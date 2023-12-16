Тур: 17. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0'
42' Желтая карточкаМефферт Йонас
44' Желтая карточкаДжатта Бейкери
45' Желтая карточкаБраун Натаниэль
Ход матча
42'
44'
45'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гиамера
Ян
38
Хорн
Яннес
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Рейхерт ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
-
41 Меджид ОмарПолузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Нюрнберг
Гамбург
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
21 матч
14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.73
0.8
Среднее время на гол
123
112
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
2.4
1.82
Среднее время на гол
37
49
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
67
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|6 (2)
|0.35
|Шлаймер Лукас
|3
|0.18
|Окунуки Кандзи
|3
|0.18
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.12
|Голлер Беньямин
|2
|0.12
|Хаяси Даити
|2
|0.12
|Кастроп Йенс
|2
|0.12
|Гиамера Ян
|1
|0.06
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.06
|Флик Флориан
|1
|0.06
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|11
|0.65
|Бенеш Ласло
|8 (3)
|0.47
|Джатта Бейкери
|3
|0.18
|Ферай Иммануэль
|2
|0.12
|Мухайм Миро
|2
|0.12
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.06
|Рейс Людовит
|1
|0.06
|Мефферт Йонас
|1
|0.06
|Хайер Моритц
|1
|0.06
|Рамос Гильерме
|1
|0.06
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|1
|Хорн Яннес
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Маркес Иван
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Гиамера Ян
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Окунуки Кандзи
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|6
|0
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Хайер Моритц
|5
|0
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Мухайм Миро
|3
|1
|Рамос Гильерме
|3
|1
|Бенеш Ласло
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Микельбрансис Вильям
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гамбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
13
Нюрнберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Гамбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
11
17
Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Гамбург
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
15
30
Голы по времени матча
Забито
9
14
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
6
43%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
23%
4
27%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
27%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
6
43%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Пропущено
19
6
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
2
33%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
3
50%
61-75
7
37%
0
0%
76-90
Забито
23
32
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
2 Не забивали 0
1
4%
4
13%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
7
30%
4
13%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
5
22%
7
22%
61-75
6
26%
7
22%
76-90
Пропущено
32
21
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
16%
4
19%
1-15
5
16%
5
24%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
5
16%
3
14%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
9
28%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1
Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Гамбург
Точный счет
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
62
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
44
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
79
106
313
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|2
|4
|30 - 23
|32
|2.
|16
|8
|8
|0
|30 - 14
|32
|3.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|31 - 22
|29
|4.
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|5.
|0:2
|17
|8
|3
|6
|34 - 21
|27
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 28
|27
|7.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|33 - 26
|25
|8.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|24 - 31
|25
|9.
|16
|7
|3
|6
|24 - 26
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|30 - 20
|24
|11.
|2:0
|17
|6
|5
|6
|30 - 25
|23
|12.
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|17
|6
|2
|9
|31 - 35
|20
|14.
|16
|5
|3
|8
|27 - 34
|18
|15.
|16
|4
|6
|6
|27 - 28
|18
|16.
|17
|5
|2
|10
|17 - 28
|17
|17.
|16
|3
|2
|11
|14 - 30
|11
|18.
|0:0
|17
|1
|6
|10
|15 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|19 - 7
|14
|6.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|18 - 12
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|10.
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|14.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|15.
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|17.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|4.
|0:2
|8
|4
|1
|3
|17 - 6
|13
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|8.
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|11.
|2:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|13 - 16
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|17.
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|18.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|5 - 22
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5