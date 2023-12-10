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Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Страсбург
0:0
Первый тайм: 14'
Гавр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 115
Страсбург 54.8% (63)
X 40.9% (47)
Гавр 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Страсбург
Ничья
Гавр
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
3
Делен
Тома
18
Мванга
Жуниор
27
Сиссоко
Ибраима
26
Баква
Дилан
11
Сахи
Дион
7
Деминге
Джесси
10
Эмега
Эмануэль
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
23
Касимир
Хосуэ
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
27
Опери
Кристофер
29
Грандсир
Самуэль
9
Байо
Мохамед
Страсбург
4-2-3-1
Гавр
3-5-2

История личных встреч

Страсбург
Гавр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
3:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мотиба Лебо 3 0.21
Эмега Эмануэль 3 0.21
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.14
Сахи Дион 1 0.07
Диарра Хабиб 1 0.07
Гамейро Кевин 1 (1) 0.07
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.29
Байо Мохамед 3 0.21
Кузяев Далер 2 0.14
Льорис Готье 1 0.07
Мбемба Нолан 1 0.07
Грандсир Самуэль 1 0.07
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Кечта Яссин 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 1 1
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Баква Дилан 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Перрен Люка 1 0
Абакар Силла 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 1
Санганте Аруна 4 0
Байо Мохамед 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Айю Андре 0 1
Туре Абдулайе 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Опери Кристофер 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Результаты матчей

Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гавр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Страсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
5
Страсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Гавр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
100%
1
14%
76-90

Пропущено

12
6
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
5
42%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

11
14
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
9%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
6
55%
4
29%
76-90

Пропущено

20
13
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
4
20%
4
31%
16-30
7
35%
2
15%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
2
10%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0
Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1
Гавр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2
Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9

Результаты матчей

Страсбург
Гавр

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 15 9 5 1 16 - 6 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 0:0 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Реймс
 Заявка 15 7 2 6 21 - 21 23
6.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
7.
Брест
 0:0 Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Мец
 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 22 17
11.
Гавр
 0:0 Заявка 15 3 8 4 12 - 15 17
12.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 15 3 6 6 12 - 19 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
18.
Лион
 Заявка 14 1 4 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 0:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Страсбург
 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 7 7
17.
Клермон
 0:0 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
4.
Реймс
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Брест
 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
6.
Лилль
 0:0 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 0:0 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 0:0 Заявка 8 1 6 1 6 - 8 9
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 13'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 12'
    Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 12'
    Деминге Джесси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 11'
    Кузяев Далер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Контроль мяча: Страсбург: 28%, Гавр: 72%.
  • 9'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 9'
    Гавр контролирует мяч.
  • 8'
    Санганте Аруна успешно блокирует удар.
  • 8'
    Мванга Жуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    О, нет. Из многообещающей позиции Сахи Дион из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 8'
    Гильберт Фредерик из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 8'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 7'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 2'
      Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Делен Тома ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Страсбург начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Гавр.
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    Прогнозы 115
    Страсбург 54.8% (63)
    X 40.9% (47)
    Гавр 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Гавр
    3.30
    3.20
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Гавр

    Исход игры
    Страсбург
    55.3% (63)
    Ничья
    41.2% (47)
    Гавр
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (40)
    Меньше
    64.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (40)
    2:1 Страсбург
    30.7% (35)
    1:0 Страсбург
    21.1% (24)
    0:0 Ничья
    4.4% (5)
    1:2 Гавр
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 Страсбург
    1.8% (2)
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    Страсбург
    Гавр
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