Тур: 15. Стадион: Воновия Рурштадион. Зрители: 25300 Главный судья: Яблонски Свен
3:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаПатрик Остерхаге
42' Желтая карточкаХедира Рани
1:0
45' ГолАсано Такума
2:0
54' ГолПасьенса Гонсало
3:0
78' ПенальтиШтёгер Кевин
80' Желтая карточкаNenad Bjelica
85' Желтая карточкаРуссийон Жером
90' Желтая карточкаШтёгер Кевин
90'+5
Ход матча
20'
42'
45'
1:0
54'
78'
3:0
80'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
381 Количество передач 405
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Оерманн
Тим
11
Асано
Такума
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
-
19 Беро МатушНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Унион Берлин
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
22 матча
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.45
Среднее время на гол
52
61
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.23
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
73
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|5
|0.33
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.27
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.2
|Лосилья Антони
|1
|0.07
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.07
|Дашнер Лукас
|1
|0.07
|Бернардо Фернандес
|1
|0.07
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.07
|Патрик Остерхаге
|1
|0.07
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.29
|Госенс Робин
|4
|0.29
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.14
|Пантович Милош
|1
|0.07
|Духи Данило
|1
|0.07
|Кауфманн Миккель
|1
|0.07
|Холлербах Бенедикт
|1
|0.07
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.07
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|5
|0
|Шлоттербек Кевен
|5
|0
|Гамбоа Кристиан
|4
|0
|Лосилья Антони
|3
|0
|Беро Матуш
|3
|0
|Машович Эрхан
|3
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|3
|0
|Бернардо Фернандес
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|4
|0
|Хаберер Яник
|3
|0
|Хедира Рани
|1
|1
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Nenad Bjelica
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
4
Бохум
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Унион Берлин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
4
8
Бохум
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Унион Берлин
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
3
38%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
19
14
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
6
32%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
21%
6
43%
76-90
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
10%
4
25%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Пропущено
27
30
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
7%
4
13%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
9
33%
3
10%
31-45
5
19%
6
20%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
5
19%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2
Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0
Унион Берлин
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1
Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1
Результаты матчей
Бохум
Унион Берлин
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бохум
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
68
510
410
213
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|39 - 12
|36
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 16
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 24
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 24
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 38
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 3:0 Унион Берлин
Исход игры
Бохум
26.4% (32)
Ничья
47.9% (58)
Унион Берлин
25.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (52)
Меньше
54.78% (63)
Обе команды забьют
Да
91.3% (105)
Нет
8.7% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (53)
1:2 Унион Берлин
21.5% (26)
2:1 Бохум
18.2% (22)
1:0 Бохум
5.8% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Унион Берлин
1.7% (2)
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