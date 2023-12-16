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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Хольштайн Киль
3:0
Перерыв
Ганновер 96
0'
1:0
25' Гол
Беккер Тимо
2:0
26' Гол
Арп Янн-Фите
3:0
45' Гол
Арп Янн-Фите

Ход матча

25'
Беккер Тимо
(Порат Финн)
1:0
26'
Арп Янн-Фите
(Холтби Льюис)
2:0
45'
Арп Янн-Фите
(Беккер Тимо)
3:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Ганновер 96
3.00
8.31
74.00
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Все Коэффициенты
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
6
Marko
Ivezic
16
Зандер
Филипп
8
Порат
Финн
13
Матино
Сюто
20
Арп
Янн-Фите
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
29
Kolja
Oudenne
16
Нильсен
Ховард
32
Фогльзаммер
Андреас
Хольштайн Киль
4-3-1-2
Ганновер 96
3-4-2-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Ганновер 96

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:2
Б2
1:5
ТМК
2:1
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
1:0
Б2
0:3
Б2
3:1
Б2
1:2

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.8
2

Среднее время на гол

112
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 0.41
Скрибски Стивен 5 (3) 0.29
Арп Янн-Фите 5 0.29
Беккер Тимо 3 0.18
Холтби Льюис 2 0.12
Роте Том 2 0.12
Порат Финн 2 0.12
Матино Сюто 2 (1) 0.12
Стернер Йонас 2 0.12
Зандер Филипп 1 0.06
Фридьонссон Хольмберт 1 0.06
Nicolai Remberg 1 0.06
Шульц Марвин 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.47
Нильсен Ховард 5 0.29
Кён Деррик 3 0.18
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.18
Фогльзаммер Андреас 3 0.18
Nicolo Tresoldi 2 0.12
Enzo Leopold 2 0.12
Шауб Луис 1 0.06
Нойман Фил 1 0.06
Кунце Фабиан 1 0.06
Муроя Сэй 1 0.06
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 4 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Роте Том 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Беккер Тимо 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Матино Сюто 1 0
Стернер Йонас 1 0
Nicolai Remberg 1 0
Marko Ivezic 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилер Рон-Роберт 3 0
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Кён Деррик 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Шауб Луис 0 1
Фогльзаммер Андреас 1 0
Муроя Сэй 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
6
Хольштайн Киль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ганновер 96
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

13
20
Хольштайн Киль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Ганновер 96
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
2
13%
5
42%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
3
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
5
31%
2
18%
61-75
6
38%
5
45%
76-90

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
7%
4
20%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
5
36%
2
10%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

30
32
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
1 Не забивали 3
1
3%
6
19%
1-15
6
20%
6
19%
16-30
6
20%
3
9%
31-45
10
33%
5
16%
46-60
3
10%
6
19%
61-75
4
13%
6
19%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
6
26%
3
17%
61-75
7
30%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1
Ганновер 96
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Ганновер 96

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 56%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
7
1
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
11
5
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 3:0 17 11 2 4 33 - 23 35
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 16 7 3 6 24 - 26 24
9.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
10.
Ганновер 96
 0:3 17 6 6 5 30 - 23 24
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
13.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Хольштайн Киль
 3:0 9 5 1 3 19 - 16 16
5.
Ганновер 96
 0:3 8 4 3 1 19 - 8 15
6.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
7.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
8.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
9.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
10.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
11.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 3:0 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганновер 96
 0:3 9 2 3 4 11 - 15 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 8 0 3 5 5 - 22 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Фортуна Энгельхардт Янник 7
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Хольштайн Киль
Ничья
Ганновер 96
3.00
8.31
74.00
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