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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 43650
Герта
0:0
Конец матча
Оснабрюк
0'
19' Желтая карточка
Карбовник Михал
51' Желтая карточка
Айдини Басхким
54' Желтая карточка
Дордой Мартон
60' Желтая карточка
Конте Кристиан
85' Красная карточка
Нидерлехнер Флориан
89' Желтая карточка
Dave Gnaase
90' Желтая карточка
Кенни Джонджо
90'+7

Ход матча

19'
Карбовник Михал
 
46'
Хуссейн Билаль
Клеменс Паскаль
 
51'
 
Айдини Басхким
54'
Дордой Мартон
 
57'
 
Макридис Хараламбос
Ниманн Ноэль
60'
 
Конте Кристиан
61'
Nader El-Jindaoui
Шерхант Дерри
 
62'
Marten Winkler
Кристенсен Густав
 
75'
Превляк Смаил
Табакович Харис
 
75'
 
Lukas Kunze
Теше Роберт
75'
 
Jannes Wulff
Конте Кристиан
85'
Нидерлехнер Флориан
 
86'
Бухалакис Андреас
Дордой Мартон
 
89'
 
Dave Gnaase
90'
 
Henry Rorig
Айдини Басхким
90'
Кенни Джонджо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 448 Количество передач 269
  • 59 Владение мячом, % 41
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
39
Шерхант
Дерри
7
Нидерлехнер
Флориан
26
Кристенсен
Густав
25
Табакович
Харис
22
Кюн
Филипп
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
17
Конте
Кристиан
9
Erik
Engelhardt
7
Ниманн
Ноэль
Герта
4-2-3-1
Оснабрюк
4-3-3

История личных встреч

Герта
Оснабрюк

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:2
Б2
4:0
Б2
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.53
Нидерлехнер Флориан 6 0.35
Резе Фабиан 4 (1) 0.24
Превляк Смаил 4 0.24
Marten Winkler 2 0.12
Кенни Джонджо 2 0.12
Бухалакис Андреас 1 0.06
Кемпф Марк-Оливер 1 0.06
Дардаи Палко 1 0.06
Гехтер Линус 1 0.06
Шерхант Дерри 1 0.06
Клеменс Паскаль 1 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 5 (1) 0.29
Конте Кристиан 2 0.12
Dave Gnaase 2 0.12
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.12
Florian Kleinhansl 1 0.06
Теше Роберт 1 0.06
Диаките Умар 1 0.06
Макридис Хараламбос 1 0.06
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 3 1
Дордой Мартон 4 0
Нидерлехнер Флориан 2 1
Кенни Джонджо 3 0
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Бухалакис Андреас 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Клеменс Паскаль 2 0
Bence Dardai 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 6 1
Dave Gnaase 6 0
Кюизанс Микаэль 3 1
Виманн Никлас 1 2
Florian Kleinhansl 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Конте Кристиан 2 0
Jannes Wulff 2 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Герта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

9
6
Герта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Оснабрюк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

20
6
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
11 Не забивали 12
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
2
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
2
10%
3
50%
76-90

Пропущено

6
21
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
17%
5
24%
46-60
1
17%
7
33%
61-75
2
33%
3
14%
76-90

Забито

15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

18
16
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
6
33%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Забито

35
16
20 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
5
14%
1
6%
1-15
6
17%
2
13%
16-30
9
26%
4
25%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
4
11%
6
38%
76-90

Пропущено

24
37
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
2
8%
5
14%
1-15
2
8%
3
8%
16-30
3
13%
5
14%
31-45
7
29%
29%
6
16%
46-60
3
13%
10
27%
61-75
7
29%
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2
Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0

Результаты матчей

Герта
Оснабрюк

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Герта
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
4
5
4
4
2.5
2
6
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
5
4
1.5
1
7
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
7
10
7
1.5
5
12
6
11
2.5
3
14
3.5
2
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 10 2 4 30 - 23 32
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 16 7 3 6 24 - 26 24
9.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
10.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
13.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
6.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
8.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
9.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
10.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
11.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
10.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 8 0 3 5 5 - 22 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Фортуна Энгельхардт Янник 7
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Михал Карбовник получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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