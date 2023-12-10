Тур: 15. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
11
Сахи
Дион
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Себас ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коне МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Айю АндреНападающий
-
10 Алиуи НабильНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Страсбург
Гавр
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мотиба Лебо
|3
|0.21
|Эмега Эмануэль
|3
|0.21
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.14
|Сахи Дион
|1
|0.07
|Диарра Хабиб
|1
|0.07
|Гамейро Кевин
|1 (1)
|0.07
|Перрен Люка
|0
|0
|Габриэл Анжело
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.29
|Байо Мохамед
|3
|0.21
|Кузяев Далер
|2
|0.14
|Льорис Готье
|1
|0.07
|Мбемба Нолан
|1
|0.07
|Грандсир Самуэль
|1
|0.07
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеная Марвин
|1
|1
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Баква Дилан
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|1
|Санганте Аруна
|4
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Айю Андре
|0
|1
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гавр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Страсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
3
5
Страсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Гавр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
100%
1
14%
76-90
Пропущено
12
6
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
5
42%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
11
14
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
9%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
6
55%
4
29%
76-90
Пропущено
20
13
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
4
20%
4
31%
16-30
7
35%
2
15%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
2
10%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0
Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1
Гавр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2
Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9
Результаты матчей
Страсбург
Гавр
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
68
311
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|16 - 6
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|10.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|12 - 15
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 21
|15
|13.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|12 - 19
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 25
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|17.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|5.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|6.
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Гавр
Исход игры
Страсбург
55.3% (63)
Ничья
41.2% (47)
Гавр
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (40)
Меньше
64.29% (72)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (40)
2:1 Страсбург
30.7% (35)
1:0 Страсбург
21.1% (24)
0:0 Ничья
4.4% (5)
1:2 Гавр
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:0 Страсбург
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!