Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Марсель

87' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Тактическая замена. Аззеддин Унахи уходит с поля и его заменяет Меите Бамо

82' Игрок из команды Лорьян делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

76' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Мбемба Шансель получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Мбемба Шансель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Абергель Лоран пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

65' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Судья подбегает и показывает Инносент Бонке из команды Лорьян отложенную желтую карточку за фол.

62' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновится спорным мячом

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Жиго Самуэль получил желтую карточку от судьи

57' Менди Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Туре Сулейман нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

57' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Тальби Монтассар нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

53' Забив гол, Лорьян сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

52' Г О О О О Л - Менди Бенжамен забивает ударом с левой ноги!

52' Хорошую попытку сделал Бамба Дьенг . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Марсель

47' Менди Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля