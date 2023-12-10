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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Лион
2:0
Второй тайм: 65'
Тулуза
0'
1:0
24' Гол
Ляказетт Александр
2:0
28' Гол
Ляказетт Александр
40' Желтая карточка
Сьерро Венсан
2:0
45' Не забитый пенальти
Даллинга Тийс
62' Желтая карточка
Доннум Арон

Ход матча

24'
Ляказетт Александр
(О'Брайан Джек)
1:0
28'
Ляказетт Александр
2:0
40'
 
Сьерро Венсан
45'
2:0
Даллинга Тийс
58'
Кумбеди Саэль
Мата Клинтон
 
58'
Морейра Диегу
Шерки Райан
 
62'
 
Доннум Арон

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 303 Количество передач 256
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 114
Лион 61.4% (70)
X 29.8% (34)
Тулуза 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тулуза
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1
Лопеш
Антони
55
Чалета-Цар
Дуе
5
Ловрен
Деян
12
О'Брайан
Джек
22
Мата
Клинтон
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
8
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
50
Рестес
Гийом
12
Каманзи
Уоррен
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
19
Магри
Франк
20
Шмидт
Никлас
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
Лион
3-4-1-2
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Тулуза

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

28 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
4:1
Л1
2:3
Л1
5:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
3:2

Голы

Всего голов

42
15

Голов в среднем за матч

2.8
1.15

Среднее время на гол

32
78

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.46
0.67

Среднее время на гол

61
135

Всего голов

61
25

Голов в среднем за матч

2.18
0.89

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

41
100

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 5 (1) 0.33
О'Брайан Джек 3 0.2
Нуама Эрнест 1 0.07
Тальяфико Николас 1 0.07
Альверо Скелли 1 0.07
Толиссо Корентен 1 (1) 0.07
Кумбеди Саэль 0 0
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 5 0.33
Магри Франк 3 0.2
Абухляль Закария 3 (1) 0.2
Хелаберт Сесар 1 0.07
Шмидт Никлас 1 0.07
Николайсен Расмус 1 0.07
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Тальяфико Николас 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Ловрен Деян 2 0
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Диавара МамадуII 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 4 0
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Доннум Арон 3 0
Даллинга Тийс 3 0
Коста Логан 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мартинес Карлес 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Лион
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Тулуза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

1
8
Лион
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Тулуза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
1
9%
4
57%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
40%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Пропущено

28
18
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
7
25%
1
6%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
5
18%
3
17%
61-75
4
14%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1
Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2
Тулуза
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1
Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1

Результаты матчей

Лион
Тулуза

Точный счет

1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:4
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лион
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 15 9 5 1 16 - 6 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Брест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 15 25
6.
Реймс
 Заявка 15 7 2 6 21 - 21 23
7.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
11.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12.
Гавр
 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 0:2 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
18.
Лион
 2:0 Заявка 15 2 4 9 13 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 0:2 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 2:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Брест
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Реймс
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 0:2 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
14.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 2:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Суасо Габриэль возвращается на поле.
    • 54'
      Матч возобновлен
    • 54'
      Ох, нехорошо это выглядит. Суасо Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 53'
      Суасо Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Николайсен Расмус выиграл воздушное противоборство у Нуама Эрнест.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Каманзи Уоррен
    • 51'
      Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Лион начинает контратаку
    • 50'
      Контроль мяча: Лион: 53%, Тулуза: 47%.
    • 50'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Даллинга Тийс нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
    • 49'
      Мата Клинтон из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Чалета-Цар Дуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      О'Брайан Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Доннум Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Магри Франк пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 47'
      Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.6% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Лион 61.4% (70)
    X 29.8% (34)
    Тулуза 8.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Тулуза
    4.70
    3.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 2:0 Тулуза

    Исход игры
    Лион
    61.4% (70)
    Ничья
    29.8% (34)
    Тулуза
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.55% (49)
    Меньше
    55.45% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    38.6% (44)
    1:1 Ничья
    27.2% (31)
    1:0 Лион
    15.8% (18)
    2:0 Лион
    6.1% (7)
    0:1 Тулуза
    3.5% (4)
    1:2 Тулуза
    3.5% (4)
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    Лион
    Тулуза
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