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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Страсбург
2:1
Конец матча
Гавр
0'
1:0
21' Гол
Эмега Эмануэль
26' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
27' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
40' Желтая карточка
Перрен Люка
1:1
49' Гол
Сальмье Йоанн
73' Желтая карточка
Делен Тома
2:1
90' Гол
Абакар Силла
90'+9

Ход матча

21'
Эмега Эмануэль
1:0
26'
Сиссоко Ибраима
 
27'
 
Сальмье Йоанн
40'
Перрен Люка
 
49'
1:1
Сальмье Йоанн
(Опери Кристофер)
60'
Гамейро Кевин
Деминге Джесси
 
60'
Мотиба Лебо
Сахи Дион
 
60'
Диарра Хабиб
Сиссоко Ибраима
 
64'
Габриэл Анжело
Баква Дилан
 
66'
 
Джуджу Антуан
Грандсир Самуэль
66'
 
Таргаллин Уссама
Кузяев Далер
73'
Делен Тома
 
75'
Сеная Марвин
Гильберт Фредерик
 
78'
 
Него Лоик
Касимир Хосуэ
78'
 
Айю Андре
Кечта Яссин
88'
 
Алиуи Набиль
Байо Мохамед
90'
Абакар Силла
(Делен Тома)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 385 Количество передач 499
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Страсбург 54.8% (63)
X 40.9% (47)
Гавр 4.3% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
3
Делен
Тома
18
Мванга
Жуниор
27
Сиссоко
Ибраима
26
Баква
Дилан
11
Сахи
Дион
7
Деминге
Джесси
10
Эмега
Эмануэль
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
23
Касимир
Хосуэ
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
27
Опери
Кристофер
29
Грандсир
Самуэль
9
Байо
Мохамед
Страсбург
4-2-3-1
Гавр
3-5-2

История личных встреч

Страсбург
Гавр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
3:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.27
Мотиба Лебо 3 0.2
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.13
Сахи Дион 1 0.07
Диарра Хабиб 1 0.07
Гамейро Кевин 1 (1) 0.07
Абакар Силла 1 0.07
Делен Тома 0 0
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.27
Байо Мохамед 3 0.2
Кузяев Далер 2 0.13
Сальмье Йоанн 1 0.07
Льорис Готье 1 0.07
Мбемба Нолан 1 0.07
Грандсир Самуэль 1 0.07
Опери Кристофер 0 0
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 1 1
Гильберт Фредерик 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Делен Тома 2 0
Баква Дилан 2 0
Перрен Люка 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Абакар Силла 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 1
Санганте Аруна 4 0
Байо Мохамед 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Сальмье Йоанн 2 0
Айю Андре 0 1
Туре Абдулайе 1 0
Десма Артур 1 0
Опери Кристофер 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Результаты матчей

Страсбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Гавр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
6
Страсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Гавр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
5
Страсбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Гавр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
100%
1
14%
76-90

Пропущено

12
6
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
5
42%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

13
15
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
7
54%
4
27%
76-90

Пропущено

21
15
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
5
33%
16-30
7
33%
2
13%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
2
10%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0
Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1
Гавр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2
Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9

Результаты матчей

Страсбург
Гавр

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
4
11
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 15 9 5 1 16 - 6 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Брест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 15 25
6.
Реймс
 Заявка 15 7 2 6 21 - 21 23
7.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
11.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12.
Гавр
 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 0:2 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
18.
Лион
 2:0 Заявка 15 2 4 9 13 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 0:2 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 2:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Брест
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Реймс
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 0:2 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
14.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 2:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
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Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Страсбург 54.8% (63)
    X 40.9% (47)
    Гавр 4.3% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:1 Гавр

    Исход игры
    Страсбург
    54.8% (63)
    Ничья
    40.9% (47)
    Гавр
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    71.68% (81)
    Нет
    28.32% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (40)
    2:1 Страсбург
    30.4% (35)
    1:0 Страсбург
    20.9% (24)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    1:2 Гавр
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Страсбург
    1.7% (2)
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