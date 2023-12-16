Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Астер Вранкс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Удар от ворот произведет СК Дармштадт

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

Удар от ворот произведет СК Дармштадт

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Астер Вранкс сделал ключевой пас для гола!

СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

Удар от ворот произведет СК Дармштадт

СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

Удар от ворот произведет СК Дармштадт

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Шанс! Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

51' Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Борнаув Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

48' Астер Вранкс из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Вольфсбург

46' Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' СК Дармштадт пытается что-то создать.

44' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

44' Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Сванберг Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Вольфсбург

40' Шанс! Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

40' Шнелльхардт Фабиан из команды СК Дармштадт подал угловой слева.

39' Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' СК Дармштадт пытается что-то создать.

38' Шнелльхардт Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Дженц Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Вольфсбург

36' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Вольфсбург

33' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

32' Судья сигнализирует, что Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Астер Вранкс

32' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

31' Сванберг Маттиас из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Шнелльхардт Фабиан бьет со штрафного в створ, но Кун Кастельс держит все под контролем

27' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Лакруа Максанс удален с поля!

26' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Christoph Klarer успешно блокирует удар.

24' Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Сванберг Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Шнелльхардт Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Борнаув Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Шнелльхардт Фабиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' СК Дармштадт пытается что-то создать.

21' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Дженц Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновлен

16' Матч приостановлен из-за петард на поле

16' СК Дармштадт пытается что-то создать.

15' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' СК Дармштадт пытается что-то создать.

14' Матч возобновлен

13' Матч остановлен

12' Хонзак Матиас наказан за толчок Астер Вранкс

12' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

12' Ишервуд Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Франич Бартол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

8' Франич Бартол из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сванберг Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

5' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хорошую попытку сделал Сванберг Маттиас . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Астер Вранкс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' СК Дармштадт контролирует мяч.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вольфсбург начинает с центра поля