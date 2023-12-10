Тур: 15. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Лиссорг Ромен
0'
2' Желтая карточкаЛала Кенни
14' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
40' Желтая карточкаЭрей Кристоф
42' Желтая карточкаЭлисор Симон
59' Желтая карточкаДжаллоу Абли
0:1
75' ГолЛе Дуарон Жереми
90'+5
Ход матча
2'
14'
40'
42'
59'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
294 Количество передач 618
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эрей
Кристоф
18
Камара
Ламин
36
Джаллоу
Абли
14
Сабали
Шейх
11
Элисор
Симон
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
11 Элисор СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мец
Брест
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.63
1.44
Среднее время на гол
144
62
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.75
Среднее время на гол
73
120
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
0.94
1.12
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
95
80
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.2
|Сабали Шейх
|3
|0.2
|Асоро Йоэль
|2
|0.13
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.13
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.07
|Камара Ламин
|1
|0.07
|Траоре Исмаэль
|1
|0.07
|Мазиз Юссеф
|1
|0.07
|Элисор Симон
|1
|0.07
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.33
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.2
|Мунье Стив
|2
|0.13
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.13
|Лала Кенни
|1
|0.07
|Думбия Камори
|1
|0.07
|Камара Махди
|1
|0.07
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.07
|Брассье Лилиан
|1
|0.07
|Сатриано Мартин
|1
|0.07
|Лебо Адриен
|0
|0
|Локо Брэдли
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юдоль Матьё
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|5
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Камара Махди
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Мец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
0
Мец
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Брест
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
6
9
Мец
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Брест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
38%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
2
13%
4
57%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
17%
3
19%
1-15
3
13%
7
44%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
26%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1
Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2
Брест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0
Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2
Результаты матчей
Мец
Брест
Точный счет
0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
5 раз 33%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Мец
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
34
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
17
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
411
69
213
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|16 - 6
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 21
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 17
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|0:2 Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 20
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 25
|11
|18.
|2:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|0:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|17.
|2:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|2:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 0:1 Брест
Исход игры
Мец
22.8% (26)
Ничья
50.9% (58)
Брест
26.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (32)
Меньше
71.43% (80)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.4% (54)
1:2 Брест
14% (16)
2:1 Мец
11.4% (13)
0:1 Брест
11.4% (13)
1:0 Мец
10.5% (12)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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