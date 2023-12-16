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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Герта
0:0
Перерыв
Оснабрюк
0'
19' Желтая карточка
Карбовник Михал

Ход матча

19'
Карбовник Михал
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Оснабрюк
6.30
5.17
7.15
Все Коэффициенты
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
26
Кристенсен
Густав
7
Нидерлехнер
Флориан
39
Шерхант
Дерри
25
Табакович
Харис
22
Кюн
Филипп
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
17
Конте
Кристиан
27
Кюизанс
Микаэль
7
Ниманн
Ноэль
9
Erik
Engelhardt
Герта
4-2-3-1
Оснабрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Оснабрюк

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:2
Б2
4:0
Б2
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.53
Нидерлехнер Флориан 6 0.35
Резе Фабиан 4 (1) 0.24
Превляк Смаил 4 0.24
Marten Winkler 2 0.12
Кенни Джонджо 2 0.12
Бухалакис Андреас 1 0.06
Кемпф Марк-Оливер 1 0.06
Дардаи Палко 1 0.06
Гехтер Линус 1 0.06
Шерхант Дерри 1 0.06
Клеменс Паскаль 1 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 5 (1) 0.29
Конте Кристиан 2 0.12
Dave Gnaase 2 0.12
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.12
Florian Kleinhansl 1 0.06
Теше Роберт 1 0.06
Диаките Умар 1 0.06
Макридис Хараламбос 1 0.06
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 3 1
Дордой Мартон 3 0
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Нидерлехнер Флориан 2 0
Бухалакис Андреас 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Клеменс Паскаль 2 0
Bence Dardai 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 5 1
Dave Gnaase 5 0
Кюизанс Микаэль 3 1
Виманн Никлас 1 2
Florian Kleinhansl 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Jannes Wulff 2 0
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Герта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

9
6
Герта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Оснабрюк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

20
6
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
2
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
2
10%
3
50%
76-90

Пропущено

6
21
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
17%
5
24%
46-60
1
17%
7
33%
61-75
2
33%
3
14%
76-90

Забито

15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

18
16
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
6
33%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Забито

35
16
20 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
5
14%
1
6%
1-15
6
17%
2
13%
16-30
9
26%
4
25%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
4
11%
6
38%
76-90

Пропущено

24
37
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
2
8%
5
14%
1-15
2
8%
3
8%
16-30
3
13%
5
14%
31-45
7
29%
29%
6
16%
46-60
3
13%
10
27%
61-75
7
29%
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2
Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0

Результаты матчей

Герта
Оснабрюк

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Герта
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
2
1.5
4
5
4
3
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
3
5
4
1.5
1
6
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
5
11
6
10
2.5
3
13
3.5
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 10 2 4 30 - 23 32
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гамбург
 0:0 17 8 5 4 31 - 22 29
4.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
5.
Фортуна
 0:2 17 8 3 6 34 - 21 27
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 0:0 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Нюрнберг
 0:0 17 7 4 6 24 - 31 25
9.
Эльвeрсберг
 16 7 3 6 24 - 26 24
10.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
11.
Магдебург
 2:0 17 6 5 6 30 - 25 23
12.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 0:0 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:0 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Герта
 0:0 8 4 2 2 19 - 7 14
6.
Магдебург
 2:0 8 4 2 2 18 - 12 14
7.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
8.
Фортуна
 0:2 9 4 2 3 17 - 15 14
9.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
10.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
12.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
13.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Нюрнберг
 0:0 8 3 3 2 10 - 12 12
15.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 0:0 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 0:2 8 4 1 3 17 - 6 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 0:0 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 0:0 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 2:0 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Гамбург
 0:0 9 1 5 3 13 - 16 8
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 0:0 8 0 3 5 5 - 22 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (7)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
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  • Первый тайм
  • 19'
    Михал Карбовник получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Оснабрюк
6.30
5.17
7.15
Все Коэффициенты
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