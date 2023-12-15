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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
НЕК Неймеген
4:1
Второй тайм: 84'
Фортуна Ситтард
0'
16' Желтая карточка
Пропер Дирк
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Нослин Тейяни
24' Красная карточка
Нослин Тейяни
1:0
33' Гол
Маттссон Магнус
42' Желтая карточка
Тавшан Элаис
2:0
45' Гол
Огава Коки
50' Красная карточка
Худемакерс Меес
53' Желтая карточка
Гут Родриго
2:1
69' Гол
Сирхейс Кай
3:1
70' Гол
Маттссон Магнус
4:1
75' Гол
Хансен Сонтье

Ход матча

16'
Пропер Дирк
 
23'
 
Нослин Тейяни
24'
 
Нослин Тейяни
33'
Маттссон Магнус
1:0
42'
Тавшан Элаис
 
45'
Огава Коки
2:0
46'
 
Оратмангун Рагнар
Халилович Ален
50'
Худемакерс Меес
 
53'
 
Гут Родриго
68'
Росс Матиас
Сандлер Филипп
 
69'
2:1
Сирхейс Кай
(Ферати Арианит)
70'
Маттссон Магнус
(Хансен Сонтье)
3:1
75'
Хансен Сонтье
4:1
77'
 
Озьякуп Огузхан
Кордоба Иньиго
77'
 
Робберехт Милан
Фофана Садик
79'
Шоне Лассе
Тавшан Элаис
 
81'
 
Гриффит Иман
Ферати Арианит
81'
 
Розье Лорейнц
Дуарте Дерой

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 2 Замены 5
  • 307 Количество передач 166
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Фортуна Ситтард
1.94
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8.59
38.00
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Все Коэффициенты
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
3
Фофана
Садик
14
Гут
Родриго
2
Вут
Симен
6
Дуарте
Дерой
19
Ферати
Арианит
77
Нослин
Тейяни
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
К
3:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:3
К
3:2
К
2:3
ТМК
0:13
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:3
ПД
5:1
К
2:2

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.14
2.2

Среднее время на гол

42
40

Всего голов

5
24

Голов в среднем за матч

0.83
3

Среднее время на гол

108
30

Всего голов

20
35

Голов в среднем за матч

1.54
2.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
33

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 10 (1) 0.63
Огава Коки 5 0.31
Дост Бас 4 (1) 0.25
Бас Юри 3 0.19
Пропер Дирк 2 0.13
Ван Рой Барт 2 0.13
Тавшан Элаис 2 0.13
Росс Матиас 2 0.13
Гонсалес Роберто 1 0.06
Хансен Сонтье 1 0.06
Шоне Лассе 0 0
Вердонк Калвин 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 5 (1) 0.31
Нослин Тейяни 3 0.19
Халилович Ален 2 0.13
Озьякуп Огузхан 1 0.06
Дуарте Дерой 1 0.06
Розье Лорейнц 1 0.06
Бельхейр Мухамед 1 0.06
Гут Родриго 1 0.06
Робберехт Милан 1 0.06
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Ферати Арианит 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Тавшан Элаис 2 1
Худемакерс Меес 1 1
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Пропер Дирк 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Шоне Лассе 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Дейкс Митчелл 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Сиовас Димитрис 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Фортуна Ситтард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
4
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

10
12
НЕК Неймеген
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Фортуна Ситтард
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

16
4
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
6
38%
3
75%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
7
50%
6
38%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Забито

27
16
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
2
7%
2
13%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
7
26%
2
13%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
7
26%
5
31%
76-90

Пропущено

27
24
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
11%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
11
41%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1
Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
3
6 раз 40%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
4
4
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
7
8
7
8
1.5
5
10
6
9
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 4 5 25 - 22 22
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
НЕК Неймеген
 4:1 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
10.
Фортуна Ситтард
 1:4 Заявка 16 5 4 7 17 - 28 19
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
12.
Утрехт
 Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
13.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
14.
Хераклес
 Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
15.
Валвейк
 Заявка 15 4 1 10 16 - 30 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 Заявка 15 3 2 10 12 - 32 11
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 1:4 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
8.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
9.
НЕК Неймеген
 4:1 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 4:1 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
17.
Фортуна Ситтард
 1:4 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 9 (4)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
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