Тур: 17. Стадион: МДСС-Арена.
Ход матча
17'
1:0
37'
2:0
40'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
15
Эбер
Даниэль
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
34 Чахед ТарекНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Сусо СимаПолузащитник
-
35 Бунк ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаНападающий
- Нападающий
-
43 King Manu
-
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Магдебург
Фортуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.29
|Кастаньос Люк
|4
|0.24
|Гнака Силас
|3
|0.18
|Бокхорн Эберт
|3
|0.18
|Кремпицки Коннор
|3
|0.18
|Атик Бариш
|2
|0.12
|Арслан Ахмет
|2
|0.12
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.12
|Сека Джейсон
|1
|0.06
|Конде Амара
|1
|0.06
|Белль-Белль Леон
|1
|0.06
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.06
|Югоне Жан
|1
|0.06
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.06
|Ито Тацуя
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|7 (2)
|0.41
|Вермейж Винсент
|7 (1)
|0.41
|Танака Ао
|4
|0.24
|Клаус Феликс
|3
|0.18
|Нимиц Йона
|3
|0.18
|Де Вейс Йорди
|2
|0.12
|Энгельхардт Янник
|2
|0.12
|Циммерман Маттиас
|1
|0.06
|Сиберт Джамиль
|1
|0.06
|Гинчек Даниэль
|1
|0.06
|Хоффманн Андре
|1
|0.06
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.06
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|7
|0
|Эбер Даниэль
|3
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Бокхорн Эберт
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|3
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Сека Джейсон
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|6
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Цолис Христос
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Вермейж Винсент
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Фортуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
0
Магдебург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Фортуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
15
Магдебург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Фортуна
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
12%
4
24%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
5
29%
29%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Пропущено
11
4
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
2
18%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
8%
2
12%
1-15
4
33%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
17%
7
41%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
2
12%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
5
38%
2
13%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Забито
29
34
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
10%
6
18%
1-15
6
21%
4
12%
16-30
2
7%
6
18%
31-45
6
21%
8
24%
46-60
6
21%
4
12%
61-75
6
21%
6
18%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
21%
4
21%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
5
21%
5
26%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
2
8%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2
Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1
Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0
Результаты матчей
Магдебург
Фортуна
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:5
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
36
25
36
25
27
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
43
36
43
27
43
18
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
610
79
412
79
313
511
115
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|2
|4
|30 - 23
|32
|2.
|16
|8
|8
|0
|30 - 14
|32
|3.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|31 - 22
|29
|4.
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|5.
|0:2
|17
|8
|3
|6
|34 - 21
|27
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 28
|27
|7.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|33 - 26
|25
|8.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|24 - 31
|25
|9.
|16
|7
|3
|6
|24 - 26
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|30 - 20
|24
|11.
|2:0
|17
|6
|5
|6
|30 - 25
|23
|12.
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|17
|6
|2
|9
|31 - 35
|20
|14.
|16
|5
|3
|8
|27 - 34
|18
|15.
|16
|4
|6
|6
|27 - 28
|18
|16.
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|17.
|16
|3
|2
|11
|14 - 30
|11
|18.
|0:0
|17
|1
|6
|10
|15 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|19 - 7
|14
|6.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|18 - 12
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|10.
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|14.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|15.
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|17.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|4.
|0:2
|8
|4
|1
|3
|17 - 6
|13
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|8.
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|11.
|2:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|13 - 16
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|17.
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|18.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|5 - 22
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5