
19
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
2
33%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
7
37%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
67%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0
Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1
Реймс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1
Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3

Результаты матчей

Ницца
Реймс

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ницца
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
3.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
7.
Брест
 Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 5 6 12 - 19 14
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 14 1 4 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
4.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
5.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
4.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
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  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 15-го тура французской Лиги 1 "Ницца" принимает "Реймс". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Реймс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 18 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 37.1% пользователей.
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Прогнозы 119
Ницца 86.6% (103)
X 11.8% (14)
Реймс 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Реймс
1.98
3.45
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4.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ницца - Реймс

Исход игры
Ницца
86.3% (107)
Ничья
12.1% (15)
Реймс
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
45.22% (52)
Нет
54.78% (63)
Популярный счёт
1:0 Ницца
37.1% (46)
2:1 Ницца
32.3% (40)
2:0 Ницца
9.7% (12)
1:1 Ничья
7.3% (9)
0:0 Ничья
3.2% (4)
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