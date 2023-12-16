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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Майнц
0:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
0:1
12' Гол
Пирингер Марвин
30' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
34' Желтая карточка
Буш Марнон
38' Желтая карточка
Краусс Том
44' Желтая карточка
Ажорк Людовик
57' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
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Пик Флориан
90' Желтая карточка
Груда Брайан
90'+6

Ход матча

12'
0:1
Пирингер Марвин
(Гимбер Бенедикт)
30'
 
Гимбер Бенедикт
34'
 
Буш Марнон
38'
Краусс Том
 
44'
Ажорк Людовик
 
46'
Ли Чхэ-Сон
Краусс Том
 
57'
 
Бесте Ян-Никлас
63'
Онисиво Карим
Буркардт Джонатан
 
69'
 
Тоеркауф Норман
Пирингер Марвин
73'
Мюллер Маркус
Папела Мервиль
 
75'
 
Пик Флориан
Бесте Ян-Никлас
76'
 
Сесса Кевин
Динкчи Эрен
86'
Баркок Аймен
Рихтер Марко
 
86'
Мамутович Давид
Да Коста Данни
 
90'
 
Пик Флориан
90'
Груда Брайан
 
90'
 
Зирслебен Тим
Малони Леннард

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 473 Количество передач 209
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Майнц 71.6% (83)
X 14.7% (17)
Хайденхайм 13.8% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Бац
Даниэль
21
Да
Коста
Данни
3
Ван
дер
Берг
Сепп
31
Кор
Доминик
2
Мвене
Филлипп
14
Краусс
Том
24
Папела
Мервиль
43
Груда
Брайан
10
Рихтер
Марко
29
Буркардт
Джонатан
17
Ажорк
Людовик
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
18
Пирингер
Марвин
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Майнц
4-2-3-1
Хайденхайм
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.13
Каси Антони 2 0.13
Баррейро Леандро 2 0.13
Груда Брайан 1 0.07
Ажорк Людовик 1 0.07
Рихтер Марко 1 0.07
Баркок Аймен 1 0.07
Краусс Том 1 0.07
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 5 0.33
Кляйндинст Тим 5 (2) 0.33
Динкчи Эрен 5 0.33
Майнка Патрик 2 0.13
Пирингер Марвин 2 0.13
Шёппнер Ян 2 0.13
Гимбер Бенедикт 1 0.07
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Ван дер Берг Сепп 5 0
Баррейро Леандро 4 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Каси Антони 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бель Штефан 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Центнер Робин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Краусс Том 2 0
Да Коста Данни 1 0
Видмер Сильван 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Баркок Аймен 1 0
Папела Мервиль 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Пирингер Марвин 4 0
Тоеркауф Норман 2 0
Кляйндинст Тим 2 0
Гимбер Бенедикт 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0

Результаты матчей

Майнц
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хайденхайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

4
11
Майнц
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Хайденхайм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
18%
6
35%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
33%
4
27%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
8%
2
8%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
3
25%
7
29%
29%
61-75
3
25%
3
13%
76-90

Пропущено

27
28
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
6
22%
6
21%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
3
11%
6
21%
61-75
8
30%
30%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0
Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2
Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1

Результаты матчей

Майнц
Хайденхайм

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Майнц
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 11 3 0 39 - 12 36
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 5 3 29 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 15 4 3 8 22 - 29 15
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
16.
Кёльн
 Заявка 14 2 4 8 10 - 24 10
17.
Дармштадт
 Заявка 15 2 3 10 17 - 38 9
18.
Майнц
 Заявка 15 1 6 8 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
13.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Мюллер Маркус задерживает мяч рукой
  • 94'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Тактическая замена. Малони Леннард уходит с поля и его заменяет Зирслебен Тим
  • 93'
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Майнц 71.6% (83)
    X 14.7% (17)
    Хайденхайм 13.8% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:1 Хайденхайм

    Исход игры
    Майнц
    71.6% (83)
    Ничья
    14.7% (17)
    Хайденхайм
    13.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    39.7% (46)
    1:0 Майнц
    18.1% (21)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    2:0 Майнц
    9.5% (11)
    0:1 Хайденхайм
    6% (7)
    1:2 Хайденхайм
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Майнц
    2.6% (3)
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