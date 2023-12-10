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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Клермон
 
Позже
Лилль
Прогнозы 110
Клермон 4.5% (5)
X 11.8% (13)
Лилль 83.6% (92)
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Прогноз на матч от Liveresult
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99
Диао
Мори
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
36
Сейду
Алиду
17
Пельмар
Анди
2
Зеффан
Мехди
6
Кейта
Хабиб
25
Гастьен
Йоан
18
Рашани
Эльбасан
10
Чам
Мухаммед
11
Аллевина
Джим
95
Киэ
Грежон
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
4
Рибейро
Александро
15
Йоро
Лени
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
6
Бенталеб
Набиль
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
Клермон
3-4-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Клермон
Лилль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 (1) 0.21
Маньен Йоанн 2 0.14
Конате Шейк 2 0.14
Гоналон Максим 1 0.07
Ожье Флоран 1 0.07
Ветеска Матеуш 1 0.07
Киэ Грежон 1 (1) 0.07
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.29
Языджи Юсуф 3 0.21
Диаките Бафоде 3 0.21
Андре Бенжамин 2 0.14
Йоро Лени 2 0.14
Жегрова Эдон 1 0.07
Кавалейру Иван 1 0.07
Сантос Тиаго 1 0.07
Уна Адам 1 0.07
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 4 1
Конате Шейк 4 0
Гоналон Максим 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Гастьен Паскаль 1 1
Гастьен Йоан 2 0
Диао Мори 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пельмар Анди 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 3 1
Языджи Юсуф 4 0
Сантос Тиаго 3 0
Андре Бенжамин 3 0
Гомес Анхель 3 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0

Результаты матчей

Клермон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Лилль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5
Клермон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
9
Клермон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Лилль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
4
44%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
4
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
40%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 10
8 Не забивали 1
3
30%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
8
44%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
1
10%
3
17%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
5
25%
3
25%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
3
15%
5
42%
61-75
4
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0
Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0
Лилль
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1
Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0

Результаты матчей

Клермон
Лилль

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Клермон
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 1:0 Заявка 15 9 5 1 15 - 5 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 0:1 Заявка 15 7 2 6 20 - 20 23
6.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
7.
Брест
 Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 5 6 12 - 19 14
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 14 1 4 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 1:0 Заявка 8 5 3 0 8 - 1 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 0:1 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 1:0 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
4.
Реймс
 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
5.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
Где смотреть матч Клермон - Лилль онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Клермон - Лилль

Исход игры
Клермон
4.5% (5)
Ничья
11.6% (13)
Лилль
83.9% (94)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
57.8% (63)
Нет
42.2% (46)
Популярный счёт
1:2 Лилль
40.2% (45)
0:1 Лилль
23.2% (26)
0:2 Лилль
16.1% (18)
1:1 Ничья
10.7% (12)
2:1 Клермон
2.7% (3)
1:3 Лилль
1.8% (2)
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Лилль
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