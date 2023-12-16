Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Бесте Ян-Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Бесте Ян-Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Майнц

46' Фёренбах Йонас не смог попасть в створ ударом издали

44' Ажорк Людовик получил желтую карточку от судьи

44' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Майнц

41' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Динкчи Эрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Краусс Том получил желтую карточку от судьи

37' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Хайденхайм

36' Рихтер Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Буш Марнон получил желтую карточку от судьи

34' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Рихтер Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Рихтер Марко пробует нанести удар издали, но Kevin Mueller держит все под контролем

33' Папела Мервиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи

29' Удар от ворот произведет Хайденхайм

28' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хорошую попытку сделал Груда Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Хорошую попытку сделал Папела Мервиль . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

23' Рихтер Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Груда Брайан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Хайденхайм

19' Рихтер Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Груда Брайан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Груда Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

15' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Команда Хайденхайм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Пирингер Марвин наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

12' Гимбер Бенедикт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Майнц

11' Бесте Ян-Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бац Даниэль взял и забрал мяч на выходе

7' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

6' Да Коста Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Хайденхайм

2' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хайденхайм начинает с центра поля