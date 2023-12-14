Тур: 15. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
Позже
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Главный тренер: Розе Марко
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Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
16 матчей
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.43
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.69
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
75
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|10 (2)
|0.71
|Симонс Хави
|4
|0.29
|Поульсен Юссуф
|3
|0.21
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.21
|Шешко Бенджамин
|3
|0.21
|Раум Давид
|2
|0.14
|Ольмо Дани
|2
|0.14
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.14
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.07
|Форсберг Эмиль
|1
|0.07
|Кампль Кевин
|1
|0.07
|Люкеба Кастелло
|1
|0.07
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|6
|0.43
|Крамарич Андрей
|5 (3)
|0.36
|Вегхорст Ваут
|4 (1)
|0.29
|Сков Роберт
|3
|0.21
|Прёмель Гриша
|2
|0.14
|Бюльтер Мариус
|1
|0.07
|Кадержабек Павел
|1
|0.07
|Гриллич Флориан
|1
|0.07
|Брукс Джон
|1
|0.07
|Бебу Ила
|1
|0.07
|Кабак Озан
|1
|0.07
|Стах Антон
|1
|0.07
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опенда Лои
|4
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Симонс Хави
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|6
|0
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Кабак Озан
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
2
2
РБ Лейпциг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хоффенхайм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
9
6
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Хоффенхайм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
17
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
21
16
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
4
19%
3
19%
1-15
4
19%
5
31%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
24%
4
25%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
5
42%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
4
36%
7
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Забито
33
28
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
5
15%
4
14%
1-15
5
15%
6
21%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
4
12%
7
25%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
8
24%
5
18%
76-90
Пропущено
16
24
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
7
44%
7
29%
29%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2
Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1
Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Точный счет
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:3
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:3
4 раза 29%
1:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
43
25
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
34
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
77
68
212
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|39 - 12
|36
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 16
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 23
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 27
|17
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|28 - 31
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|21 - 30
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 29
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 24
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 37
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм
Исход игры
РБ Лейпциг
93.2% (41)
Ничья
4.5% (2)
Хоффенхайм
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.19% (32)
Меньше
23.81% (10)
Обе команды забьют
Да
78.57% (33)
Нет
21.43% (9)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
43.2% (19)
3:1 РБ Лейпциг
20.5% (9)
2:0 РБ Лейпциг
11.4% (5)
1:0 РБ Лейпциг
9.1% (4)
3:2 РБ Лейпциг
4.5% (2)
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