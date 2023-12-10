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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Мец
 
Позже
Брест
Прогнозы 109
Мец 22.9% (25)
X 50.5% (55)
Брест 26.6% (29)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
3
Юдоль
Матьё
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
36
Джаллоу
Абли
14
Сабали
Шейх
11
Элисор
Симон
40
Бизот
Марко
2
Локо
Брэдли
3
Брассье
Лилиан
5
Шардонне
Брендан
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
26
Перейра-Лаже
Матиаш
9
Мунье
Стив
21
Браими
Билаль
Мец
4-2-3-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Мец
Брест

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:4
Л1
0:2
КЛ
1:1
Л1
2:0
Л2
0:1
ТМК
1:0
Л2
2:2
Л2
1:1
К
0:0
Л2
1:0
Л2
0:3
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.63
1.44

Среднее время на гол

144
62

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.75

Среднее время на гол

73
120

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

0.94
1.12

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

95
80

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.21
Сабали Шейх 3 0.21
Асоро Йоэль 2 0.14
Микаутадзе Жорж 2 0.14
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.07
Камара Ламин 1 0.07
Траоре Исмаэль 1 0.07
Мазиз Юссеф 1 0.07
Элисор Симон 1 0.07
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.36
Мунье Стив 2 0.14
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.14
Ле Дуарон Жереми 2 0.14
Лала Кенни 1 0.07
Камара Махди 1 0.07
Думбия Камори 1 0.07
Лис-Мелу Пьерр 1 0.07
Брассье Лилиан 1 0.07
Сатриано Мартин 1 0.07
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юдоль Матьё 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Камара Ламин 1 0
Ласло Болони 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 5 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Камара Махди 4 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Маньетти Уго 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Лала Кенни 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Мец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
0
Мец
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Брест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

6
9
Мец
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Брест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
43%
2
22%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
2
13%
4
57%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
18%
3
19%
1-15
3
14%
7
44%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1
Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2
Брест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0
Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2

Результаты матчей

Мец
Брест

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Мец
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 1:0 Заявка 15 9 5 1 15 - 5 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 0:1 Заявка 15 7 2 6 20 - 20 23
6.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
7.
Брест
 Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 5 6 12 - 19 14
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 14 1 4 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 1:0 Заявка 8 5 3 0 8 - 1 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 0:1 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 1:0 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
4.
Реймс
 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
5.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
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Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мец - Брест

Исход игры
Мец
22.7% (25)
Ничья
50.9% (56)
Брест
26.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (30)
Меньше
72.22% (78)
Обе команды забьют
Да
76.85% (83)
Нет
23.15% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.2% (53)
1:2 Брест
13.6% (15)
2:1 Мец
11.8% (13)
0:1 Брест
11.8% (13)
1:0 Мец
10% (11)
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