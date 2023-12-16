  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Дармштадт
0:1
Конец матча
Вольфсбург
0'
27' Красная карточка
Лакруа Максанс
0:1
63' Гол
Майер Ловро
69' Желтая карточка
Хонзак Матиас
90' Желтая карточка
Нико Ковач
90' Желтая карточка
Гьясула Клаус
90'+8

Ход матча

27'
 
Лакруа Максанс
63'
0:1
Майер Ловро
(Винд Йонас)
69'
Хонзак Матиас
 
75'
Ронштадт Франк
Кларер Кристоф
 
75'
Бадер Маттиас
Хонзак Матиас
 
75'
Торсиэлло Фабио
Ридель Клеменс
 
84'
Маглица Матей
Ишервуд Томас
 
84'
Кемпе Тобиас
Шнелльхардт Фабиан
 
87'
 
Каминьски Якуб
Майер Ловро
87'
 
Паредес Кевин
Герхардт Янник
90'
 
Нико Ковач
90'
 
Амоако Кофи
Сванберг Маттиас
90'
 
Зесигер Седрик
Баку Ридле
90'
Гьясула Клаус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 575 Количество передач 307
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Дармштадт 10.1% (12)
X 21% (25)
Вольфсбург 68.9% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
14
Кларер
Кристоф
3
Ишервуд
Томас
27
Скарке
Тим
19
Карич
Эмир
23
Гьясула
Клаус
8
Шнелльхардт
Фабиан
28
Франич
Бартол
18
Хонзак
Матиас
24
Пфайффер
Лука
1
Кастельс
Коэн
3
Борнаув
Себастьян
25
Дженц
Мориц
4
Лакруа
Максанс
20
Баку
Ридле
32
Сванберг
Маттиас
6
Вранкс
Астер
31
Герхардт
Янник
21
Меле
Йоаким
23
Винд
Йонас
19
Майер
Ловро
Дармштадт
3-4-2-1
Вольфсбург
3-5-2

История личных встреч

Дармштадт
Вольфсбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:1
К
0:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 4 0.27
Мелем Марвин 3 0.2
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.2
Бадер Маттиас 1 0.07
Нюрнбергер Фабиан 1 0.07
Хонзак Матиас 1 0.07
Вильхельмссон Оскар 1 0.07
Маглица Матей 1 0.07
Холланд Фабиан 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Пфайффер Лука 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.6
Майер Ловро 2 (1) 0.13
Сванберг Маттиас 1 0.07
Меле Йоаким 1 0.07
Герхардт Янник 1 0.07
Черны Вацлав 1 0.07
Рожерио да Силва 1 0.07
Лакруа Максанс 1 0.07
Томаш Тьягу 1 0.07
Паредес Кевин 1 0.07
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Скарке Тим 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Гьясула Клаус 1 1
Пфайффер Лука 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Арнольд Максимилиан 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Вранкс Астер 4 0
Зесигер Седрик 3 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Черны Вацлав 2 0
Нико Ковач 1 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0
Дженц Мориц 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
6
Дармштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Вольфсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

3
10
Дармштадт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Вольфсбург
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

10
9
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
5
56%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
5
31%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

24
7
7 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
1
14%
46-60
7
29%
29%
3
43%
61-75
5
21%
0
0%
76-90

Забито

15
20
10 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
3
20%
3
15%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
3
20%
8
40%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

40
24
13 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
5%
2
8%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
6
15%
3
13%
31-45
8
20%
3
13%
46-60
12
30%
8
33%
61-75
7
18%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0
Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1
Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2

Результаты матчей

Дармштадт
Вольфсбург

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
5
2
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
7
8
2
13
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 11 3 0 39 - 12 36
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 5 3 29 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 15 4 3 8 22 - 29 15
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
16.
Кёльн
 Заявка 14 2 4 8 10 - 24 10
17.
Дармштадт
 Заявка 15 2 3 10 17 - 38 9
18.
Майнц
 Заявка 15 1 6 8 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
13.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Дженц Мориц успешно блокирует удар.
    • 89'
      Торсиэлло Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Матч возобновлен
    • 87'
      Тактическая замена. Герхардт Янник уходит с поля и его заменяет Паредес Кевин
    • 87'
      Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Якуб Каминьский
    • 87'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 87'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Астер Вранкс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Майер Ловро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Торсиэлло Фабио из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 63%, Вольфсбург: 37%.
    • 85'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 85'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Тактическая замена. Шнелльхардт Фабиан уходит с поля и его заменяет Кемпе Тобиас
    • 84'
      Тактическая замена. Ишервуд Томас уходит с поля и его заменяет Маглица Матей
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Ронштадт Франк не смог попасть в створ ударом издали
    • 83'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 83'
      Меле Йоаким не смог попасть в створ ударом издали
    • 83'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 82'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 81'
      Карич Эмир нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 81'
      Бадер Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 63%, Вольфсбург: 37%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 80'
      Бадер Маттиас выиграл воздушное противоборство у Винд Йонас.
    • 79'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Ишервуд Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Борнаув Себастьян успешно блокирует удар.
    • 78'
      Ронштадт Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 77'
      Карич Эмир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 77'
      Матч возобновлен
    • 77'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 77'
      Кастельс Коэн делает важнейший сейв!
    • 77'
      Оооо... вот это был удар! Пфайффер Лука должен был забить с этой позиции.
    • 76'
      Хорошую попытку сделал Пфайффер Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 76'
      Шнелльхардт Фабиан пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем
    • 76'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 76'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Тактическая замена. Ридель Клеменс уходит с поля и его заменяет Торсиэлло Фабио
    • 75'
      Тактическая замена. Хонзак Матиас уходит с поля и его заменяет Бадер Маттиас
    • 75'
      Тактическая замена. Christoph Klarer уходит с поля и его заменяет Ронштадт Франк
    • 75'
      Ишервуд Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 63%, Вольфсбург: 37%.
    • 75'
      Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 73'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Винд Йонас выиграл воздушное противоборство у Ишервуд Томас.
    • 72'
      Судья сигнализирует, что Карич Эмир из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Баку Ридле
    • 72'
      Борнаув Себастьян из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 71'
      Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 70'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 62%, Вольфсбург: 38%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 70'
      Шанс! Герхардт Янник из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
    • 69'
      Хонзак Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 69'
      Хонзак Матиас наказан за толчок Сванберг Маттиас
    • 69'
      Борнаув Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Хонзак Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Дженц Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Борнаув Себастьян успешно блокирует удар.
    • 67'
      Хонзак Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 66'
      Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
    • 66'
      Судья сигнализирует, что Астер Вранкс из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Пфайффер Лука
    • 66'
      Вольфсбург начинает контратаку
    • 65'
      Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 61%, Вольфсбург: 39%.
    • 65'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 65'
      Команда Вольфсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 64'
      Астер Вранкс сделал ключевой пас для гола!
    • 63'
      Винд Йонас сделал результативную передачу.
    • 63'
      Г О О О О Л - Майер Ловро забивает с правой ноги!
    • 63'
      Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 62'
      Сванберг Маттиас из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Гьясула Клаус пострадал.
    • 62'
      Ишервуд Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Герхардт Янник выиграл воздушное противоборство у Ридель Клеменс.
    • 61'
      Хонзак Матиас нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.
    • 61'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 61%, Вольфсбург: 39%.
    • 59'
      Баку Ридле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Шнелльхардт Фабиан из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 59'
      Меле Йоаким ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Карич Эмир создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 58'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 58'
      Винд Йонас из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 57'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Герхардт Янник из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 58%, Вольфсбург: 42%.
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Герхардт Янник
    • 54'
      Борнаув Себастьян из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Герхардт Янник наказан за толчок Шуэн Марсель
    • 54'
      Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 53'
      Гьясула Клаус успешно блокирует удар.
    • 53'
      Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 52'
      Сванберг Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Франич Бартол ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Герхардт Янник выиграл воздушное противоборство у Франич Бартол.
    • 50'
      Скарке Тим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 60%, Вольфсбург: 40%.
    • 50'
      Франич Бартол из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Астер Вранкс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Винд Йонас из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Christoph Klarer
    • 48'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Астер Вранкс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 47'
      Винд Йонас выиграл воздушное противоборство у Гьясула Клаус.
    • 46'
      Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Борнаув Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, Вольфсбург: 43%.
    • 51'
      Шанс! Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 51'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Дженц Мориц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Борнаув Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 48'
      Астер Вранкс из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 48'
      Карич Эмир успешно блокирует удар.
    • 47'
      Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 46'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Ишервуд Томас выиграл воздушное противоборство у Винд Йонас.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 46'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, Вольфсбург: 46%.
    • 45'
      Дженц Мориц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Герхардт Янник из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 44'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 44'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Винд Йонас пострадал.
    • 43'
      Сванберг Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Винд Йонас наказан за толчок Шуэн Марсель
    • 41'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Винд Йонас выиграл воздушное противоборство у Гьясула Клаус.
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 53%, Вольфсбург: 47%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 40'
      Шанс! Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 40'
      Шнелльхардт Фабиан из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
    • 39'
      Шнелльхардт Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 38'
      Шнелльхардт Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Винд Йонас выиграл воздушное противоборство у Ишервуд Томас.
    • 38'
      Дженц Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Сванберг Маттиас наказан за толчок Шнелльхардт Фабиан
    • 36'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 36'
      Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Хонзак Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Дженц Мориц из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 47%, Вольфсбург: 53%.
    • 35'
      Винд Йонас выиграл воздушное противоборство у Гьясула Клаус.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 33'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Астер Вранкс
    • 32'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 31'
      Дженц Мориц из команды Вольфсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 31'
      Сванберг Маттиас из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Франич Бартол из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 30'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 46%, Вольфсбург: 54%.
    • 30'
      Гьясула Клаус выиграл воздушное противоборство у Винд Йонас.
    • 29'
      Шнелльхардт Фабиан бьет со штрафного в створ, но Кун Кастельс держит все под контролем
    • 27'
      УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Лакруа Максанс удален с поля!
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Лакруа Максанс из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Пфайффер Лука
    • 27'
      Карич Эмир выиграл воздушное противоборство у Борнаув Себастьян.
    • 26'
      Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 46%, Вольфсбург: 54%.
    • 25'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Christoph Klarer успешно блокирует удар.
    • 24'
      Герхардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 23'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Сванберг Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Шнелльхардт Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Кастельс Коэн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Борнаув Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Дженц Мориц из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Шнелльхардт Фабиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Меле Йоаким из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 21'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 45%, Вольфсбург: 55%.
    • 20'
      Пфайффер Лука наказан за толчок Меле Йоаким
    • 20'
      Дженц Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Меле Йоаким из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 16'
      Меле Йоаким ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 15'
      Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 46%, Вольфсбург: 54%.
    • 15'
      Карич Эмир наказан за толчок Сванберг Маттиас
    • 14'
      Лакруа Максанс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Матч остановлен
    • 12'
      Хонзак Матиас наказан за толчок Астер Вранкс
    • 12'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 12'
      Ишервуд Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 10'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Франич Бартол из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 49%, Вольфсбург: 51%.
    • 10'
      Франич Бартол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 9'
      Шанс! Винд Йонас из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
    • 9'
      Меле Йоаким из команды Вольфсбург подал угловой слева.
    • 8'
      Франич Бартол из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Карич Эмир из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Сванберг Маттиас
    • 8'
      Сванберг Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Франич Бартол выиграл воздушное противоборство у Борнаув Себастьян.
    • 6'
      Астер Вранкс из команды Вольфсбург заходит слишком далеко, он валит Пфайффер Лука.
    • 6'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Вольфсбург: 48%.
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Лакруа Максанс выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 3'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Сванберг Маттиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 3'
      Астер Вранкс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 2'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Вольфсбург начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Дармштадт 10.1% (12)
    X 21% (25)
    Вольфсбург 68.9% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Дармштадт 0:1 Вольфсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 0:1 Вольфсбург

    Исход игры
    Дармштадт
    10.1% (12)
    Ничья
    21% (25)
    Вольфсбург
    68.9% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Вольфсбург
    47.1% (56)
    1:1 Ничья
    17.6% (21)
    0:1 Вольфсбург
    11.8% (14)
    1:0 Дармштадт
    3.4% (4)
    1:3 Вольфсбург
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:1 Дармштадт
    1.7% (2)
    3:1 Дармштадт
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     