Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Хури Льес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

89' Крецу Александру пробует нанести удар издали, но Силвиу Лунг держит все под контролем

89' Кэпэцынэ Михай пробует нанести удар издали, но Силвиу Лунг ловит мяч

86' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

83' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Robert Ion пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

82' Митрицэ Александру бьет со штрафного в створ, но Силвиу Лунг держит все под контролем

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Andrei Gheorghita получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Andrei Gheorghita на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

77' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Илие Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Г О О О О Л - Alin Roman правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

66' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

66' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Кольич Элвир решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

62' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

54' 'Г О О О О О Л - Alin Roman из команды Политехника Яссы забивает с пенальти! Он пробил правой. Laurentju Popescu был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

54' Матч возобновлен

54' После проверки VAR судья не изменил решения - Политехника Яссы пробьет пенальти!

53' Ох, нехорошо это выглядит. Andrei Gheorghita получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Andrei Gheorghita на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Политехника Яссы

51' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матею Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Luis Phelipe уходит с поля и его заменяет Robert Ion

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля