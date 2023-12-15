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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 12500 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
НЕК Неймеген
4:1
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
16' Желтая карточка
Пропер Дирк
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Нослин Тейяни
24' Красная карточка
Нослин Тейяни
1:0
33' Гол
Маттссон Магнус
42' Желтая карточка
Тавшан Элаис
2:0
45' Гол
Огава Коки
50' Красная карточка
Худемакерс Меес
53' Желтая карточка
Гут Родриго
2:1
69' Гол
Сирхейс Кай
3:1
70' Гол
Маттссон Магнус
4:1
75' Гол
Хансен Сонтье
83' Желтая карточка
Пинту Иву
86' Желтая карточка
Шоне Лассе
90'+5

Ход матча

16'
Пропер Дирк
 
23'
 
Нослин Тейяни
24'
 
Нослин Тейяни
33'
Маттссон Магнус
1:0
42'
Тавшан Элаис
 
45'
Огава Коки
2:0
46'
 
Оратмангун Рагнар
Халилович Ален
50'
Худемакерс Меес
 
53'
 
Гут Родриго
67'
Росс Матиас
Сандлер Филипп
 
69'
2:1
Сирхейс Кай
(Ферати Арианит)
70'
Маттссон Магнус
(Хансен Сонтье)
3:1
75'
Хансен Сонтье
4:1
76'
 
Озьякуп Огузхан
Кордоба Иньиго
76'
 
Робберехт Милан
Фофана Садик
79'
Шоне Лассе
Тавшан Элаис
 
81'
 
Гриффит Иман
Ферати Арианит
81'
 
Розье Лорейнц
Дуарте Дерой
83'
 
Пинту Иву
85'
Сано Кадаи
Хансен Сонтье
 
85'
Гонсалес Роберто
Огава Коки
 
86'
Шоне Лассе
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 482 Количество передач 349
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
3
Фофана
Садик
14
Гут
Родриго
2
Вут
Симен
6
Дуарте
Дерой
19
Ферати
Арианит
77
Нослин
Тейяни
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
К
3:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:3
К
3:2
К
2:3
ТМК
0:13
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:3
ПД
5:1
К
2:2

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.14
2.2

Среднее время на гол

42
40

Всего голов

5
24

Голов в среднем за матч

0.83
3

Среднее время на гол

108
30

Всего голов

20
35

Голов в среднем за матч

1.54
2.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
33

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 10 (1) 0.63
Огава Коки 5 0.31
Дост Бас 4 (1) 0.25
Бас Юри 3 0.19
Пропер Дирк 2 0.13
Ван Рой Барт 2 0.13
Хансен Сонтье 2 0.13
Тавшан Элаис 2 0.13
Росс Матиас 2 0.13
Гонсалес Роберто 1 0.06
Шоне Лассе 0 0
Вердонк Калвин 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 5 (1) 0.31
Нослин Тейяни 3 0.19
Халилович Ален 2 0.13
Озьякуп Огузхан 1 0.06
Дуарте Дерой 1 0.06
Розье Лорейнц 1 0.06
Бельхейр Мухамед 1 0.06
Гут Родриго 1 0.06
Робберехт Милан 1 0.06
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Ферати Арианит 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Тавшан Элаис 2 1
Худемакерс Меес 1 1
Шоне Лассе 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Пропер Дирк 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Дейкс Митчелл 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Сиовас Димитрис 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Пинту Иву 2 0
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Фортуна Ситтард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
5
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

10
12
НЕК Неймеген
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Фортуна Ситтард
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

20
5
9 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
40%
61-75
6
30%
3
60%
76-90

Пропущено

15
20
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
7
47%
6
30%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Забито

31
17
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
2
6%
2
12%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
9
29%
29%
2
12%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
4
13%
3
18%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

28
28
8 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
11%
1
4%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
5
18%
8
29%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
5
18%
5
18%
61-75
11
39%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1
Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
4 раза 44%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
6 раз 38%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
4
5
4
2.5
3
5
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
5
3
4
1.5
1
7
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
8
8
8
8
1.5
5
11
7
9
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 4 5 25 - 22 22
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 5 4 7 17 - 28 19
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
12.
Утрехт
 Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
13.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
14.
Хераклес
 Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
15.
Валвейк
 Заявка 15 4 1 10 16 - 30 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 Заявка 15 3 2 10 12 - 32 11
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
8.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
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