Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Команда Бохум имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Г О О О О Л - Асано Такума первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

50' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Юранович Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Холлербах Бенедикт выиграл воздушное противоборство у Патрик Остерхаге.

43' Пасьенса Гонсало решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Хедира Рани получил желтую карточку от судьи

41' Лосилья Антони не смог попасть в створ ударом издали

41' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Антви-Аджей Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

39' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Бохум

36' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Бохум

34' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Руссийон Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Пасьенса Гонсало нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

31' Хорошую попытку сделал Асано Такума . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Патрик Остерхаге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Хорошую попытку сделал Пасьенса Гонсало . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

28' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Холлербах Бенедикт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Антви-Аджей Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Юранович Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Патрик Остерхаге получил желтую карточку от судьи

20' Безумный фол. Патрик Остерхаге грубо играет против соперника. Пострадал Хаберер Яник

20' Хаберер Яник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Асано Такума нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

18' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Бохум

17' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

13' Матч остановлен

13' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Руссийон Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Оооо... вот это был удар! Штёгер Кевин должен был забить с этой позиции.

4' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

3' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля