Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

39' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Хорошую попытку сделал Аллевина Джим . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Йоро Лени получил желтую карточку от судьи

33' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Кейта Хабиб пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

29' Киэ Грежон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Пельмар Анди из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Сантос Тиаго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Клермон

23' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

20' Хорошую попытку сделал Гомес Анхель . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

10' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Киэ Грежон пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье ловит мяч

9' Удар от ворот произведет Клермон

5' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

2' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лилль начинает с центра поля