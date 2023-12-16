Тур: 17. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 20090
0'
1:0
17' ГолБокхорн Эберт
2:0
37' ГолАмаечи Ксавьер
40' Желтая карточкаЦолис Христос
2:1
46' ГолВермейж Винсент
49' Желтая карточкаЯстржембски Деннис
60' Желтая карточкаАмаечи Ксавьер
2:2
70' ГолАппелькамп Синта
2:3
75' ГолВермейж Винсент
86' Желтая карточкаЭнгельхардт Янник
90' Желтая карточкаАтик Бариш
90'+8
Ход матча
17'
1:0
37'
2:0
40'
46'
60'
70'
2:2
75'
2:3
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
517 Количество передач 362
-
58 Владение мячом, % 42
15
Эбер
Даниэль
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
34 Чахед ТарекНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Сусо СимаПолузащитник
-
35 Бунк ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаНападающий
- Нападающий
-
43 King Manu
-
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Магдебург
Фортуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.29
|Кастаньос Люк
|4
|0.24
|Гнака Силас
|3
|0.18
|Бокхорн Эберт
|3
|0.18
|Кремпицки Коннор
|3
|0.18
|Атик Бариш
|2
|0.12
|Арслан Ахмет
|2
|0.12
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.12
|Сека Джейсон
|1
|0.06
|Конде Амара
|1
|0.06
|Белль-Белль Леон
|1
|0.06
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.06
|Югоне Жан
|1
|0.06
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.06
|Ито Тацуя
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.53
|Цолис Христос
|7 (2)
|0.41
|Танака Ао
|4
|0.24
|Клаус Феликс
|3
|0.18
|Нимиц Йона
|3
|0.18
|Де Вейс Йорди
|2
|0.12
|Энгельхардт Янник
|2
|0.12
|Аппелькамп Синта
|1
|0.06
|Циммерман Маттиас
|1
|0.06
|Сиберт Джамиль
|1
|0.06
|Гинчек Даниэль
|1
|0.06
|Хоффманн Андре
|1
|0.06
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.06
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Эбер Даниэль
|3
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Бокхорн Эберт
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|3
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Сека Джейсон
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|7
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Цолис Христос
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Вермейж Винсент
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Фортуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
0
Магдебург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Фортуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
15
Магдебург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Фортуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
11%
4
20%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
5
25%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
4
21%
4
20%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
8%
2
12%
1-15
4
33%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
17%
7
41%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
2
12%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
5
38%
2
13%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Забито
31
37
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
10%
6
16%
1-15
7
23%
4
11%
16-30
3
10%
6
16%
31-45
6
19%
9
24%
46-60
6
19%
6
16%
61-75
6
19%
6
16%
76-90
Пропущено
27
21
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
19%
4
19%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
6
22%
5
24%
46-60
7
26%
2
10%
61-75
2
7%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2
Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1
Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0
Результаты матчей
Магдебург
Фортуна
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:5
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:5
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
36
26
36
26
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
36
53
27
53
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
710
89
413
89
314
512
116
314
116
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|7