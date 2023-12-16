Тур: 18. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
3:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаЯмбор Тимотей
49' Желтая карточкаНемчик Томаш
0:0
52' Не забитый пенальтиРымаренко Мартин
0:1
59' ГолМинарик Ян
59' Желтая карточкаМинарик Ян
1:1
66' ГолГлинка Марек
74' Желтая карточкаДепетрис Давид
75' Желтая карточкаРуснак Матуш
2:1
77' ГолПолиевка Роберт
77' Желтая карточкаПолиевка Роберт
3:1
83' ГолДепетрис Давид
90'+5
Ход матча
38'
46'
49'
52'
0:0
59'
0:1
59'
66'
1:1
74'
75'
77'
2:1
77'
83'
3:1
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
13
Henry
Addo
29
Дурис
Давид
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
29 Enzo Arevalo
-
Главный тренер: Mario Auxt
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry AddoНападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
-
14 Eric Bille
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Жилина
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
29 матчей
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.28
1.55
Среднее время на гол
70
58
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
2.27
1.39
Среднее время на гол
39
64
Всего голов
48
42
Голов в среднем за матч
1.66
1.45
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|10 (1)
|0.56
|Рымаренко Мартин
|7 (1)
|0.39
|Enzo Arevalo
|4
|0.22
|Глинка Марек
|4
|0.22
|Депетрис Давид
|2
|0.11
|Jakub Uhrincat
|2
|0.11
|Загуменски Тимотей
|1
|0.06
|Пишоя Марьян
|1
|0.06
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Lubomir Willweber
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.5
|Henry Addo
|5
|0.28
|Зауэр Марио
|3
|0.17
|Ямбор Тимотей
|3 (1)
|0.17
|Минарик Ян
|3
|0.17
|Antoin Essomba
|3
|0.17
|Илько Патрик
|2
|0.11
|Samuel Gidi
|1
|0.06
|Руснак Матуш
|1
|0.06
|Копас Адам
|1
|0.06
|Капралик Адриан
|1
|0.06
|Немчик Томаш
|1
|0.06
|Стойчевски Андрей
|1
|0.06
|Лейтнер Патрик
|1
|0.06
|Xavier Adang
|1
|0.06
|Eric Bille
|1
|0.06
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|7
|0
|Полиевка Роберт
|4
|0
|Рихтарех Давид
|4
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|1
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Jakub Uhrincat
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|3
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
|Eric Bille
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Жилина
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
2
Дукла Банска-Бистрица
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
18
25
Дукла Банска-Бистрица
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Жилина
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
23
27
Голы по времени матча
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
23%
1
9%
1-15
4
31%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
5
33%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
33%
3
33%
76-90
Забито
19
26
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
3
16%
4
15%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
4
21%
6
23%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
6
23%
61-75
3
16%
7
27%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
32
37
17 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
6
19%
5
14%
1-15
7
22%
6
16%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
6
19%
8
22%
61-75
6
19%
8
22%
76-90
Пропущено
28
23
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
4
14%
2
9%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
5
18%
2
9%
31-45
9
32%
5
22%
46-60
3
11%
6
26%
61-75
5
18%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1
Жилина
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Жилина
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
5
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:4
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
63
27
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
72
45
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
108
108
612
612
216
315
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|7
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6