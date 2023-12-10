Тур: 15. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
1:0
24' ГолЛяказетт Александр
2:0
28' ГолЛяказетт Александр
40' Желтая карточкаСьерро Венсан
2:0
45' Не забитый пенальтиДаллинга Тийс
62' Желтая карточкаДоннум Арон
Ход матча
24'
28'
40'
45'
2:0
62'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
303 Количество передач 256
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мата
Клинтон
18
Шерки
Райан
37
Нуама
Эрнест
50
Рестес
Гийом
19
Магри
Франк
20
Шмидт
Никлас
15
Доннум
Арон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лион
Тулуза
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
28 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
15
Голов в среднем за матч
2.8
1.15
Среднее время на гол
32
78
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.46
0.67
Среднее время на гол
61
135
Всего голов
61
25
Голов в среднем за матч
2.18
0.89
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
41
100
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|5 (1)
|0.33
|О'Брайан Джек
|3
|0.2
|Нуама Эрнест
|1
|0.07
|Тальяфико Николас
|1
|0.07
|Альверо Скелли
|1
|0.07
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.07
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Джеффиньо
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|5
|0.33
|Магри Франк
|3
|0.2
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.2
|Хелаберт Сесар
|1
|0.07
|Шмидт Никлас
|1
|0.07
|Николайсен Расмус
|1
|0.07
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Тальяфико Николас
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Ловрен Деян
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Диавара МамадуII
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|О'Брайан Джек
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|4
|0
|Шмидт Никлас
|3
|0
|Суасо Габриэль
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Даллинга Тийс
|3
|0
|Коста Логан
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мартинес Карлес
|2
|0
|Николайсен Расмус
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Лион
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Тулуза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
1
8
Лион
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Тулуза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
18%
3
27%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
1
9%
4
57%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
40%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
28
18
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
7
25%
1
6%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
5
18%
3
17%
61-75
4
14%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1
Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2
Тулуза
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1
Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1
Результаты матчей
Лион
Тулуза
Точный счет
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:4
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лион
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
212
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|16 - 6
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 21
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 17
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|0:2 Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 20
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 25
|11
|18.
|2:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|0:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|17.
|2:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|2:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 2:0 Тулуза
Исход игры
Лион
61.4% (70)
Ничья
29.8% (34)
Тулуза
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (49)
Меньше
55.45% (61)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
2:1 Лион
38.6% (44)
1:1 Ничья
27.2% (31)
1:0 Лион
15.8% (18)
2:0 Лион
6.1% (7)
0:1 Тулуза
3.5% (4)
1:2 Тулуза
3.5% (4)
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