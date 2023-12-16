Тур: 20. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Horia Mladinovici
3:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
30' ГолМитрицэ Александру
2:0
45' ГолРогульич Анте
2:1
54' ПенальтиAlin Roman II
2:2
69' ГолAlin Roman II
88' Желтая карточкаRares Ispas
3:2
90' ГолМаркович Йован
Ход матча
30'
45'
2:0
54'
2:1
69'
2:2
88'
90'
3:2
Владение мячом
27
Куртич
Ясмин
19
Кольич
Элвир
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Luis PhelipeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
Университатя Крайова
Политехника Яссы
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
18
Голов в среднем за матч
1.43
2
Среднее время на гол
63
45
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.6
Среднее время на гол
70
150
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.36
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
60
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|7
|0.35
|Маркович Йован
|5
|0.25
|Крецу Александру
|3
|0.15
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.15
|Рогульич Анте
|3
|0.15
|Дансиу Мариан
|2
|0.1
|Банку Никусор
|1
|0.05
|Хури Льес
|1
|0.05
|Кольич Элвир
|1
|0.05
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.05
|Скречу Владимир
|1
|0.05
|Баярам Штефан
|1
|0.05
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.05
|Влэдою Штефан
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|7 (1)
|0.35
|Харрисон Шейон
|5
|0.25
|Luis Phelipe
|3
|0.15
|Julian Marchioni
|2
|0.1
|Andrei Gheorghita
|2
|0.1
|Carlos Jatoba
|1
|0.05
|Катанец Матия
|1
|0.05
|Войтуш Якуб
|1
|0.05
|Буш Сержиу
|1
|0.05
|Васвари Габриэл
|1
|0.05
|Rares Ispas
|0
|0
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Матею Александру
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Раул Силва
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Самайоа Николас
|2
|1
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Julian Marchioni
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Политехника Яссы
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Университатя Крайова
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
11
8
Университатя Крайова
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Политехника Яссы
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
4
27%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
12
12
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
6
50%
1
8%
76-90
Пропущено
13
16
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
5
38%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
6
38%
76-90
Забито
27
22
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
5
19%
4
18%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
2
7%
5
23%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
3
11%
4
18%
61-75
10
37%
3
14%
76-90
Пропущено
19
26
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
5%
4
15%
1-15
3
16%
5
19%
16-30
7
37%
5
19%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
3
16%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3
Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
Политехника Яссы
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
36
28
27
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
37
45
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
613
613
415
217
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 19
|38
|2.
|3:2
|20
|10
|5
|5
|30 - 21
|35
|3.
|19
|9
|6
|4
|32 - 19
|33
|4.
|20
|8
|8
|4
|34 - 22
|32
|5.
|19
|7
|8
|4
|28 - 26
|29
|6.
|20
|8
|5
|7
|30 - 31
|29
|7.
|19
|6
|10
|3
|26 - 19
|28
|8.
|20
|5
|12
|3
|22 - 20
|27
|9.
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|10.
|20
|7
|3
|10
|31 - 33
|24
|11.
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|12.
|19
|4
|11
|4
|21 - 20
|23
|13.
|20
|5
|8
|7
|21 - 26
|23
|14.
|2:3
|20
|5
|7
|8
|24 - 29
|22
|15.
|19
|2
|4
|13
|10 - 31
|10
|16.
|19
|0
|9
|10
|18 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|2.
|10
|6
|4
|0
|16 - 4
|22
|3.
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|9.
|10
|3
|6
|1
|14 - 13
|15
|10.
|10
|4
|1
|5
|21 - 20
|13
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|2:3
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|3 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|2.
|10
|5
|5
|0
|19 - 12
|20
|3.
|9
|3
|6
|0
|12 - 6
|15
|4.
|10
|3
|6
|1
|14 - 9
|15
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|7.
|3:2
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|8.
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|10.
|2:3
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 13
|10
|13.
|9
|1
|6
|2
|9 - 10
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|9
|1
|1
|7
|7 - 19
|4
|16.
|10
|0
|3
|7
|10 - 24
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|8 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7