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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Университатя Крайова
2:2
Конец матча
Политехника Яссы
0'
1:0
30' Гол
Митрицэ Александру
2:0
45' Гол
Рогульич Анте
2:1
54' Пенальти
Alin Roman II
2:2
69' Гол
Alin Roman II
87' Желтая карточка
Rares Ispas
90' Undefined phrase: football_event_
Маркович Йован
90'+14
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
6
Скречу
Владимир
4
Крецу
Александру
11
Банку
Никусор
27
Куртич
Ясмин
8
Матею
Александру
37
Дансиу
Мариан
24
Рогульич
Анте
28
Митрицэ
Александру
19
Кольич
Элвир
1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
32
Катанец
Матия
27
Rares
Ispas
10
Alin
Roman
II
24
Julian
Marchioni
95
Carlos
Jatoba
21
Luis
Phelipe
9
Буш
Сержиу
80
Andrei
Gheorghita
Университатя Крайова
Политехника Яссы

История личных встреч

Университатя Крайова
Политехника Яссы

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
К
3:2
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
Л1
1:2
ДА
2:1
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
2:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

1.43
2

Среднее время на гол

63
45

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.6

Среднее время на гол

70
150

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.36
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
60

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 7 0.35
Маркович Йован 4 0.2
Крецу Александру 3 0.15
Иван Андрей 3 (2) 0.15
Рогульич Анте 3 0.15
Дансиу Мариан 2 0.1
Банку Никусор 1 0.05
Хури Льес 1 0.05
Кольич Элвир 1 0.05
Кэпэцынэ Михай 1 0.05
Скречу Владимир 1 0.05
Баярам Штефан 1 0.05
Куртич Ясмин 1 (1) 0.05
Влэдою Штефан 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 7 (1) 0.35
Харрисон Шейон 5 0.25
Luis Phelipe 3 0.15
Julian Marchioni 2 0.1
Andrei Gheorghita 2 0.1
Carlos Jatoba 1 0.05
Катанец Матия 1 0.05
Войтуш Якуб 1 0.05
Буш Сержиу 1 0.05
Васвари Габриэл 1 0.05
Rares Ispas 0 0
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 6 0
Иван Андрей 4 1
Влэдою Штефан 4 0
Скречу Владимир 4 0
Матею Александру 3 0
Крецу Александру 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Juraj Badelj 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Хури Льес 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Кольич Элвир 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Раул Силва 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Ишфан Александру 1 0
Ивайло Петев 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Бордеяну Михай 4 0
Самайоа Николас 2 1
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Julian Marchioni 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Carlos Jatoba 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Иту Кэтэлин 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Политехника Яссы
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
5
Университатя Крайова
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

11
8
Университатя Крайова
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (12)
35% (7)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Политехника Яссы
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
4
24%
2
17%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

12
12
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
6
50%
1
8%
76-90

Пропущено

13
16
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
5
38%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
6
38%
76-90

Забито

29
24
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
5
17%
4
17%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
4
14%
5
21%
46-60
3
10%
5
21%
61-75
10
34%
3
13%
76-90

Пропущено

21
28
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
1
5%
4
14%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
7
33%
6
21%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
3
14%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3
Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
Политехника Яссы

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
5
5
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
5
7
13
1.5
7
13
4
16
2.5
2
18
2
18
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 12 5 3 35 - 19 41
2.
ЧФР Клуж
 19 9 6 4 32 - 19 33
3.
Университатя Крайова
 20 9 6 5 29 - 21 33
4.
Рапид Бухарест
 20 8 8 4 34 - 22 32
5.
Университатя Клуж
 19 7 8 4 28 - 26 29
6.
Фарул Констанца
 20 8 5 7 30 - 31 29
7.
Германнштадт
 20 6 10 4 26 - 22 28
8.
Петролул Плоешти
 20 5 12 3 22 - 20 27
9.
Сепси
 19 7 5 7 24 - 23 26
10.
У Крайова 1948
 20 7 3 10 31 - 33 24
11.
Волунтари
 20 6 6 8 26 - 33 24
12.
Оцелул Галац
 19 4 11 4 21 - 20 23
13.
Политехника Яссы
 20 5 8 7 24 - 28 23
14.
УТА Арад
 20 5 8 7 21 - 26 23
15.
Динамо Бухарест
 19 2 4 13 10 - 31 10
16.
Ботошани
 19 0 9 10 18 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
5.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
УТА Арад
 10 4 3 3 12 - 12 15
9.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
10.
У Крайова 1948
 10 4 1 5 21 - 20 13
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Университатя Клуж
 9 2 3 4 9 - 14 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
16.
Динамо Бухарест
 10 1 3 6 3 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 6 3 1 19 - 10 21
2.
Университатя Клуж
 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 9 3 6 0 12 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 10 3 6 1 14 - 9 15
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
8.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
9.
Петролул Плоешти
 10 2 6 2 8 - 7 12
10.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 10 3 1 6 11 - 13 10
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
ФКСБ Коман Флоринел 7 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Фарул Констанца Попеску Михай 7
Весь список
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