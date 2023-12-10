Тур: 15. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Батта Флоран
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедНападающий
- Нападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Лилль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.21
|Маньен Йоанн
|2
|0.14
|Конате Шейк
|2
|0.14
|Гоналон Максим
|1
|0.07
|Ожье Флоран
|1
|0.07
|Ветеска Матеуш
|1
|0.07
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.07
|Николсон Шамар
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|4 (1)
|0.29
|Языджи Юсуф
|3
|0.21
|Диаките Бафоде
|3
|0.21
|Андре Бенжамин
|2
|0.14
|Йоро Лени
|2
|0.14
|Жегрова Эдон
|1
|0.07
|Кавалейру Иван
|1
|0.07
|Сантос Тиаго
|1
|0.07
|Уна Адам
|1
|0.07
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|4
|1
|Конате Шейк
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Гастьен Паскаль
|1
|1
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|3
|1
|Языджи Юсуф
|4
|0
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Йоро Лени
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Лилль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
5
Клермон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
9
Клермон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Лилль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
4
44%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
4
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
40%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
10
18
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 10
8 Не забивали 1
3
30%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
8
44%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
1
10%
3
17%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
5
25%
3
25%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
3
15%
5
42%
61-75
4
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0
Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0
Лилль
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1
Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0
Результаты матчей
Клермон
Лилль
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Клермон
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
131
311
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|15 - 5
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 11
|26
|5.
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 20
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|3.
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|8 - 1
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|4.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон - Лилль
Исход игры
Клермон
4.5% (5)
Ничья
11.6% (13)
Лилль
83.9% (94)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
57.8% (63)
Нет
42.2% (46)
Популярный счёт
1:2 Лилль
40.2% (45)
0:1 Лилль
23.2% (26)
0:2 Лилль
16.1% (18)
1:1 Ничья
10.7% (12)
2:1 Клермон
2.7% (3)
1:3 Лилль
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!