Тур: 18. Стадион: King Power at Den Dreef.
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
2' ГолТорстейнссон Йон
36' Желтая карточкаПопович Борис
44' Желтая карточкаМендиль Хамза
45' Желтая карточкаДом Джорен
1:1
59' ГолСомерс Тибо
64' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
90' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
90' Желтая карточкаБраут-Брюнес Джонатан
90' Желтая карточкаУткус Эдгарас
1:2
90' ПенальтиДенкей Кевин
Ход матча
2'
36'
44'
45'
59'
1:1
90'
90'
90'
1:2
1
Варлесон
41
Сике
Уго
18
Мьянге
Сенна
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Н'Дри КонанЗащитник
- Защитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланНападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Серкль Брюгге
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
2.42
1.54
Среднее время на гол
37
58
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.62
1.08
Среднее время на гол
55
83
Всего голов
50
33
Голов в среднем за матч
2
1.32
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
45
68
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|3
|0.17
|Мендиль Хамза
|3
|0.17
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.17
|Мазиз Юссеф
|2
|0.11
|Richie Sagrado
|2
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.11
|Nachon Nsingi
|1
|0.06
|Мисао Кенто
|1
|0.06
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.06
|Рикка Федерико
|1
|0.06
|Шломо Раз
|1
|0.06
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.06
|Joel Schingtienne
|1
|0.06
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|13 (2)
|0.72
|Сомерс Тибо
|3
|0.17
|Минда Алан
|2
|0.11
|Лопес Леонардо
|2
|0.11
|Олайгбе Казим
|2
|0.11
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|Richie Sagrado
|2
|1
|Мигель Флориан
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Шломо Раз
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|6
|0
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Лемарешаль Феликс
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Серкль Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
АХ Лёвен
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Серкль Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
4
11
АХ Лёвен
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Серкль Брюгге
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
4
44%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
5
56%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
30%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Пропущено
23
11
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
17%
2
18%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
26%
2
18%
76-90
Забито
21
22
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
5
24%
3
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
7
32%
61-75
5
24%
4
18%
76-90
Пропущено
32
17
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
4
13%
2
12%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
9
28%
4
24%
31-45
5
16%
5
29%
29%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
22%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1
Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0
Результаты матчей
АХ Лёвен
Серкль Брюгге
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
5:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
26
54
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
125
413
710
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|40 - 18
|41
|2.
|17
|10
|5
|2
|34 - 19
|35
|3.
|17
|8
|8
|1
|30 - 18
|32
|4.
|17
|8
|6
|3
|34 - 14
|30
|5.
|17
|7
|7
|3
|33 - 18
|28
|6.
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|7.
|1:1
|18
|8
|2
|8
|21 - 20
|26
|8.
|17
|5
|8
|4
|21 - 25
|23
|9.
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|10.
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|18 - 31
|18
|12.
|17
|4
|5
|8
|18 - 28
|17
|13.
|18
|4
|5
|9
|25 - 33
|17
|14.
|18
|4
|3
|11
|20 - 38
|15
|15.
|1:1
|18
|3
|5
|10
|22 - 33
|14
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|23 - 9
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|3.
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|4.
|9
|5
|4
|0
|19 - 10
|19
|5.
|8
|4
|4
|0
|18 - 7
|16
|6.
|1:1
|9
|5
|0
|4
|12 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|10.
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|12 - 10
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|3.
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|11 - 8
|11
|7.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|10 - 23
|5
|15.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|11
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|6