Mahamadou Diawara оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mahamadou Diawara нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Лион , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

48' ОН ПРОМАЗАЛ - Даллинга Тийс пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

47' Матч возобновлен

47' После проверки VAR судья не изменил решения - Тулуза пробьет пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Тулуза

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Сьерро Венсан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Удар от ворот произведет Тулуза

37' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

34' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает ударом с правой ноги!

28' Сантиметры! Удар с лета нанес Толиссо Корентен , но попал в штангу!

28' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Г О О О О Л - Ляказетт Александр левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Николайсен Расмус получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Николайсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ловрен Деян нанес удар головой, но Guillaume Restes спокойно отбил мяч.

18' Хорошую попытку сделал Нуама Эрнест . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Лион

17' Сьерро Венсан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

15' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Сьерро Венсан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Лион

5' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Guillaume Restes ослабляет давление, выбив мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Тулуза начинает с центра поля