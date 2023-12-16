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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
3:1
Конец матча
Жилина
0'
38' Желтая карточка
Ямбор Тимотей
49' Желтая карточка
Немчик Томаш
0:0
52' Не забитый пенальти
Рымаренко Мартин
0:1
59' Гол
Минарик Ян
59' Желтая карточка
Минарик Ян
1:1
66' Гол
Глинка Марек
74' Желтая карточка
Депетрис Давид
75' Желтая карточка
Руснак Матуш
2:1
77' Гол
Полиевка Роберт
77' Желтая карточка
Полиевка Роберт
3:1
83' Гол
Депетрис Давид
90'+5
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
91
Поважанец
Якуб
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
13
Henry
Addo
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Жилина

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

29 матчей

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:4
SLE
1:3
С
1:1
С
6:4
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
1:2
С
3:3
С
1:2
С
0:1
С
2:2
С
2:1
CL
3:1
CL
1:3
CL
0:0
CL
3:3
CL
1:2
CL
1:1
CL
3:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:0

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.28
1.55

Среднее время на гол

70
58

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

2.27
1.39

Среднее время на гол

39
64

Всего голов

48
42

Голов в среднем за матч

1.66
1.45

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 10 (1) 0.56
Рымаренко Мартин 7 (1) 0.39
Enzo Arevalo 4 0.22
Глинка Марек 4 0.22
Депетрис Давид 2 0.11
Jakub Uhrincat 2 0.11
Загуменски Тимотей 1 0.06
Пишоя Марьян 1 0.06
Поважанец Якуб 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Lubomir Willweber 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.5
Henry Addo 5 0.28
Зауэр Марио 3 0.17
Ямбор Тимотей 3 (1) 0.17
Минарик Ян 3 0.17
Antoin Essomba 3 0.17
Илько Патрик 2 0.11
Samuel Gidi 1 0.06
Руснак Матуш 1 0.06
Копас Адам 1 0.06
Капралик Адриан 1 0.06
Немчик Томаш 1 0.06
Стойчевски Андрей 1 0.06
Лейтнер Патрик 1 0.06
Xavier Adang 1 0.06
Eric Bille 1 0.06
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 7 0
Полиевка Роберт 4 0
Рихтарех Давид 4 0
Lukas Migala 4 0
Рымаренко Мартин 2 1
Lubomir Willweber 3 0
Jakub Uhrincat 3 0
Branislav Luptak 2 0
Загуменски Тимотей 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Депетрис Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Joao Guimaraes 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 3 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Губочан Томаш 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Xavier Adang 1 0
Eric Bille 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Жилина
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
2
Дукла Банска-Бистрица
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

18
25
Дукла Банска-Бистрица
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Жилина
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

23
27

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
23%
1
9%
1-15
4
31%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
5
33%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
33%
3
33%
76-90

Забито

19
26
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
3
16%
4
15%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
4
21%
6
23%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
6
23%
61-75
3
16%
7
27%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

32
37
17 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
6
19%
5
14%
1-15
7
22%
6
16%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
6
19%
8
22%
61-75
6
19%
8
22%
76-90

Пропущено

28
23
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
4
14%
2
9%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
5
18%
2
9%
31-45
9
32%
5
22%
46-60
3
11%
6
26%
61-75
5
18%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1
Жилина
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Жилина

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
5
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:4
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
3
2
7
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
4
5
4
5
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
3
10
8
1.5
10
8
6
12
2.5
6
12
2
16
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 3 1 43 - 14 42
2.
Жилина
 18 12 2 4 37 - 23 38
3.
Спартак Трнава
 17 10 3 4 27 - 17 33
4.
ДАК
 17 8 5 4 26 - 17 29
5.
Железярне Подбрезова
 18 9 2 7 37 - 31 29
6.
Дукла Банска-Бистрица
 18 8 5 5 34 - 26 29
7.
Тренчин
 18 8 5 5 26 - 19 29
8.
Ружомберок
 18 5 7 6 20 - 28 22
9.
Скалица
 18 6 3 9 17 - 21 21
10.
Кошице
 18 3 3 12 15 - 39 12
11.
Михаловце
 17 0 6 11 13 - 36 6
12.
Злате Моравце
 18 0 4 14 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 8 6 2 0 21 - 7 20
3.
Тренчин
 9 5 2 2 15 - 7 17
4.
ДАК
 9 5 2 2 18 - 10 17
5.
Железярне Подбрезова
 9 5 2 2 19 - 15 17
6.
Ружомберок
 9 5 2 2 10 - 7 17
7.
Скалица
 9 5 1 3 10 - 7 16
8.
Спартак Трнава
 8 4 1 3 12 - 8 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
Кошице
 9 2 2 5 7 - 18 8
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 22 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 9 5 2 2 21 - 11 17
4.
Жилина
 9 4 2 3 11 - 9 14
5.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Железярне Подбрезова
 9 4 0 5 18 - 16 12
7.
Тренчин
 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Скалица
 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 9 0 5 4 10 - 21 5
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 10 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (6)
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (7)
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Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Тренчин Бариш Дамьян 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 7
Ружомберок Жигмунд Марек 6
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    • 59'
      Минарик Ян получил желтую карточку от судьи
    • 59'
      Г О О О О Л - Минарик Ян бьет в цель!
    • 52'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Рымаренко Мартин пробил пенальти, но не смог забить!
    • 49'
      Немчик Томаш получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Henry Addo уходит с поля. Eric Bille выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Ямбор Тимотей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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