Тур: 17. Стадион: Holstein Stadion.
3:0
Перерыв
Ход матча
25'
1:0
26'
2:0
45'
3:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
20
Арп
Янн-Фите
31
Бёрнер
Юлиан
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Ганновер 96
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.8
2
Среднее время на гол
112
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
50
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.41
|Скрибски Стивен
|5 (3)
|0.29
|Арп Янн-Фите
|5
|0.29
|Беккер Тимо
|3
|0.18
|Холтби Льюис
|2
|0.12
|Роте Том
|2
|0.12
|Порат Финн
|2
|0.12
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.12
|Стернер Йонас
|2
|0.12
|Зандер Филипп
|1
|0.06
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.06
|Nicolai Remberg
|1
|0.06
|Шульц Марвин
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|8 (6)
|0.47
|Нильсен Ховард
|5
|0.29
|Кён Деррик
|3
|0.18
|Хальстенберг Марсель
|3 (2)
|0.18
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0.18
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.12
|Enzo Leopold
|2
|0.12
|Шауб Луис
|1
|0.06
|Нойман Фил
|1
|0.06
|Кунце Фабиан
|1
|0.06
|Муроя Сэй
|1
|0.06
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|4
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Роте Том
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Nicolai Remberg
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
6
Хольштайн Киль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ганновер 96
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
13
20
Хольштайн Киль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Ганновер 96
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
2
13%
5
42%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
3
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
5
31%
2
18%
61-75
6
38%
5
45%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
7%
4
20%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
5
36%
2
10%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
2
14%
4
20%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
30
32
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
1 Не забивали 3
1
3%
6
19%
1-15
6
20%
6
19%
16-30
6
20%
3
9%
31-45
10
33%
5
16%
46-60
3
10%
6
19%
61-75
4
13%
6
19%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
6
26%
3
17%
61-75
7
30%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1
Ганновер 96
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Ганновер 96
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 56%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
71
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
106
115
412
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|11
|2
|4
|33 - 23
|35
|2.
|16
|8
|8
|0
|30 - 14
|32
|3.
|17
|9
|4
|4
|33 - 22
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|37 - 21
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 28
|27
|7.
|17
|7
|4
|6
|33 - 26
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|24 - 26
|24
|9.
|17
|7
|3
|7
|24 - 33
|24
|10.
|0:3
|17
|6
|6
|5
|30 - 23
|24
|11.
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|17
|6
|2
|9
|31 - 35
|20
|13.
|17
|5
|5
|7
|30 - 28
|20
|14.
|16
|5
|3
|8
|27 - 34
|18
|15.
|16
|4
|6
|6
|27 - 28
|18
|16.
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|17.
|16
|3
|2
|11
|14 - 30
|11
|18.
|17
|1
|6
|10
|15 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|3:0
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|5.
|0:3
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|19 - 7
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|10.
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|12.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|18 - 15
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|10 - 14
|11
|15.
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|17.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|20 - 6
|16
|3.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|0:3
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|17.
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|18.
|8
|0
|3
|5
|5 - 22
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|7