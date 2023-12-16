Тур: 15. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Данкерт Бастиан
0:1
Конец матча
0'
0:1
12' ГолПирингер Марвин
30' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
34' Желтая карточкаБуш Марнон
38' Желтая карточкаКраусс Том
44' Желтая карточкаАжорк Людовик
57' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
90' Undefined phrase: football_event_Пик Флориан
90' Желтая карточкаГруда Брайан
90'+6
Ход матча
12'
30'
34'
38'
44'
46'
57'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
473 Количество передач 209
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бац
Даниэль
31
Кор
Доминик
14
Краусс
Том
43
Груда
Брайан
10
Рихтер
Марко
- Основной состав
-
33 Бац ДаниэльВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.13
|Каси Антони
|2
|0.13
|Баррейро Леандро
|2
|0.13
|Груда Брайан
|1
|0.07
|Ажорк Людовик
|1
|0.07
|Рихтер Марко
|1
|0.07
|Баркок Аймен
|1
|0.07
|Краусс Том
|1
|0.07
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесте Ян-Никлас
|5
|0.33
|Кляйндинст Тим
|5 (2)
|0.33
|Динкчи Эрен
|5
|0.33
|Майнка Патрик
|2
|0.13
|Пирингер Марвин
|2
|0.13
|Шёппнер Ян
|2
|0.13
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.07
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Бек Адриан
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|0
|Ван дер Берг Сепп
|5
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Бель Штефан
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Краусс Том
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|6
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Пирингер Марвин
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|Гимбер Бенедикт
|2
|0
|Хактаб Траоре Омар
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хайденхайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
4
11
Майнц
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Хайденхайм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
18%
6
35%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
3
27%
2
12%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
33%
4
27%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
4
36%
76-90
Забито
12
24
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
8%
2
8%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
3
25%
7
29%
29%
61-75
3
25%
3
13%
76-90
Пропущено
27
28
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
6
22%
6
21%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
3
11%
6
21%
61-75
8
30%
30%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0
Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2
Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1
Результаты матчей
Майнц
Хайденхайм
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Майнц
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
312
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|39 - 12
|36
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 16
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 24
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 24
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 38
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:1 Хайденхайм
Исход игры
Майнц
71.6% (83)
Ничья
14.7% (17)
Хайденхайм
13.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
54.87% (62)
Меньше
45.13% (51)
Обе команды забьют
Да
64.6% (73)
Нет
35.4% (40)
Популярный счёт
2:1 Майнц
39.7% (46)
1:0 Майнц
18.1% (21)
1:1 Ничья
9.5% (11)
2:0 Майнц
9.5% (11)
0:1 Хайденхайм
6% (7)
1:2 Хайденхайм
5.2% (6)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:2 Майнц
2.6% (3)
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