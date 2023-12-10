  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Лорьян
1:4
Перерыв
Марсель
0'
0:1
3' Гол
Мбемба Шансель
0:2
9' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
14' Желтая карточка
Ле Гофф Венсан
16' Желтая карточка
Менди Бенжамен
21' Желтая карточка
Балерди Леонардо
0:3
33' Гол
Балерди Леонардо
1:3
41' Гол
Февр Ромен
1:4
42' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
45' Желтая карточка
Лапорт Жульен

Ход матча

3'
0:1
Мбемба Шансель
(Обамеянг Пьер-Эмерик)
9'
0:2
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Мбемба Шансель)
14'
Ле Гофф Венсан
 
16'
Менди Бенжамен
 
21'
 
Балерди Леонардо
33'
0:3
Балерди Леонардо
(Клосс Жонатан)
41'
Февр Ромен
1:3
42'
1:4
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Верету Жордан)
45'
Лапорт Жульен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 196 Количество передач 233
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 117
Лорьян 4.3% (5)
X 17.9% (21)
Марсель 77.8% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Марсель
4.98
5.35
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
19
Абергель
Лоран
10
Февр
Ромен
21
Понсо
Жульен
5
Менди
Бенжамен
11
Бамба
Дьенг
16
Лопес
Пау
99
Мбемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
12
Лоди
Ренан
27
Верету
Жордан
8
Унаи
Аззедин
11
Арит
Амин
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
9
Оливейра
Витор
Лорьян
4-2-3-1
Марсель
3-4-1-2

История личных встреч

Лорьян
Марсель

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

26 матчей

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:5
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

0.77
1.38

Среднее время на гол

117
65

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.69

Среднее время на гол

48
53

Всего голов

34
40

Голов в среднем за матч

1.31
1.54

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
58

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.33
Крупи Эли Джуниор 4 0.27
Тосин Айегун 2 0.13
Дукуре Сирине 1 0.07
Ле Гофф Венсан 1 0.07
Абергель Лоран 1 0.07
Понсо Жульен 1 0.07
Йонгва Дарлин 1 0.07
Туре Сулейман 1 0.07
Бамба Дьенг 1 0.07
Ле Бри Тео 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.33
Сарр Исмаила 3 0.2
Оливейра Витор 3 0.2
Мбемба Шансель 2 0.13
Унаи Аззедин 2 0.13
Ндиайе Ильман 1 0.07
Мурильо Микаэль 1 0.07
Клосс Жонатан 1 0.07
Жиго Самуэль 1 0.07
Балерди Леонардо 1 0.07
Согло Эмран 1 0.07
Верету Жордан 0 0
Арит Амин 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Бенжамен 2 0
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Понсо Жульен 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Туре Сулейман 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Менди Формоз III 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Силва Игор 1 0
Февр Ромен 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 5 0
Балерди Леонардо 2 1
Верету Жордан 3 0
Жиго Самуэль 3 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0

Результаты матчей

Лорьян
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Марсель
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
6
Лорьян
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Марсель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

4
11
Лорьян
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Марсель
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
4
40%
3
50%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
17%
3
23%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
1
9%
76-90

Пропущено

14
2
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
14%
1
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
5
29%
29%
5
29%
29%
1-15
2
12%
6
35%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
2
12%
76-90

Пропущено

26
15
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
8%
4
27%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
6
23%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0
Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1
Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1
Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1

Результаты матчей

Лорьян
Марсель

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
7
7
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 15 9 5 1 16 - 6 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Брест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 15 25
6.
Реймс
 Заявка 15 7 2 6 21 - 21 23
7.
Марсель
 4:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 15 23
8.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
11.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12.
Гавр
 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 15 2 7 6 14 - 21 13
16.
Лорьян
 1:4 Заявка 15 2 6 7 19 - 29 12
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
18.
Лион
 Заявка 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 4:1 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Лорьян
 1:4 Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Брест
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Реймс
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Марсель
 4:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
14.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
15.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
16.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
17.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
18.
Лорьян
 1:4 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
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    • 45'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 45'
      Обамеянг Пьер-Эмерик возвращается на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Марсель: 58%.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Марсель будет все-таки засчитан.
    • 45'
      Ох, нехорошо это выглядит. Обамеянг Пьер-Эмерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 45'
      Обамеянг Пьер-Эмерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Марсель.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Обамеянг Пьер-Эмерик удалось забить из легкой позиции.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Лорьян.
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    Прогнозы 117
    Лорьян 4.3% (5)
    X 17.9% (21)
    Марсель 77.8% (91)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Марсель
    4.98
    5.35
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян 1:4 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 1:4 Марсель

    Исход игры
    Лорьян
    4.3% (5)
    Ничья
    17.9% (21)
    Марсель
    77.8% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (69)
    Меньше
    39.47% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    51.3% (60)
    1:1 Ничья
    14.5% (17)
    0:1 Марсель
    13.7% (16)
    0:2 Марсель
    6.8% (8)
    1:3 Марсель
    3.4% (4)
    2:1 Лорьян
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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