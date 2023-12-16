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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 41276
Нюрнберг
0:2
Конец матча
Гамбург
0'
42' Желтая карточка
Мефферт Йонас
44' Желтая карточка
Джатта Бейкери
45' Желтая карточка
Браун Натаниэль
64' Желтая карточка
Микельбрансис Вильям
0:1
80' Гол
Глацель Роберт
90' Желтая карточка
Бенеш Ласло
0:2
90' Гол
Жан-Люк Домпе
90' Желтая карточка
Жан-Люк Домпе
90'+9

Ход матча

42'
 
Мефферт Йонас
44'
 
Джатта Бейкери
45'
Браун Натаниэль
 
61'
 
Жан-Люк Домпе
Озтунали Левин
64'
 
Микельбрансис Вильям
71'
Лохкемпер Феликс
Хаяси Даити
 
80'
0:1
Глацель Роберт
(Джатта Бейкери)
81'
Векессер Эрик
Браун Натаниэль
 
84'
 
Пореба Лукаш
Ферай Иммануэль
85'
 
Немет Ондраш
Глацель Роберт
85'
Думан Тайлан
Шлаймер Лукас
 
86'
Валентини Энрико
Гиамера Ян
 
90'
 
Рамос Гильерме
Шонлау Себастьян
90'
 
Бенеш Ласло
90'
0:2
Жан-Люк Домпе
(Бенеш Ласло)
90'
 
Жан-Люк Домпе

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 345 Количество передач 576
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
19
Хюбнер
Флориан
38
Хорн
Яннес
29
Хандверкер
Тим
36
Шлаймер
Лукас
5
Гайс
Йоханнес
27
Браун
Натаниэль
14
Голлер
Беньямин
9
Хаяси
Даити
11
Окунуки
Кандзи
1
Фернандеш
Даниэль
2
Микельбрансис
Вильям
35
Амброзиус
Стефан
4
Шонлау
Себастьян
47
Кисиловски
Николас-Бернд
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
21
Озтунали
Левин
Нюрнберг
4-3-3
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Нюрнберг
Гамбург

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

21 матч

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:2
Б2
2:1
К
1:1
Б2
2:2
Б2
5:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
0:4
К
1:0
Б
2:1
Б
0:5
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
0:4
Б
0:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.73
0.8

Среднее время на гол

123
112

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

2.4
1.82

Среднее время на гол

37
49

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.33

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
67

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 6 (2) 0.35
Шлаймер Лукас 3 0.18
Окунуки Кандзи 3 0.18
Хандверкер Тим 2 (1) 0.12
Голлер Беньямин 2 0.12
Хаяси Даити 2 0.12
Кастроп Йенс 2 0.12
Гиамера Ян 1 0.06
Лохкемпер Феликс 1 0.06
Флик Флориан 1 0.06
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 12 0.71
Бенеш Ласло 8 (3) 0.47
Джатта Бейкери 3 0.18
Жан-Люк Домпе 2 0.12
Ферай Иммануэль 2 0.12
Мухайм Миро 2 0.12
Рейс Людовит 1 0.06
Мефферт Йонас 1 0.06
Хайер Моритц 1 0.06
Рамос Гильерме 1 0.06
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Хорн Яннес 5 0
Матения Кристиан 3 1
Маркес Иван 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 3 0
Флик Флориан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Окунуки Кандзи 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 6 0
Джатта Бейкери 6 0
Хайер Моритц 5 0
Хаджикадунич Деннис 5 0
Мухайм Миро 3 1
Рамос Гильерме 3 1
Бенеш Ласло 4 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Гамбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
13
Нюрнберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Гамбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

11
17
Нюрнберг
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Гамбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

9
16
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
6
38%
61-75
3
33%
5
31%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
4
27%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
6
43%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

19
6
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
2
33%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
3
50%
61-75
7
37%
0
0%
76-90

Забито

23
34
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
1
4%
4
12%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
7
30%
4
12%
31-45
3
13%
5
15%
46-60
5
22%
7
21%
61-75
6
26%
9
26%
76-90

Пропущено

34
21
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
5
15%
4
19%
1-15
5
15%
5
24%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
11
32%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1
Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Гамбург

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
7
10
1.5
11
6
3
14
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 10 2 4 30 - 23 32
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 16 7 3 6 24 - 26 24
9.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
10.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
13.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 1 6 10 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
6.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
8.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
9.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
10.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
11.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
10.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 8 0 3 5 5 - 22 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Фортуна Энгельхардт Янник 7
Весь список
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    • 61'
      Озтунали Левин уходит с поля. Жан-Люк Домпе выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Браун Натаниэль получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Джатта Бейкери получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Мефферт Йонас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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