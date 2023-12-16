Тур: 15. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Главный судья: Хартманн Роберт
0:1
Конец матча
0'
27' Красная карточкаЛакруа Максанс
0:1
63' ГолМайер Ловро
69' Желтая карточкаХонзак Матиас
90' Желтая карточкаНико Ковач
90' Желтая карточкаГьясула Клаус
90'+8
Ход матча
27'
63'
0:1
69'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
575 Количество передач 307
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Скарке
Тим
19
Карич
Эмир
25
Дженц
Мориц
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
23
Винд
Йонас
19
Майер
Ловро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимЗащитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Меле ЙоакимПолузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
19 Майер ЛовроНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Амоако КофиПолузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Дармштадт
Вольфсбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|4
|0.27
|Мелем Марвин
|3
|0.2
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.2
|Бадер Маттиас
|1
|0.07
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.07
|Хонзак Матиас
|1
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.07
|Маглица Матей
|1
|0.07
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Пфайффер Лука
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.6
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.13
|Сванберг Маттиас
|1
|0.07
|Меле Йоаким
|1
|0.07
|Герхардт Янник
|1
|0.07
|Черны Вацлав
|1
|0.07
|Рожерио да Силва
|1
|0.07
|Лакруа Максанс
|1
|0.07
|Томаш Тьягу
|1
|0.07
|Паредес Кевин
|1
|0.07
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|2
|Кларер Кристоф
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Торстен Либеркнехт
|3
|0
|Гьясула Клаус
|1
|1
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Франич Бартол
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|2
|2
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Вранкс Астер
|4
|0
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Меле Йоаким
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
|Дженц Мориц
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
6
Дармштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Вольфсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
3
10
Дармштадт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Вольфсбург
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
24
4
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
10
9
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
5
56%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
5
31%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
24
7
7 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
1
14%
46-60
7
29%
29%
3
43%
61-75
5
21%
0
0%
76-90
Забито
15
20
10 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
3
20%
3
15%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
3
20%
8
40%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
40
24
13 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
5%
2
8%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
6
15%
3
13%
31-45
8
20%
3
13%
46-60
12
30%
8
33%
61-75
7
18%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0
Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1
Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2
Результаты матчей
Дармштадт
Вольфсбург
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
26
52
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
411
78
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|39 - 12
|36
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 16
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 24
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 24
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 38
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 0:1 Вольфсбург
Исход игры
Дармштадт
10.1% (12)
Ничья
21% (25)
Вольфсбург
68.9% (82)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
79.82% (91)
Нет
20.18% (23)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
47.1% (56)
1:1 Ничья
17.6% (21)
0:1 Вольфсбург
11.8% (14)
1:0 Дармштадт
3.4% (4)
1:3 Вольфсбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:1 Дармштадт
1.7% (2)
3:1 Дармштадт
1.7% (2)
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