Тур: 15. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
0:1
3' ГолМбемба Шансель
0:2
9' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
14' Желтая карточкаЛе Гофф Венсан
16' Желтая карточкаМенди Бенжамен
21' Желтая карточкаБалерди Леонардо
0:3
33' ГолБалерди Леонардо
1:3
41' ГолФевр Ромен
1:4
42' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
45' Желтая карточкаЛапорт Жульен
2:4
52' ГолМенди Бенжамен
57' Желтая карточкаЛоди Ренан
59' Желтая карточкаЖиго Самуэль
62' Желтая карточкаИнносент Бонке
71' Желтая карточкаМенди Формоз III
80' Красная карточкаКлосс Жонатан
90'+8
Ход матча
3'
9'
14'
16'
21'
33'
41'
1:3
42'
45'
52'
2:4
57'
59'
62'
71'
80'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
431 Количество передач 441
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
10
Февр
Ромен
21
Понсо
Жульен
11
Бамба
Дьенг
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
11
Арит
Амин
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Февр РоменПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лорьян
Марсель
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
26 матчей
15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
18
Голов в среднем за матч
0.77
1.38
Среднее время на гол
117
65
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.85
1.69
Среднее время на гол
48
53
Всего голов
34
40
Голов в среднем за матч
1.31
1.54
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
58
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5
|0.33
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.27
|Тосин Айегун
|2
|0.13
|Дукуре Сирине
|1
|0.07
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.07
|Абергель Лоран
|1
|0.07
|Понсо Жульен
|1
|0.07
|Йонгва Дарлин
|1
|0.07
|Туре Сулейман
|1
|0.07
|Менди Бенжамен
|1
|0.07
|Бамба Дьенг
|1
|0.07
|Ле Бри Тео
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (1)
|0.33
|Сарр Исмаила
|3
|0.2
|Оливейра Витор
|3
|0.2
|Мбемба Шансель
|2
|0.13
|Унаи Аззедин
|2
|0.13
|Ндиайе Ильман
|1
|0.07
|Мурильо Микаэль
|1
|0.07
|Клосс Жонатан
|1
|0.07
|Жиго Самуэль
|1
|0.07
|Балерди Леонардо
|1
|0.07
|Согло Эмран
|1
|0.07
|Верету Жордан
|0
|0
|Арит Амин
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Формоз III
|3
|0
|Менди Бенжамен
|2
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Понсо Жульен
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Туре Сулейман
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|6
|0
|Жиго Самуэль
|4
|0
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Клосс Жонатан
|1
|1
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Марсель
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
6
Лорьян
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Марсель
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
4
11
Лорьян
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Марсель
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
33%
5
50%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
25%
3
20%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
1
9%
76-90
Пропущено
14
2
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
14%
1
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
19
21
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
5
26%
7
33%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
5
26%
2
10%
76-90
Пропущено
30
17
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
13%
4
24%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
4
13%
3
18%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
6
20%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0
Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1
Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1
Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1
Результаты матчей
Лорьян
Марсель
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
53
52
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
25
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
78
87
312
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|16 - 6
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 21
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 16
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 17
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 29
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 25
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 2:4 Марсель
Исход игры
Лорьян
4.3% (5)
Ничья
17.9% (21)
Марсель
77.8% (91)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (69)
Меньше
39.47% (45)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
1:2 Марсель
51.3% (60)
1:1 Ничья
14.5% (17)
0:1 Марсель
13.7% (16)
0:2 Марсель
6.8% (8)
1:3 Марсель
3.4% (4)
2:1 Лорьян
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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