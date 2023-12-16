Тур: 17. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 43650
0'
19' Желтая карточкаКарбовник Михал
51' Желтая карточкаАйдини Басхким
54' Желтая карточкаДордой Мартон
60' Желтая карточкаКонте Кристиан
85' Красная карточкаНидерлехнер Флориан
89' Желтая карточкаDave Gnaase
90' Желтая карточкаКенни Джонджо
90'+7
Ход матча
19'
51'
54'
60'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
448 Количество передач 269
-
59 Владение мячом, % 41
12
Эрнст
Тьярк
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Tony Rolke
-
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
32 Jannes Wulff
-
28 Florian Bahr
-
16 Henry Rorig
-
13 Lukas Kunze
-
Главный тренер: Кошинат Уве
История личных встреч
Герта
Оснабрюк
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.53
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.35
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.24
|Превляк Смаил
|4
|0.24
|Marten Winkler
|2
|0.12
|Кенни Джонджо
|2
|0.12
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.06
|Дардаи Палко
|1
|0.06
|Гехтер Линус
|1
|0.06
|Шерхант Дерри
|1
|0.06
|Клеменс Паскаль
|1
|0.06
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|5 (1)
|0.29
|Конте Кристиан
|2
|0.12
|Dave Gnaase
|2
|0.12
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.12
|Florian Kleinhansl
|1
|0.06
|Теше Роберт
|1
|0.06
|Диаките Умар
|1
|0.06
|Макридис Хараламбос
|1
|0.06
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Дордой Мартон
|4
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|1
|Кенни Джонджо
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Клеменс Паскаль
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|6
|1
|Dave Gnaase
|6
|0
|Кюизанс Микаэль
|3
|1
|Виманн Никлас
|1
|2
|Florian Kleinhansl
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Конте Кристиан
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Герта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
9
6
Герта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Оснабрюк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
20
6
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
11 Не забивали 12
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
2
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
2
10%
3
50%
76-90
Пропущено
6
21
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
17%
5
24%
46-60
1
17%
7
33%
61-75
2
33%
3
14%
76-90
Забито
15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
18
16
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
6
33%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Забито
35
16
20 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
5
14%
1
6%
1-15
6
17%
2
13%
16-30
9
26%
4
25%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
4
11%
6
38%
76-90
Пропущено
24
37
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
2
8%
5
14%
1-15
2
8%
3
8%
16-30
3
13%
5
14%
31-45
7
29%
29%
6
16%
46-60
3
13%
10
27%
61-75
7
29%
29%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2
Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0
Результаты матчей
Герта
Оснабрюк
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Герта
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
53
45
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
54
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
107
107
512
611
314
215
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|7