Тур: 15. Стадион: ВВК Арена.
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Главный тренер: Торуп Йесс
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Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Аугсбург
Боруссия Д
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
25 матчей
12%
24%
64%
3 победы 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.08
1.42
Среднее время на гол
83
63
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
2.92
2.15
Среднее время на гол
30
41
Всего голов
49
45
Голов в среднем за матч
1.96
1.8
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|7 (1)
|0.5
|Титц Филлип
|3
|0.21
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.14
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.14
|Йенсен Фредрик
|1
|0.07
|Иаго Лопес
|1
|0.07
|Варгас Рубен
|1
|0.07
|Михель Свен
|1 (1)
|0.07
|Педерсен Мадс
|1
|0.07
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.07
|Удуохаи Феликс
|1
|0.07
|Энгельс Арне
|1
|0.07
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|5
|0.36
|Брандт Юлиан
|4
|0.29
|Мален Дониэлл
|4
|0.29
|Ройс Марко
|3
|0.21
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.21
|Хуммельс Матс
|2
|0.14
|Забитцер Марсель
|2
|0.14
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.07
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.07
|Зюле Никлас
|1
|0.07
|Шлоттербек Нико
|1
|0.07
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.07
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Дорш Никлас
|3
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Гоувелеув Джеффри
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Дамен Финн
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
6
Аугсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
7
13
Аугсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Боруссия Д
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
0% (0)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
7%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
33%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
4
31%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Забито
9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
4
44%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Пропущено
13
12
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
23%
4
33%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Забито
24
29
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
4%
5
17%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
9
38%
7
24%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
2
8%
3
10%
61-75
6
25%
7
24%
76-90
Пропущено
26
22
17 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
5
19%
6
27%
1-15
6
23%
3
14%
16-30
6
23%
4
18%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
3
12%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2
Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1
Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2
Результаты матчей
Аугсбург
Боруссия Д
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
4:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
25
26
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
33
16
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
68
77
311
59
212
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|39 - 12
|36
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 16
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 23
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 27
|17
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|28 - 31
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|21 - 30
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 29
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 24
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 37
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург - Боруссия Д
Исход игры
Аугсбург
13% (6)
Ничья
8.7% (4)
Боруссия Д
78.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
75% (33)
Меньше
25% (11)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
43.5% (20)
1:3 Боруссия Д
13% (6)
2:1 Аугсбург
6.5% (3)
0:2 Боруссия Д
6.5% (3)
0:1 Боруссия Д
6.5% (3)
1:1 Ничья
6.5% (3)
2:0 Аугсбург
4.3% (2)
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