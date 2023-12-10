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Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Клермон
0:0
Конец матча
Лилль
0'
33' Желтая карточка
Йоро Лени
65' Желтая карточка
Паулу Фонсека
68' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
82' Желтая карточка
Зеффан Мехди
90' Желтая карточка
Языджи Юсуф
90'+4

Ход матча

33'
 
Йоро Лени
65'
 
Паулу Фонсека
68'
Рашани Эльбасан
 
70'
 
Языджи Юсуф
Дэвид Джонатан
70'
 
Исмаили Гонсалвес
Гудмундссон Габриэль
70'
Бутубба Биляль
Аллевина Джим
 
78'
Бела Жереми
Рашани Эльбасан
 
78'
Николсон Шамар
Киэ Грежон
 
82'
Зеффан Мехди
 
85'
 
Буадди Айюб
Андре Бенжамин
86'
Маньен Йоанн
Гастьен Йоан
 
90'
 
Языджи Юсуф

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 452 Количество передач 505
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Клермон 4.3% (5)
X 11.2% (13)
Лилль 84.5% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
36
Сейду
Алиду
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
2
Зеффан
Мехди
6
Кейта
Хабиб
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
18
Рашани
Эльбасан
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
4
Рибейро
Александро
15
Йоро
Лени
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
6
Бенталеб
Набиль
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
Клермон
3-4-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Клермон
Лилль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 (1) 0.2
Маньен Йоанн 2 0.13
Конате Шейк 2 0.13
Гоналон Максим 1 0.07
Ожье Флоран 1 0.07
Ветеска Матеуш 1 0.07
Киэ Грежон 1 (1) 0.07
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.27
Языджи Юсуф 3 0.2
Диаките Бафоде 3 0.2
Андре Бенжамин 2 0.13
Йоро Лени 2 0.13
Жегрова Эдон 1 0.07
Кавалейру Иван 1 0.07
Сантос Тиаго 1 0.07
Уна Адам 1 0.07
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 4 1
Конате Шейк 4 0
Гоналон Максим 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Гастьен Паскаль 1 1
Гастьен Йоан 2 0
Рашани Эльбасан 2 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пельмар Анди 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Сантос Тиаго 3 0
Андре Бенжамин 3 0
Гомес Анхель 3 0
Йоро Лени 3 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Паулу Фонсека 1 0

Результаты матчей

Клермон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Лилль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5
Клермон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
9
Клермон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Лилль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
4
44%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
4
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
40%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
3
30%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
8
44%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
1
10%
3
17%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
5
25%
3
25%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
3
15%
5
42%
61-75
4
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0
Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0
Лилль
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1
Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0

Результаты матчей

Клермон
Лилль

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Клермон
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
13
2
3
12
1.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 15 9 5 1 16 - 6 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Брест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 15 25
6.
Реймс
 Заявка 15 7 2 6 21 - 21 23
7.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
11.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12.
Гавр
 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 0:2 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
18.
Лион
 2:0 Заявка 15 2 4 9 13 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 0:2 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 2:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Брест
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Реймс
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 0:2 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
14.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 2:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
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Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Рашани Эльбасан из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Сантос Тиаго
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 94'
    Контроль мяча: Клермон: 49%, Лилль: 51%.
  • 94'
    Клермон начинает контратаку
  • 94'
    Кейта Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Клермон 4.3% (5)
    X 11.2% (13)
    Лилль 84.5% (98)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:0 Лилль

    Исход игры
    Клермон
    4.3% (5)
    Ничья
    11.2% (13)
    Лилль
    84.5% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.13% (51)
    Меньше
    54.87% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    55.75% (63)
    Нет
    44.25% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    38.8% (45)
    0:1 Лилль
    24.1% (28)
    0:2 Лилль
    17.2% (20)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    2:1 Клермон
    2.6% (3)
    1:3 Лилль
    1.7% (2)
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