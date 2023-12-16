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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 25300 Главный судья: Яблонски Свен
Бохум
3:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
20' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
42' Желтая карточка
Хедира Рани
1:0
45' Гол
Асано Такума
2:0
54' Гол
Пасьенса Гонсало
3:0
78' Пенальти
Штёгер Кевин
80' Желтая карточка
Nenad Bjelica
85' Желтая карточка
Руссийон Жером
90' Желтая карточка
Штёгер Кевин
90'+5

Ход матча

20'
Патрик Остерхаге
 
42'
 
Хедира Рани
45'
Асано Такума
1:0
54'
Пасьенса Гонсало
(Антви-Аджей Кристофер)
2:0
60'
 
Лайдуни Аисса
Бекер Шеральдо
60'
 
Крал Алекс
Хаберер Яник
60'
 
Шефер Андраш
Хедира Рани
64'
Лоосли Ноа
Оерманн Тим
 
72'
Беро Матуш
Антви-Аджей Кристофер
 
72'
Брошински Мориц
Пасьенса Гонсало
 
74'
 
Ааронсон Бренден
Фолланд Кевин
75'
 
Кауфманн Миккель
Холлербах Бенедикт
78'
Штёгер Кевин
3:0
80'
 
Nenad Bjelica
85'
 
Руссийон Жером
86'
Квартенг Мориц-Брони
Асано Такума
 
87'
Пасслак Феликс
Гамбоа Кристиан
 
90'
Штёгер Кевин
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 381 Количество передач 405
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Бохум 26.4% (32)
X 47.9% (58)
Унион Берлин 25.6% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
14
Оерманн
Тим
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
9
Пасьенса
Гонсало
22
Антви-Аджей
Кристофер
1
Рённов
Фредерик
18
Юранович
Йосип
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
26
Руссийон
Жером
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
16
Холлербах
Бенедикт
10
Фолланд
Кевин
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
Бохум
4-3-3
Унион Берлин
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Унион Берлин

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

22 матча

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
0:4
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
4:2
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.45

Среднее время на гол

52
61

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.23

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 5 0.33
Штёгер Кевин 4 (3) 0.27
Пасьенса Гонсало 3 0.2
Лосилья Антони 1 0.07
Антви-Аджей Кристофер 1 0.07
Дашнер Лукас 1 0.07
Бернардо Фернандес 1 0.07
Шлоттербек Кевен 1 0.07
Патрик Остерхаге 1 0.07
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.29
Госенс Робин 4 0.29
Фолланд Кевин 2 (1) 0.14
Пантович Милош 1 0.07
Духи Данило 1 0.07
Кауфманн Миккель 1 0.07
Холлербах Бенедикт 1 0.07
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.07
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 5 0
Шлоттербек Кевен 5 0
Гамбоа Кристиан 4 0
Лосилья Антони 3 0
Беро Матуш 3 0
Машович Эрхан 3 0
Антви-Аджей Кристофер 3 0
Бернардо Фернандес 3 0
Ордец Иван 2 0
Риман Мануэль 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Асано Такума 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Хаберер Яник 3 0
Хедира Рани 1 1
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Nenad Bjelica 1 0
Руссийон Жером 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Тусар Люка 1 0
Юранович Йосип 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0

Результаты матчей

Бохум
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
4
Бохум
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Унион Берлин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

4
8
Бохум
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Унион Берлин
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
3
38%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

19
14
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
6
32%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
21%
6
43%
76-90

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
10%
4
25%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Пропущено

27
30
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
7%
4
13%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
9
33%
3
10%
31-45
5
19%
6
20%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
5
19%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2
Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0
Унион Берлин
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1
Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1

Результаты матчей

Бохум
Унион Берлин

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бохум
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
4
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
6
8
5
10
1.5
4
10
2
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 11 3 0 39 - 12 36
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 5 3 29 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 15 4 3 8 22 - 29 15
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
16.
Кёльн
 Заявка 14 2 4 8 10 - 24 10
17.
Дармштадт
 Заявка 15 2 3 10 17 - 38 9
18.
Майнц
 Заявка 15 1 6 8 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
13.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25300 болельщиков
  • 95'
    Бохум заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Бохум: 48%, Унион Берлин: 52%.
  • 95'
    Бохум контролирует мяч.
  • 94'
    Бохум пытается что-то создать.
  • 94'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Бохум 26.4% (32)
    X 47.9% (58)
    Унион Берлин 25.6% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 3:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Бохум
    26.4% (32)
    Ничья
    47.9% (58)
    Унион Берлин
    25.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.22% (52)
    Меньше
    54.78% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (105)
    Нет
    8.7% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (53)
    1:2 Унион Берлин
    21.5% (26)
    2:1 Бохум
    18.2% (22)
    1:0 Бохум
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Унион Берлин
    1.7% (2)
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