Тур: 16. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12500 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
4:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаПропер Дирк
23' Undefined phrase: football_event_Нослин Тейяни
24' Красная карточкаНослин Тейяни
1:0
33' ГолМаттссон Магнус
42' Желтая карточкаТавшан Элаис
2:0
45' ГолОгава Коки
50' Красная карточкаХудемакерс Меес
53' Желтая карточкаГут Родриго
2:1
69' ГолСирхейс Кай
3:1
70' ГолМаттссон Магнус
4:1
75' ГолХансен Сонтье
83' Желтая карточкаПинту Иву
86' Желтая карточкаШоне Лассе
90'+5
Ход матча
16'
23'
24'
33'
1:0
42'
45'
2:0
50'
53'
69'
2:1
70'
3:1
75'
4:1
83'
86'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
482 Количество передач 349
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
18
Огава
Коки
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.14
2.2
Среднее время на гол
42
40
Всего голов
5
24
Голов в среднем за матч
0.83
3
Среднее время на гол
108
30
Всего голов
20
35
Голов в среднем за матч
1.54
2.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
33
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|10 (1)
|0.63
|Огава Коки
|5
|0.31
|Дост Бас
|4 (1)
|0.25
|Бас Юри
|3
|0.19
|Пропер Дирк
|2
|0.13
|Ван Рой Барт
|2
|0.13
|Хансен Сонтье
|2
|0.13
|Тавшан Элаис
|2
|0.13
|Росс Матиас
|2
|0.13
|Гонсалес Роберто
|1
|0.06
|Шоне Лассе
|0
|0
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|5 (1)
|0.31
|Нослин Тейяни
|3
|0.19
|Халилович Ален
|2
|0.13
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.06
|Дуарте Дерой
|1
|0.06
|Розье Лорейнц
|1
|0.06
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.06
|Гут Родриго
|1
|0.06
|Робберехт Милан
|1
|0.06
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|2
|1
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шоне Лассе
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Пинту Иву
|2
|0
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Кордоба Иньиго
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Фортуна Ситтард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
5
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
10
12
НЕК Неймеген
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Фортуна Ситтард
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
20
5
9 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
40%
61-75
6
30%
3
60%
76-90
Пропущено
15
20
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
7
47%
6
30%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Забито
31
17
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
2
6%
2
12%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
9
29%
29%
2
12%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
4
13%
3
18%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
28
28
8 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
11%
1
4%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
5
18%
8
29%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
5
18%
5
18%
61-75
11
39%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1
Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
4 раза 44%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
6 раз 38%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
54
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
88
88
511
79
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 28
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|26 - 31
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|16 - 30
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 34
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 32
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4