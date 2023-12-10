Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Баква Дилан из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Матч возобновлен

48' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Деминге Джесси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Гильберт Фредерик пробил со штрафного прямо в стенку

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Люка Перрен получил желтую карточку от судьи

40' Безумный фол. Люка Перрен грубо играет против соперника. Пострадал Опери Кристофер

40' Удар от ворот произведет Страсбург

39' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Люка Перрен наказан за толчок Санганте Аруна

35' О, нет. Из многообещающей позиции Байо Мохамед из команды Гавр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

35' Касимир Хосуэ из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Кузяев Далер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Страсбург

31' Опери Кристофер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

28' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

27' Сальмье Йоанн получил желтую карточку от судьи

26' Сиссоко Ибраима получил желтую карточку от судьи

25' Удар от ворот произведет Страсбург

25' Туре Абдулайе из команды Гавр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Удар от ворот произведет Страсбург

23' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Г О О О О О Л - Эмега Эмануэль из команды Страсбург легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

21' Баква Дилан из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Удар от ворот произведет Страсбург

21' Санганте Аруна создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Гильберт Фредерик пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

17' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Баква Дилан пробил со штрафного прямо в стенку

14' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Деминге Джесси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' О, нет. Из многообещающей позиции Сахи Дион из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

8' Гильберт Фредерик из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Страсбург

4' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

3' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Страсбург начинает с центра поля

1' Судья начинает матч