Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Шоне Лассе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Пинту Иву совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Тактическая замена. Ферати Арианит уходит с поля и его заменяет Iman Griffith

81' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Оратмангун Рагнар пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

78' Оратмангун Рагнар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Г О О О О Л - Хансен Сонтье первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

75' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Огава Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хансен Сонтье создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Г О О О О Л - Сирхейс Кай забивает с правой ноги!

69' Ферати Арианит создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Ферати Арианит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Гут Родриго не смог попасть в створ ударом издали

65' Тавшан Элаис пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Ферати Арианит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Игра в одни ворота сейчас. НЕК Неймеген доминирует и владеет мячом

56' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Гут Родриго получает желтую карточку за неспортивное поведение

53' Гут Родриго пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

53' Оратмангун Рагнар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из НЕК Неймеген

49' Ферати Арианит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника