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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
РБ Лейпциг
 
Позже
Хоффенхайм
Прогнозы 42
РБ Лейпциг 92.9% (39)
X 4.8% (2)
Хоффенхайм 2.4% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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РБ Лейпциг
Ничья
Хоффенхайм
6.00
5.22
6.30
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РБ Лейпциг
Хоффенхайм

История личных встреч

РБ Лейпциг
Хоффенхайм

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

16 матчей

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:0
К
3:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
1:1
К
2:0
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:0
Б
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.43

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.69
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
75

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 10 (2) 0.71
Симонс Хави 4 0.29
Поульсен Юссуф 3 0.21
Баумгартнер Кристоф 3 0.21
Шешко Бенджамин 3 0.21
Раум Давид 2 0.14
Ольмо Дани 2 0.14
Вернер Тимо 2 (1) 0.14
Хенрихс Бенджамин 1 0.07
Форсберг Эмиль 1 0.07
Кампль Кевин 1 0.07
Люкеба Кастелло 1 0.07
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 6 0.43
Крамарич Андрей 5 (3) 0.36
Вегхорст Ваут 4 (1) 0.29
Сков Роберт 3 0.21
Прёмель Гриша 2 0.14
Бюльтер Мариус 1 0.07
Кадержабек Павел 1 0.07
Гриллич Флориан 1 0.07
Брукс Джон 1 0.07
Бебу Ила 1 0.07
Кабак Озан 1 0.07
Стах Антон 1 0.07
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опенда Лои 4 0
Симакан Мохамед 4 0
Розе Марко 3 0
Симонс Хави 3 0
Клостерманн Лукас 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Раум Давид 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Кампль Кевин 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Айдара Амаду 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 6 0
Акпогума Кевин 5 0
Крамарич Андрей 3 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Гриллич Флориан 3 0
Кабак Озан 3 0
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

2
2
РБ Лейпциг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хоффенхайм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

9
6
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Хоффенхайм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
17

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

21
16
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
4
19%
3
19%
1-15
4
19%
5
31%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
24%
4
25%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
5
42%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
4
36%
7
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Забито

33
28
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
5
15%
4
14%
1-15
5
15%
6
21%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
4
12%
7
25%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
8
24%
5
18%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
7
44%
7
29%
29%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2
Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1
Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Хоффенхайм

Точный счет

0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:3
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:3
4 раза 29%
1:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
3
4
4
3
2.5
2
5
2
5
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
3
4
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
1.5
8
6
7
7
2.5
6
8
2
12
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 11 3 0 39 - 12 36
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 4 3 28 - 23 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 5 5 23 - 27 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 14 5 1 8 18 - 25 16
11.
Боруссия М
 Заявка 14 4 4 6 28 - 31 16
12.
Вердер
 Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 4 2 8 21 - 30 14
14.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Кёльн
 Заявка 14 2 4 8 10 - 24 10
17.
Дармштадт
 Заявка 14 2 3 9 17 - 37 9
18.
Майнц
 Заявка 14 1 6 7 12 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
18.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2023, осталось 2 дня 7 часов 12 минут.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    РБ Лейпциг 92.9% (39)
    X 4.8% (2)
    Хоффенхайм 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Хоффенхайм
    6.00
    5.22
    6.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    93.2% (41)
    Ничья
    4.5% (2)
    Хоффенхайм
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.19% (32)
    Меньше
    23.81% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (33)
    Нет
    21.43% (9)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    43.2% (19)
    3:1 РБ Лейпциг
    20.5% (9)
    2:0 РБ Лейпциг
    11.4% (5)
    1:0 РБ Лейпциг
    9.1% (4)
    3:2 РБ Лейпциг
    4.5% (2)
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