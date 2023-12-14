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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Аугсбург
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 44
Аугсбург 13.6% (6)
X 6.8% (3)
Боруссия Д 79.5% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аугсбург
Ничья
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Аугсбург
Боруссия Д

История личных встреч

Аугсбург
Боруссия Д

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

25 матчей

12%
24%
64%
3 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед

История матчей

Б
0:3
Б
4:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:5
Б
5:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
К
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:4
Б
4:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
4:0

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.08
1.42

Среднее время на гол

83
63

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

2.92
2.15

Среднее время на гол

30
41

Всего голов

49
45

Голов в среднем за матч

1.96
1.8

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.5
Титц Филлип 3 0.21
Бельо Дион Дрене 2 0.14
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.14
Йенсен Фредрик 1 0.07
Иаго Лопес 1 0.07
Варгас Рубен 1 0.07
Михель Свен 1 (1) 0.07
Педерсен Мадс 1 0.07
Бауэр Максимилиан 1 0.07
Удуохаи Феликс 1 0.07
Энгельс Арне 1 0.07
Гоувелеув Джеффри 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 5 0.36
Брандт Юлиан 4 0.29
Мален Дониэлл 4 0.29
Ройс Марко 3 0.21
Рюэрсон Юлиан 3 0.21
Хуммельс Матс 2 0.14
Забитцер Марсель 2 0.14
Джан Эмре 1 (1) 0.07
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.07
Зюле Никлас 1 0.07
Шлоттербек Нико 1 0.07
Мукоко Юссуфа 1 0.07
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Адейеми Карим 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Дорш Никлас 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Гоувелеув Джеффри 2 0
Михель Свен 2 0
Демирович Эрмедин 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Джесс Торуп 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Вольф Мариус 2 0
Эзкан Салих 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Кобель Грегор 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
6
Аугсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

7
13
Аугсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Боруссия Д
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
0% (0)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
7%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
33%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Забито

9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
4
44%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

13
12
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
23%
4
33%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Забито

24
29
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
4%
5
17%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
9
38%
7
24%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
2
8%
3
10%
61-75
6
25%
7
24%
76-90

Пропущено

26
22
17 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
5
19%
6
27%
1-15
6
23%
3
14%
16-30
6
23%
4
18%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
3
12%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2
Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1
Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2

Результаты матчей

Аугсбург
Боруссия Д

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
4:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
4
2
5
2.5
2
6
1
6
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
3
1
6
2.5
3
3
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
7
7
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
3
11
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 11 3 0 39 - 12 36
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 4 3 28 - 23 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 5 5 23 - 27 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 14 5 1 8 18 - 25 16
11.
Боруссия М
 Заявка 14 4 4 6 28 - 31 16
12.
Вердер
 Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 4 2 8 21 - 30 14
14.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Кёльн
 Заявка 14 2 4 8 10 - 24 10
17.
Дармштадт
 Заявка 14 2 3 9 17 - 37 9
18.
Майнц
 Заявка 14 1 6 7 12 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
18.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аугсбург - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2023, осталось 2 дня 4 часа 12 минут.



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    • Прогнозы 44
    Аугсбург 13.6% (6)
    X 6.8% (3)
    Боруссия Д 79.5% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Боруссия Д
    3.40
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    4.20
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    4.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург - Боруссия Д

    Исход игры
    Аугсбург
    13% (6)
    Ничья
    8.7% (4)
    Боруссия Д
    78.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    43.5% (20)
    1:3 Боруссия Д
    13% (6)
    2:1 Аугсбург
    6.5% (3)
    0:2 Боруссия Д
    6.5% (3)
    0:1 Боруссия Д
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    2:0 Аугсбург
    4.3% (2)
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