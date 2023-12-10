Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Шейк Сабали. Удар в створ, но вратарь начеку

Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон забивает с левой ноги!

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Мец

44' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Элисор Симон получил желтую карточку от судьи

41' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Рефери не любит споров - именно за это Эрей Кристоф сейчас получил желтую

38' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Эрей Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Мунье Стив нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

32' Билал Браими из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Перейра-Лаже Матиаш бьет ударом через себя, но Александр Укиджа блокирует удар!

31' Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Билал Браими из команды Брест в офсайде

27' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

26' Удар от ворот произведет Брест

24' Удар от ворот произведет Брест

24' Джаллоу Абли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Шейк Сабали навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хорошую попытку сделал Жан-Жак Данле . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

14' Шейк Сабали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Безумный фол. Лис-Мелу Пьерр грубо играет против соперника. Пострадал Шейк Сабали

13' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

13' Матч возобновлен

13' Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

6' Удар от ворот произведет Мец

6' Перейра-Лаже Матиаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Билал Браими из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

4' Шейк Сабали навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лала Кенни получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брест начинает с центра поля

1' Билал Браими навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.