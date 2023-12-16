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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 20090
Магдебург
2:3
Конец матча
Фортуна
0'
1:0
17' Гол
Бокхорн Эберт
2:0
37' Гол
Амаечи Ксавьер
40' Желтая карточка
Цолис Христос
2:1
46' Гол
Вермейж Винсент
49' Желтая карточка
Ястржембски Деннис
60' Желтая карточка
Амаечи Ксавьер
2:2
70' Гол
Аппелькамп Синта
2:3
75' Гол
Вермейж Винсент
86' Желтая карточка
Энгельхардт Янник
90' Желтая карточка
Атик Бариш
90'+8
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
3
Хоти
Анди
15
Эбер
Даниэль
19
Белль-Белль
Леон
29
Конде
Амара
6
Эльфадли
Даниэль
13
Кремпицки
Коннор
20
Амаечи
Ксавьер
9
Кастаньос
Люк
23
Атик
Бариш
33
Кастенмайер
Флориан
2
Учино
Такаси
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
6
Энгельхардт
Янник
4
Танака
Ао
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
Магдебург
4-2-1-3
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Магдебург
Фортуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:2
Б2
3:2
Б2
1:2
РЛС
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.29
Кастаньос Люк 4 0.24
Гнака Силас 3 0.18
Бокхорн Эберт 3 0.18
Кремпицки Коннор 3 0.18
Атик Бариш 2 0.12
Арслан Ахмет 2 0.12
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.12
Сека Джейсон 1 0.06
Конде Амара 1 0.06
Белль-Белль Леон 1 0.06
Амаечи Ксавьер 1 0.06
Югоне Жан 1 0.06
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.06
Ито Тацуя 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вермейж Винсент 9 (1) 0.53
Цолис Христос 7 (2) 0.41
Танака Ао 4 0.24
Клаус Феликс 3 0.18
Нимиц Йона 3 0.18
Де Вейс Йорди 2 0.12
Энгельхардт Янник 2 0.12
Аппелькамп Синта 1 0.06
Циммерман Маттиас 1 0.06
Сиберт Джамиль 1 0.06
Гинчек Даниэль 1 0.06
Хоффманн Андре 1 0.06
Ийоха Эммануэль 1 0.06
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Николя Гавори 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Эбер Даниэль 3 1
Кастаньос Люк 4 0
Бокхорн Эберт 4 0
Кремпицки Коннор 3 0
Белль-Белль Леон 3 0
Сека Джейсон 3 0
Югоне Жан 3 0
Эльфадли Даниэль 1 1
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 7 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Цолис Христос 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Вермейж Винсент 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Нимиц Йона 1 0

Результаты матчей

Магдебург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Фортуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
0
Магдебург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Фортуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

8
15
Магдебург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Фортуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
11%
4
20%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
5
25%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
4
21%
4
20%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
8%
2
12%
1-15
4
33%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
17%
7
41%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
2
12%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
5
38%
2
13%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Забито

31
37
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
10%
6
16%
1-15
7
23%
4
11%
16-30
3
10%
6
16%
31-45
6
19%
9
24%
46-60
6
19%
6
16%
61-75
6
19%
6
16%
76-90

Пропущено

27
21
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
19%
4
19%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
6
22%
5
24%
46-60
7
26%
2
10%
61-75
2
7%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2
Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1
Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0

Результаты матчей

Магдебург
Фортуна

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:5
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:5
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
6
2
6
2.5
3
6
2
6
3.5
2
7
1
7
4.5
1
8
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
5
3
2
7
2.5
5
3
1
8
3.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
8
9
4
13
2.5
8
9
3
14
3.5
5
12
1
16
4.5
3
14
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 10 2 4 30 - 23 32
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 16 7 3 6 24 - 26 24
9.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
10.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
13.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
6.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
8.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
9.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
10.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
11.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
10.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 8 0 3 5 5 - 22 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Фортуна Энгельхардт Янник 7
Весь список
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