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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
АХ Лёвен
1:2
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
2' Гол
Торстейнссон Йон
36' Желтая карточка
Попович Борис
44' Желтая карточка
Мендиль Хамза
45' Желтая карточка
Дом Джорен
1:1
59' Гол
Сомерс Тибо
64' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
90' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
90' Желтая карточка
Браут-Брюнес Джонатан
90' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
1:2
90' Пенальти
Денкей Кевин
90'+10
1
Лейсен
Тобе
6
Дом
Джорен
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
20
Мендиль
Хамза
11
Ezechiel
Banzuzi
3
Шломо
Раз
8
Шрейверс
Сьебе
7
Торстейнссон
Йон
9
Браут-Брюнес
Джонатан
43
Nachon
Nsingi
1
Варлесон
41
Сике
Уго
5
Попович
Борис
3
Уткус
Эдгарас
18
Мьянге
Сенна
27
Nils
De
Wilde
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
6
Лемарешаль
Феликс
10
Гбоо
Янн
9
Денкей
Кевин
АХ Лёвен
4-3-3
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Серкль Брюгге

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
3:0
К
2:3
ПДА
2:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:0
ПДБ
0:3
ПДБ
7:1
ПДБП
0:0
ПДБП
1:0
ПДБВЭ
1:0
ПДБВЭ
1:0
ПДБПЭ
2:0
ВД
2:4
ТМК
0:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
3:2
ПЛ
6:4

Голы

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.42
1.54

Среднее время на гол

37
58

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Среднее время на гол

55
83

Всего голов

50
33

Голов в среднем за матч

2
1.32

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

45
68

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 3 0.17
Мендиль Хамза 3 0.17
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.17
Мазиз Юссеф 2 0.11
Richie Sagrado 2 0.11
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.11
Nachon Nsingi 1 0.06
Мисао Кенто 1 0.06
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.06
Рикка Федерико 1 0.06
Шломо Раз 1 0.06
Ezechiel Banzuzi 1 0.06
Joel Schingtienne 1 0.06
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 13 (2) 0.72
Сомерс Тибо 3 0.17
Минда Алан 2 0.11
Лопес Леонардо 2 0.11
Олайгбе Казим 2 0.11
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 6 0
Торстейнссон Йон 4 0
Richie Sagrado 2 1
Мигель Флориан 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Дом Джорен 2 0
Мисао Кенто 2 0
Мертенс Матье 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 6 0
Уткус Эдгарас 5 0
Денкей Кевин 4 0
Попович Борис 4 0
Сомерс Тибо 3 0
Мьянге Сенна 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Минда Алан 2 0
Лемарешаль Феликс 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Даланн Йеспер 1 0
Варела Джордан 1 0
Деман Оливье 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Серкль Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
4
АХ Лёвен
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

4
11
АХ Лёвен
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Серкль Брюгге
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
25%
1
9%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
5
45%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
30%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
30%
3
23%
76-90

Пропущено

23
11
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
17%
2
18%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
26%
2
18%
76-90

Забито

22
24
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
6
27%
3
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
1
5%
7
29%
29%
61-75
5
23%
5
21%
76-90

Пропущено

34
18
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
4
12%
3
17%
1-15
3
9%
3
17%
16-30
9
26%
4
22%
31-45
6
18%
5
28%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
8
24%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1
Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0

Результаты матчей

АХ Лёвен
Серкль Брюгге

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
5:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
3:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
8
10
2
16
2.5
1
17
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 40 - 18 41
2.
Андерлехт
 17 10 5 2 34 - 19 35
3.
Гент
 17 8 8 1 30 - 18 32
4.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
5.
Генк
 17 7 7 3 33 - 18 28
6.
Серкль Брюгге
 18 9 1 8 22 - 20 28
7.
Брюгге
 17 7 6 4 29 - 15 27
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Стандард
 0:0 18 5 7 6 18 - 25 22
10.
РВДМ 47
 18 5 6 7 21 - 31 21
11.
Мехелен
 17 5 4 8 16 - 21 19
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 18 4 3 11 20 - 38 15
15.
АХ Лёвен
 18 3 4 11 22 - 34 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
5.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
6.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Стандард
 0:0 9 3 4 2 8 - 7 13
9.
РВДМ 47
 9 3 4 2 11 - 11 13
10.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
11.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
12.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 0:0 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 13
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 11
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 6
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    • 46'
      Попович Борис уходит с поля. Даланн Йеспер выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Дом Джорен получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Попович Борис получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Nachon Nsingi сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Торстейнссон Йон бьет в цель!
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