Тур: 15. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Бастьен Бенуа
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Реймс
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1.1
Среднее время на гол
115
81
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
1.1
0.11
Среднее время на гол
81
810
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
0.95
0.63
Тотал матчей
2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
95
142
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|4
|0.29
|Бога Жереми
|2
|0.14
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.14
|Будауи Хишем
|2
|0.14
|Гессан Эванн
|2
|0.14
|Аталь Юсеф
|1
|0.07
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Сансон Морган
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.29
|Дарами Мохаммед
|3
|0.21
|Ричардсон Амир
|3
|0.21
|Ито Дзюня
|2
|0.14
|Манетси Маршал
|2
|0.14
|Дьяките Умар
|2
|0.14
|Абдельамид Юнис
|2
|0.14
|Накамура Кейто
|1
|0.07
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.07
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|1
|Будауи Хишем
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Сансон Морган
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|4
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Уильям Стилл
|1
|1
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
5
Ницца
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
7
7
Ницца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реймс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
100%
1
10%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
1
8%
4
20%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
2
15%
2
10%
76-90
Пропущено
6
19
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
2
33%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
7
37%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
67%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0
Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1
Реймс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1
Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3
Результаты матчей
Ницца
Реймс
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ницца
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
311
68
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 19
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогнозы на матч Ницца - Реймс
Исход игры
Ницца
86.2% (50)
Ничья
10.3% (6)
Реймс
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (24)
Меньше
58.62% (34)
Обе команды забьют
Да
48.28% (28)
Нет
51.72% (30)
Популярный счёт
2:1 Ницца
37.9% (22)
1:0 Ницца
34.5% (20)
2:0 Ницца
12.1% (7)
1:1 Ничья
6.9% (4)
0:0 Ничья
3.4% (2)
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