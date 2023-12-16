Тур: 17. Стадион: Олимпиаштадион.
Ход матча
19'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
12
Эрнст
Тьярк
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Tony Rolke
-
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
32 Jannes Wulff
-
28 Florian Bahr
-
16 Henry Rorig
-
13 Lukas Kunze
-
Главный тренер: Кошинат Уве
История личных встреч
Герта
Оснабрюк
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.53
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.35
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.24
|Превляк Смаил
|4
|0.24
|Marten Winkler
|2
|0.12
|Кенни Джонджо
|2
|0.12
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.06
|Дардаи Палко
|1
|0.06
|Гехтер Линус
|1
|0.06
|Шерхант Дерри
|1
|0.06
|Клеменс Паскаль
|1
|0.06
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|5 (1)
|0.29
|Конте Кристиан
|2
|0.12
|Dave Gnaase
|2
|0.12
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.12
|Florian Kleinhansl
|1
|0.06
|Теше Роберт
|1
|0.06
|Диаките Умар
|1
|0.06
|Макридис Хараламбос
|1
|0.06
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Дордой Мартон
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Клеменс Паскаль
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|5
|1
|Dave Gnaase
|5
|0
|Кюизанс Микаэль
|3
|1
|Виманн Никлас
|1
|2
|Florian Kleinhansl
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Герта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
9
6
Герта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Оснабрюк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
20
6
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
2
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
2
10%
3
50%
76-90
Пропущено
6
21
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
17%
5
24%
46-60
1
17%
7
33%
61-75
2
33%
3
14%
76-90
Забито
15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
18
16
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
6
33%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Забито
35
16
20 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
5
14%
1
6%
1-15
6
17%
2
13%
16-30
9
26%
4
25%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
4
11%
6
38%
76-90
Пропущено
24
37
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
2
8%
5
14%
1-15
2
8%
3
8%
16-30
3
13%
5
14%
31-45
7
29%
29%
6
16%
46-60
3
13%
10
27%
61-75
7
29%
29%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2
Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0
Результаты матчей
Герта
Оснабрюк
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
Герта
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
63
52
45
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
43
54
16
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
106
511
610
313
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|2
|4
|30 - 23
|32
|2.
|16
|8
|8
|0
|30 - 14
|32
|3.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|31 - 22
|29
|4.
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|5.
|0:2
|17
|8
|3
|6
|34 - 21
|27
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 28
|27
|7.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|33 - 26
|25
|8.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|24 - 31
|25
|9.
|16
|7
|3
|6
|24 - 26
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|30 - 20
|24
|11.
|2:0
|17
|6
|5
|6
|30 - 25
|23
|12.
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|17
|6
|2
|9
|31 - 35
|20
|14.
|16
|5
|3
|8
|27 - 34
|18
|15.
|16
|4
|6
|6
|27 - 28
|18
|16.
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|17.
|16
|3
|2
|11
|14 - 30
|11
|18.
|0:0
|17
|1
|6
|10
|15 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|19 - 7
|14
|6.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|18 - 12
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|10.
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|14.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|15.
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|17.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|4.
|0:2
|8
|4
|1
|3
|17 - 6
|13
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|8.
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|11.
|2:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|13 - 16
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|17.
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|18.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|5 - 22
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5