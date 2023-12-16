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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 13902
Хольштайн Киль
3:0
Конец матча
Ганновер 96
0'
1:0
26' Гол
Беккер Тимо
2:0
27' Гол
Арп Янн-Фите
3:0
45' Гол
Арп Янн-Фите
47' Желтая карточка
Роте Том
57' Желтая карточка
Кристиансен Макс
66' Вторая желтая карточка
Кристиансен Макс
90' Желтая карточка
Матино Сюто
90'+7

Ход матча

26'
Беккер Тимо
(Порат Финн)
1:0
27'
Арп Янн-Фите
(Холтби Льюис)
2:0
45'
Арп Янн-Фите
(Беккер Тимо)
3:0
46'
 
Nicolo Tresoldi
Kolja Oudenne
46'
 
Кристиансен Макс
Enzo Leopold
46'
Фридьонссон Хольмберт
Арп Янн-Фите
 
47'
Роте Том
 
57'
 
Кристиансен Макс
64'
Коменда Марко
Роте Том
 
66'
 
Кристиансен Макс
78'
 
Эрнст Себастьян
Фогльзаммер Андреас
83'
Розенбоом Лассе
Беккер Тимо
 
84'
Шульц Марвин
Порат Финн
 
86'
 
Аррей-Мби Брайт
Нильсен Ховард
86'
 
Дем Янник
Муроя Сэй
90'
Nicolai Remberg
Marko Ivezic
 
90'
Матино Сюто
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 634 Количество передач 330
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
6
Marko
Ivezic
16
Зандер
Филипп
8
Порат
Финн
13
Матино
Сюто
20
Арп
Янн-Фите
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
29
Kolja
Oudenne
16
Нильсен
Ховард
32
Фогльзаммер
Андреас
Хольштайн Киль
4-3-1-2
Ганновер 96
3-4-2-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Ганновер 96

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:2
Б2
1:5
ТМК
2:1
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
1:0
Б2
0:3
Б2
3:1
Б2
1:2

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.8
2

Среднее время на гол

112
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 0.41
Скрибски Стивен 5 (3) 0.29
Арп Янн-Фите 5 0.29
Беккер Тимо 3 0.18
Холтби Льюис 2 0.12
Роте Том 2 0.12
Порат Финн 2 0.12
Матино Сюто 2 (1) 0.12
Стернер Йонас 2 0.12
Зандер Филипп 1 0.06
Фридьонссон Хольмберт 1 0.06
Nicolai Remberg 1 0.06
Шульц Марвин 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.47
Нильсен Ховард 5 0.29
Кён Деррик 3 0.18
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.18
Фогльзаммер Андреас 3 0.18
Nicolo Tresoldi 2 0.12
Enzo Leopold 2 0.12
Шауб Луис 1 0.06
Нойман Фил 1 0.06
Кунце Фабиан 1 0.06
Муроя Сэй 1 0.06
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 4 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Роте Том 4 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Беккер Тимо 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Стернер Йонас 1 0
Nicolai Remberg 1 0
Marko Ivezic 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилер Рон-Роберт 3 0
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Кён Деррик 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Кристиансен Макс 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Шауб Луис 0 1
Фогльзаммер Андреас 1 0
Муроя Сэй 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
6
Хольштайн Киль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

13
20
Хольштайн Киль
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Ганновер 96
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
4
21%
5
42%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
6
38%
5
36%
76-90

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
7%
4
20%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
5
36%
2
10%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

33
32
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
1
3%
6
19%
1-15
8
24%
6
19%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
10
30%
5
16%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
4
12%
6
19%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
2
9%
5
24%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
6
26%
3
14%
61-75
7
30%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1
Ганновер 96
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Ганновер 96

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 53%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
7
2
1.5
7
1
3
6
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
5
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
11
6
1.5
11
6
5
12
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 11 2 4 33 - 23 35
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 16 7 3 6 24 - 26 24
9.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
10.
Ганновер 96
 17 6 6 5 30 - 23 24
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
13.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 19 - 16 16
5.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
6.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
7.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
8.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
9.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
10.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
11.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганновер 96
 9 2 3 4 11 - 15 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 8 0 3 5 5 - 22 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Фортуна Энгельхардт Янник 7
Весь список
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