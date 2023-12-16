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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Тренчин
4:1
Конец матча
Злате Моравце
0'
1:0
5' Гол
Eynel Soares
29' Желтая карточка
Дуга Денис
2:0
33' Гол в свои ворота
Наги Рихард
44' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
3:0
56' Гол
Samuel Kozlovsky
59' Желтая карточка
Patrik Mijic
4:0
68' Гол
Купусович Негош
4:1
77' Гол
Черепаки Роман
90'+3
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
8
Гайдош
Артур
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
20
Rahim
Ibrahim
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
34
Кноблох
Милан
22
Суля
Самуэл
2
Майдан
Владимир
25
Наги
Рихард
30
Robert
Starecek
14
Дуга
Денис
16
Мондек
Кароль
6
Гоно
Мирослав
37
Samuel
Hodur
11
Jakub
Svec
45
Балай
Филип
Тренчин
4-2-3-1
Злате Моравце
4-1-4-1

История личных встреч

Тренчин
Злате Моравце

32 матча

84.4%
15.6%
27 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
15.6%
21.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед

43 матча

62.8%
11.6%
25.6%
27 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

46.5%
30.2%
23.3%
20 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.2%
25.6%
30.2%
19 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
4:3
С
0:2
С
0:1
С
4:0
SLE
2:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
1:1
С
2:3
С
2:0
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:4
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
3:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
1:3
С
2:0
КС
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:1
С
5:0
С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
2:3
CL
3:0
CL
0:0
CL
2:0

Голы

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

2.24
1.42

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

39
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.65

Среднее время на гол

60
139

Всего голов

77
48

Голов в среднем за матч

1.79
1.12

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

50
80

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 6 0.33
Eynel Soares 5 0.28
Rahim Ibrahim 4 0.22
Гонг Хилари 3 0.17
Samuel Kozlovsky 2 0.11
Кмет Матуш 1 0.06
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Джуд Сандей 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.22
Черепаки Роман 2 (1) 0.11
Jakub Svec 2 (1) 0.11
Гоно Мирослав 1 0.06
Наги Рихард 1 0.06
Дуга Денис 0 0
Калу Нсумох 0 0
Patrik Dulay 0 0
Samuel Hodur 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Eynel Soares 4 0
Lazar Stojsavljevic 3 0
Холли Доминик 3 0
Илья Столица 2 0
Кмет Матуш 2 0
Акила Жессе 2 0
Гайдош Артур 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Гонг Хилари 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Эмека Чинонсо 1 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чонка Матуш 3 1
Дуга Денис 4 0
Балай Филип 4 0
Суля Самуэл 4 0
Наги Рихард 3 0
Майдан Владимир 3 0
Бренкус Адам 3 0
Мошко Матей 2 0
Тумма Гергей 2 0
Гоно Мирослав 2 0
Patrik Mijic 2 0
Мондек Кароль 1 0
Matej Slavik 1 0
Слука Бранислав 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Robert Starecek 1 0

Результаты матчей

Тренчин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Злате Моравце
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

5
4
Тренчин
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Злате Моравце
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
1
7%
2
40%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
3
38%
3
18%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
5
31%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
31%
1
6%
76-90

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
2
10%
3
27%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
7
33%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
2
10%
3
27%
76-90

Пропущено

24
33
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 18
2
8%
6
18%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
5
21%
3
9%
31-45
3
13%
9
27%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
8
33%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0
Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4
Злате Моравце
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Злате Моравце - Кошице 1:1 Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0

Результаты матчей

Тренчин
Злате Моравце

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
5
4
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
8
10
9
9
1.5
2
16
3
15
2.5
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 3 1 43 - 14 42
2.
Жилина
 18 12 2 4 37 - 23 38
3.
Спартак Трнава
 17 10 3 4 27 - 17 33
4.
ДАК
 17 8 5 4 26 - 17 29
5.
Железярне Подбрезова
 18 9 2 7 37 - 31 29
6.
Дукла Банска-Бистрица
 18 8 5 5 34 - 26 29
7.
Тренчин
 18 8 5 5 26 - 19 29
8.
Ружомберок
 18 5 7 6 20 - 28 22
9.
Скалица
 18 6 3 9 17 - 21 21
10.
Кошице
 18 3 3 12 15 - 39 12
11.
Михаловце
 17 0 6 11 13 - 36 6
12.
Злате Моравце
 18 0 4 14 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 8 6 2 0 21 - 7 20
3.
Тренчин
 9 5 2 2 15 - 7 17
4.
ДАК
 9 5 2 2 18 - 10 17
5.
Железярне Подбрезова
 9 5 2 2 19 - 15 17
6.
Ружомберок
 9 5 2 2 10 - 7 17
7.
Скалица
 9 5 1 3 10 - 7 16
8.
Спартак Трнава
 8 4 1 3 12 - 8 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
Кошице
 9 2 2 5 7 - 18 8
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 22 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 9 5 2 2 21 - 11 17
4.
Жилина
 9 4 2 3 11 - 9 14
5.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Железярне Подбрезова
 9 4 0 5 18 - 16 12
7.
Тренчин
 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Скалица
 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 9 0 5 4 10 - 21 5
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 10 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (6)
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Тренчин Бариш Дамьян 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 7
Ружомберок Жигмунд Марек 6
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Lazar Stojsavljevic получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Г О О О О Л - Наги Рихард уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 31'
      Eynel Soares уходит с поля. Джуд Сандей выходит вместо него
    • 29'
      Дуга Денис получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Кмет Матуш сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Eynel Soares бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тренчин 4:1 Злате Моравце онлайн

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