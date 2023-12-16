Тур: 18. Стадион: На Сихоти.
4:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолEynel Soares
29' Желтая карточкаДуга Денис
2:0
33' Гол в свои воротаНаги Рихард
44' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
3:0
56' ГолSamuel Kozlovsky
59' Желтая карточкаPatrik Mijic
4:0
68' ГолКупусович Негош
4:1
77' ГолЧерепаки Роман
90'+3
Ход матча
5'
1:0
29'
33'
2:0
56'
3:0
59'
68'
4:0
77'
4:1
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
22
Суля
Самуэл
25
Наги
Рихард
14
Дуга
Денис
37
Samuel
Hodur
11
Jakub
Svec
45
Балай
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
22 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза ДабниНападающий
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
25 Наги РихардЗащитник
- Защитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Samuel HodurПолузащитник
-
11 Jakub SvecПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Мошко МатейЗащитник
- Полузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Patrik Dulay
-
Главный тренер: Michal Hipp
История личных встреч
Тренчин
Злате Моравце
32 матча
84.4%
15.6%
27 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
15.6%
21.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед
43 матча
62.8%
11.6%
25.6%
27 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
46.5%
30.2%
23.3%
20 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.2%
25.6%
30.2%
19 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
37
Голов в среднем за матч
2.24
1.42
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
39
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.65
Среднее время на гол
60
139
Всего голов
77
48
Голов в среднем за матч
1.79
1.12
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
50
80
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.33
|Eynel Soares
|5
|0.28
|Rahim Ibrahim
|4
|0.22
|Гонг Хилари
|3
|0.17
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.11
|Кмет Матуш
|1
|0.06
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.22
|Черепаки Роман
|2 (1)
|0.11
|Jakub Svec
|2 (1)
|0.11
|Гоно Мирослав
|1
|0.06
|Наги Рихард
|1
|0.06
|Дуга Денис
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
|Patrik Dulay
|0
|0
|Samuel Hodur
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Гайдош Артур
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чонка Матуш
|3
|1
|Дуга Денис
|4
|0
|Балай Филип
|4
|0
|Суля Самуэл
|4
|0
|Наги Рихард
|3
|0
|Майдан Владимир
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Гоно Мирослав
|2
|0
|Patrik Mijic
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Robert Starecek
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Злате Моравце
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
5
4
Тренчин
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Злате Моравце
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
1
7%
2
40%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
3
38%
3
18%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
5
31%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
31%
1
6%
76-90
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
2
10%
3
27%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
7
33%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
2
10%
3
27%
76-90
Пропущено
24
33
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 18
2
8%
6
18%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
5
21%
3
9%
31-45
3
13%
9
27%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
8
33%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0
Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4
Злате Моравце
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Злате Моравце - Кошице 1:1 Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0
Результаты матчей
Тренчин
Злате Моравце
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
18
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
810
99
216
315
216
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|7
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6