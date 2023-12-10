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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Мец
0:1
Конец матча
Брест
0'
2' Желтая карточка
Лала Кенни
14' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
40' Желтая карточка
Эрей Кристоф
42' Желтая карточка
Элисор Симон
59' Желтая карточка
Джаллоу Абли
0:1
75' Гол
Ле Дуарон Жереми
90'+5

Ход матча

2'
 
Лала Кенни
14'
 
Лис-Мелу Пьерр
40'
Эрей Кристоф
 
42'
Элисор Симон
 
59'
Джаллоу Абли
 
60'
 
Ле Дуарон Жереми
Перейра-Лаже Матиаш
60'
 
Дель Кастильо Ромен
Браими Билаль
65'
Диалло Папе
Сабали Шейх
 
71'
 
Думбия Камори
Маньетти Уго
72'
 
Мартен Жонас
Камара Махди
75'
0:1
Ле Дуарон Жереми
(Думбия Камори)
81'
Н'Дорам Кевин
Камара Ламин
 
81'
Тетте Бенджамин
Элисор Симон
 
81'
Асоро Йоэль
Джаллоу Абли
 
87'
 
Сатриано Мартин
Мунье Стив
88'
Жан Н'Гессан
Жан-Жак Данле
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 294 Количество передач 618
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Мец 22.8% (26)
X 50.9% (58)
Брест 26.3% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
3
Юдоль
Матьё
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
36
Джаллоу
Абли
14
Сабали
Шейх
11
Элисор
Симон
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
21
Браими
Билаль
9
Мунье
Стив
26
Перейра-Лаже
Матиаш
Мец
4-2-3-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Мец
Брест

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:4
Л1
0:2
КЛ
1:1
Л1
2:0
Л2
0:1
ТМК
1:0
Л2
2:2
Л2
1:1
К
0:0
Л2
1:0
Л2
0:3
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.63
1.44

Среднее время на гол

144
62

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.75

Среднее время на гол

73
120

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

0.94
1.12

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

95
80

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.2
Сабали Шейх 3 0.2
Асоро Йоэль 2 0.13
Микаутадзе Жорж 2 0.13
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.07
Камара Ламин 1 0.07
Траоре Исмаэль 1 0.07
Мазиз Юссеф 1 0.07
Элисор Симон 1 0.07
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.33
Ле Дуарон Жереми 3 0.2
Мунье Стив 2 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.13
Лала Кенни 1 0.07
Думбия Камори 1 0.07
Камара Махди 1 0.07
Лис-Мелу Пьерр 1 0.07
Брассье Лилиан 1 0.07
Сатриано Мартин 1 0.07
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юдоль Матьё 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Элисор Симон 1 0
Камара Ламин 1 0
Ласло Болони 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 5 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Камара Махди 4 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Лала Кенни 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Маньетти Уго 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Мец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
0
Мец
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Брест
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

6
9
Мец
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Брест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
38%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
2
13%
4
57%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
17%
3
19%
1-15
3
13%
7
44%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
26%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1
Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2
Брест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0
Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2

Результаты матчей

Мец
Брест

Точный счет

0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
5 раз 33%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Мец
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 15 9 5 1 16 - 6 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Брест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 15 25
6.
Реймс
 Заявка 15 7 2 6 21 - 21 23
7.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
11.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12.
Гавр
 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 0:2 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
18.
Лион
 2:0 Заявка 15 2 4 9 13 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 0:2 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 2:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Брест
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Реймс
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 0:2 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
14.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 2:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сатриано Мартин наказан за толчок Эрей Кристоф
  • 94'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Брест пытается что-то создать.
  • 93'
    Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Брест пытается что-то создать.
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    • 86'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Мец пытается что-то создать.
    • 86'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Брест пытается что-то создать.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 85'
      Мец пытается что-то создать.
    • 84'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Мец пытается что-то создать.
    • 84'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Брест пытается что-то создать.
    • 83'
      Команда Брест довольна результатом к этому моменту.
    • 82'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 82'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 82'
      Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Брест пытается что-то создать.
    • 81'
      Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Эрей Кристоф
    • 81'
      Тактическая замена. Джаллоу Абли уходит с поля и его заменяет Асоро Йоэль
    • 81'
      Тактическая замена. Элисор Симон уходит с поля и его заменяет Тетте Бенджамин
    • 81'
      Тактическая замена. Камара Ламин уходит с поля и его заменяет Н'Дорам Кевин
    • 80'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Контроль мяча: Мец: 31%, Брест: 69%.
    • 79'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Брест пытается что-то создать.
    • 78'
      Судья сигнализирует, что Юдоль Матьё из команды Мец поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 78'
      Мец пытается что-то создать.
    • 77'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Контроль мяча: Мец: 30%, Брест: 70%.
    • 75'
      Думбия Камори сделал результативную передачу.
    • 75'
      Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон забивает с левой ноги!
    • 75'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Мец пытается что-то создать.
    • 72'
      Тактическая замена. Камара Махди уходит с поля и его заменяет Мартен Жонас
    • 71'
      Тактическая замена. Маньетти Уго уходит с поля и его заменяет Думбия Камори
    • 71'
      Мец пытается что-то создать.
    • 71'
      Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Мец поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 70'
      Контроль мяча: Мец: 31%, Брест: 69%.
    • 69'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Маньетти Уго.
    • 69'
      Ван Ден Керкхоф Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 69'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Оооо... вот это был удар! Джаллоу Абли должен был забить с этой позиции.
    • 68'
      Бизот Марко делает важнейший сейв!
    • 68'
      Хорошую попытку сделал Джаллоу Абли. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 68'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Мец пытается что-то создать.
    • 66'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Диалло Папе
    • 65'
      Контроль мяча: Мец: 32%, Брест: 68%.
    • 64'
      Брест пытается что-то создать.
    • 63'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Шейк Сабали из команды Мец в офсайде
    • 62'
      Мец пытается что-то создать.
    • 62'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Брест пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Мец: 32%, Брест: 68%.
    • 60'
      Тактическая замена. Билал Браими уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
    • 60'
      Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон
    • 59'
      Джаллоу Абли получил желтую карточку от судьи
    • 59'
      Безумный фол. Джаллоу Абли грубо играет против соперника. Пострадал Маньетти Уго
    • 57'
      Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Элисор Симон
    • 56'
      Мец пытается что-то создать.
    • 56'
      Хорошую попытку сделал Шейк Сабали. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 55'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Брест: 67%.
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Брест поставил подножку. Пострадал Ван Ден Керкхоф Кевин
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Юдоль Матьё
    • 51'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Мец пытается что-то создать.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Мец поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 32%, Брест: 68%.
    • 50'
      Брест пытается что-то создать.
    • 49'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Мец пытается что-то создать.
    • 48'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Мец пытается что-то создать.
    • 48'
      Камара Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 47'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Брест начинает контратаку
    • 46'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Мунье Стив наказан за толчок Камара Ламин
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Камара Ламин из команды Мец толкнул локтем оппонента. Это Камара Махди заработал фол
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 46'
      Джаллоу Абли задерживает мяч рукой
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 30%, Брест: 70%.
    • 44'
      Элисор Симон из команды Мец в офсайде
    • 44'
      Мец начинает контратаку
    • 44'
      Перейра-Лаже Матиаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Элисор Симон из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Элисор Симон получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Элисор Симон из команды Мец опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
    • 41'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Рефери не любит споров - именно за это Эрей Кристоф сейчас получил желтую
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 31%, Брест: 69%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Камара Ламин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 39'
      Брест пытается что-то создать.
    • 38'
      Шардонне Брендан из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Ван Ден Керкхоф Кевин.
    • 38'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Брест пытается что-то создать.
    • 36'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Жан-Жак Данле
    • 35'
      Эрей Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Брест пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 31%, Брест: 69%.
    • 34'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Шейк Сабали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Камара Махди
    • 32'
      Мунье Стив нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
    • 32'
      Билал Браими из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Брест пытается что-то создать.
    • 32'
      Перейра-Лаже Матиаш бьет ударом через себя, но Александр Укиджа блокирует удар!
    • 31'
      Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Брест пытается что-то создать.
    • 31'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 36%, Брест: 64%.
    • 29'
      Билал Браими из команды Брест в офсайде
    • 29'
      Брест пытается что-то создать.
    • 27'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Брест пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 26'
      Мец начинает контратаку
    • 26'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Брест пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 42%, Брест: 58%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 24'
      Джаллоу Абли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Шардонне Брендан успешно блокирует удар.
    • 24'
      Колин Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Шейк Сабали навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Жан-Жак Данле
    • 23'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Мец начинает контратаку
    • 23'
      Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 21'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Мец пытается что-то создать.
    • 21'
      Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Элисор Симон.
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 42%, Брест: 58%.
    • 20'
      Лала Кенни наказан за толчок Юдоль Матьё
    • 18'
      Брест пытается что-то создать.
    • 18'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Бизот Марко делает важнейший сейв!
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Жан-Жак Данле. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Мец начинает контратаку
    • 18'
      Шардонне Брендан ошибается в защите.
    • 17'
      Мец пытается что-то создать.
    • 17'
      Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Мец пытается что-то создать.
    • 16'
      Шардонне Брендан успешно блокирует удар.
    • 15'
      Джаллоу Абли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 35%, Брест: 65%.
    • 15'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Шейк Сабали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Лис-Мелу Пьерр получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Безумный фол. Лис-Мелу Пьерр грубо играет против соперника. Пострадал Шейк Сабали
    • 13'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Брест пытается что-то создать.
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Колин Максим наказан за толчок Шардонне Брендан
    • 12'
      Брест пытается что-то создать.
    • 12'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Жан-Жак Данле
    • 12'
      Брассье Лилиан выиграл воздушное противоборство у Элисор Симон.
    • 11'
      Локо Брэдли из команды Брест в офсайде
    • 10'
      Брест пытается что-то создать.
    • 10'
      Камара Ламин из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Маньетти Уго.
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Брест: 66%.
    • 10'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Мец пытается что-то создать.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Джаллоу Абли из команды Мец поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
    • 9'
      Мец пытается что-то создать.
    • 9'
      Элисор Симон выиграл воздушное противоборство у Брассье Лилиан.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
    • 8'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 6'
      Перейра-Лаже Матиаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Мунье Стив выиграл воздушное противоборство у Траоре Исмаэль.
    • 6'
      Брест пытается что-то создать.
    • 5'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Билал Браими из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 40%, Брест: 60%.
    • 5'
      Брест пытается что-то создать.
    • 4'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Брест начинает контратаку
    • 4'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Шейк Сабали навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Лала Кенни получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Брест поставил подножку. Пострадал Шейк Сабали
    • 2'
      Мец пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Билал Браими навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Брест пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Мец 22.8% (26)
    X 50.9% (58)
    Брест 26.3% (30)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 0:1 Брест

    Исход игры
    Мец
    22.8% (26)
    Ничья
    50.9% (58)
    Брест
    26.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (32)
    Меньше
    71.43% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (86)
    Нет
    23.21% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.4% (54)
    1:2 Брест
    14% (16)
    2:1 Мец
    11.4% (13)
    0:1 Брест
    11.4% (13)
    1:0 Мец
    10.5% (12)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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