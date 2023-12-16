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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Нюрнберг
0:0
Перерыв
Гамбург
0'
42' Желтая карточка
Мефферт Йонас
44' Желтая карточка
Джатта Бейкери
45' Желтая карточка
Браун Натаниэль

Ход матча

42'
 
Мефферт Йонас
44'
 
Джатта Бейкери
45'
Браун Натаниэль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Гамбург
3.45
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4.25
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
38
Хорн
Яннес
19
Хюбнер
Флориан
29
Хандверкер
Тим
36
Шлаймер
Лукас
27
Браун
Натаниэль
5
Гайс
Йоханнес
14
Голлер
Беньямин
9
Хаяси
Даити
11
Окунуки
Кандзи
1
Фернандеш
Даниэль
47
Кисиловски
Николас-Бернд
35
Амброзиус
Стефан
4
Шонлау
Себастьян
2
Микельбрансис
Вильям
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
21
Озтунали
Левин
Нюрнберг
4-3-3
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Нюрнберг
Гамбург

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

21 матч

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:2
Б2
2:1
К
1:1
Б2
2:2
Б2
5:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
0:4
К
1:0
Б
2:1
Б
0:5
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
0:4
Б
0:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.73
0.8

Среднее время на гол

123
112

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

2.4
1.82

Среднее время на гол

37
49

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.33

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
67

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 6 (2) 0.35
Шлаймер Лукас 3 0.18
Окунуки Кандзи 3 0.18
Хандверкер Тим 2 (1) 0.12
Голлер Беньямин 2 0.12
Хаяси Даити 2 0.12
Кастроп Йенс 2 0.12
Гиамера Ян 1 0.06
Лохкемпер Феликс 1 0.06
Флик Флориан 1 0.06
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 11 0.65
Бенеш Ласло 8 (3) 0.47
Джатта Бейкери 3 0.18
Ферай Иммануэль 2 0.12
Мухайм Миро 2 0.12
Жан-Люк Домпе 1 0.06
Рейс Людовит 1 0.06
Мефферт Йонас 1 0.06
Хайер Моритц 1 0.06
Рамос Гильерме 1 0.06
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Хорн Яннес 5 0
Матения Кристиан 3 1
Маркес Иван 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 3 0
Флик Флориан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Окунуки Кандзи 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 6 0
Джатта Бейкери 6 0
Хайер Моритц 5 0
Хаджикадунич Деннис 5 0
Мухайм Миро 3 1
Рамос Гильерме 3 1
Бенеш Ласло 3 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Микельбрансис Вильям 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гамбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
13
Нюрнберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Гамбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

11
17
Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Гамбург
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

9
14
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
6
43%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
23%
4
27%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
6
43%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

19
6
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
2
33%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
3
50%
61-75
7
37%
0
0%
76-90

Забито

23
32
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
2 Не забивали 0
1
4%
4
13%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
7
30%
4
13%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
5
22%
7
22%
61-75
6
26%
7
22%
76-90

Пропущено

32
21
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
16%
4
19%
1-15
5
16%
5
24%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
5
16%
3
14%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
9
28%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1
Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Гамбург

Точный счет

0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
6
2
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
4
4
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
7
9
1.5
10
6
3
13
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 10 2 4 30 - 23 32
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гамбург
 0:0 17 8 5 4 31 - 22 29
4.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
5.
Фортуна
 0:2 17 8 3 6 34 - 21 27
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 0:0 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Нюрнберг
 0:0 17 7 4 6 24 - 31 25
9.
Эльвeрсберг
 16 7 3 6 24 - 26 24
10.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
11.
Магдебург
 2:0 17 6 5 6 30 - 25 23
12.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 0:0 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:0 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Герта
 0:0 8 4 2 2 19 - 7 14
6.
Магдебург
 2:0 8 4 2 2 18 - 12 14
7.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
8.
Фортуна
 0:2 9 4 2 3 17 - 15 14
9.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
10.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
12.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
13.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Нюрнберг
 0:0 8 3 3 2 10 - 12 12
15.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 0:0 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 0:2 8 4 1 3 17 - 6 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 0:0 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 0:0 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 2:0 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Гамбург
 0:0 9 1 5 3 13 - 16 8
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 0:0 8 0 3 5 5 - 22 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Браун Натаниэль получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Джатта Бейкери получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Мефферт Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Нюрнберг.
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Нюрнберг
Ничья
Гамбург
3.45
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4.25
3.55
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