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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Лион
3:0
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
24' Гол
Ляказетт Александр
2:0
28' Гол
Ляказетт Александр
40' Желтая карточка
Сьерро Венсан
2:0
45' Не забитый пенальти
Даллинга Тийс
62' Желтая карточка
Доннум Арон
67' Желтая карточка
Диавара Мамаду
78' Желтая карточка
Диарра Мусса
3:0
79' Гол
Ляказетт Александр
86' Желтая карточка
Морейра Диегу
90'+3

Ход матча

24'
Ляказетт Александр
(О'Брайан Джек)
1:0
28'
Ляказетт Александр
2:0
40'
 
Сьерро Венсан
45'
2:0
Даллинга Тийс
58'
Кумбеди Саэль
Мата Клинтон
 
58'
Морейра Диегу
Шерки Райан
 
62'
 
Доннум Арон
66'
Кадевере Тино
Нуама Эрнест
 
66'
Диавара Мамаду
Толиссо Корентен
 
67'
Диавара Мамаду
 
69'
 
Диарра Мусса
Суасо Габриэль
69'
 
Сиссоко Ибрагим
Сьерро Венсан
78'
 
Диарра Мусса
79'
Ляказетт Александр
3:0
82'
 
Кассерес Кристиан
Спирингс Стейн
82'
 
Беграуи Янис
Магри Франк
82'
Сарр Мамаду-Наби
Ловрен Деян
 
82'
 
Хелаберт Сесар
Доннум Арон
86'
Морейра Диегу
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 491 Количество передач 507
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Лион 61.4% (70)
X 29.8% (34)
Тулуза 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
55
Чалета-Цар
Дуе
5
Ловрен
Деян
12
О'Брайан
Джек
22
Мата
Клинтон
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
8
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
50
Рестес
Гийом
12
Каманзи
Уоррен
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
19
Магри
Франк
20
Шмидт
Никлас
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
Лион
3-4-1-2
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Тулуза

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

28 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
4:1
Л1
2:3
Л1
5:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
3:2

Голы

Всего голов

42
15

Голов в среднем за матч

2.8
1.15

Среднее время на гол

32
78

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.46
0.67

Среднее время на гол

61
135

Всего голов

61
25

Голов в среднем за матч

2.18
0.89

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

41
100

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 6 (1) 0.4
О'Брайан Джек 3 0.2
Нуама Эрнест 1 0.07
Тальяфико Николас 1 0.07
Альверо Скелли 1 0.07
Толиссо Корентен 1 (1) 0.07
Кумбеди Саэль 0 0
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 5 0.33
Магри Франк 3 0.2
Абухляль Закария 3 (1) 0.2
Хелаберт Сесар 1 0.07
Шмидт Никлас 1 0.07
Николайсен Расмус 1 0.07
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Тальяфико Николас 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Ловрен Деян 2 0
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Морейра Диегу 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 4 0
Доннум Арон 4 0
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Даллинга Тийс 3 0
Коста Логан 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мартинес Карлес 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Бангре Мамади 2 0
Диарра Мусса 1 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

Лион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Лион
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Тулуза
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

1
8
Лион
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Тулуза
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

17
14
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
12%
2
14%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
5
29%
29%
1
7%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
1
9%
4
57%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
8%
2
14%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
31%
3
21%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

28
21
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
7%
2
10%
1-15
7
25%
3
14%
16-30
6
21%
2
10%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
4
14%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1
Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2
Тулуза
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1
Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1

Результаты матчей

Лион
Тулуза

Точный счет

1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:4
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
3:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лион
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
2
4
2
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
5
1
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 15 9 5 1 16 - 6 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Брест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 15 25
6.
Реймс
 Заявка 15 7 2 6 21 - 21 23
7.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
11.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12.
Гавр
 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 15 2 7 6 14 - 21 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
18.
Лион
 Заявка 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Брест
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Реймс
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
14.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Лион заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Лион: 49%, Тулуза: 51%.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 93'
    Mahamadou Diawara оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Хелаберт Сесар. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Удар от ворот произведет Тулуза
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    • До матча
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    Прогнозы 114
    Лион 61.4% (70)
    X 29.8% (34)
    Тулуза 8.8% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 3:0 Тулуза

    Исход игры
    Лион
    61.4% (70)
    Ничья
    29.8% (34)
    Тулуза
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.55% (49)
    Меньше
    55.45% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    38.6% (44)
    1:1 Ничья
    27.2% (31)
    1:0 Лион
    15.8% (18)
    2:0 Лион
    6.1% (7)
    0:1 Тулуза
    3.5% (4)
    1:2 Тулуза
    3.5% (4)
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