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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Стандард
0:0
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
30' Желтая карточка
Рогель Жан
42' Желтая карточка
О'Нил Эйден
90'+8
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
34
Лайфис
Константинос
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
17
Альсате
Стивен
19
Дженепо
Мусса
6
Кавабэ
Хаяо
14
Канга
Вилфрид
22
Баликвиша
Вильям
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
3
Кнежевич
Стефан
29
Рогель
Жан
8
Гуагон
Парфэйт
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
15
Драгснес
Ветле
13
Nadir
Benbouali
9
Даббаг
Одай
Стандард
3-4-3
Спортинг Шарлеруа
3-4-3

История личных встреч

Стандард
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.33
Канга Вилфрид 5 0.28
Сова Камал 2 0.11
Альсате Стивен 1 0.06
Бокади Мервей 1 0.06
Прайс Айзек 1 0.06
Драгус Денис 1 0.06
Nathan Ngoy 1 0.06
Фосси Марлон 0 0
Cihan Canak 0 0
Доннум Арон 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.22
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.22
Гуагон Парфэйт 3 0.17
Драгснес Ветле 2 0.11
Мбенза Исаак 1 0.06
Андреу Стелиос 1 0.06
Хейманс Дан 1 0.06
Nikola Stulic 1 0.06
Youssuf Sylla 1 0.06
Зоргане Адем 0 0
Багер Йонас 0 0
Бернье Антуан 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Кавабэ Хаяо 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Дженепо Мусса 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Девале Жиль 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Lucas Noubi Ngnokam 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 1
Андреу Стелиос 5 0
Марк Дамьен 3 1
Багер Йонас 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кнежевич Стефан 3 0
Рогель Жан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Мбенза Исаак 2 0
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

Стандард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Стандард
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

9
12
Стандард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Спортинг Шарлеруа
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 15
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
57%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
7%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
1
9%
8
57%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
5
29%
29%
6
43%
76-90

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
5%
2
11%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
2
11%
8
44%
76-90

Пропущено

24
28
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
13%
2
7%
1-15
6
25%
5
18%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
1
4%
5
18%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
7
29%
29%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0
Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2
Спортинг Шарлеруа
(19 матчей)
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Стандард
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Стандард
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
5
13
1.5
4
14
2
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 40 - 18 41
2.
Андерлехт
 17 10 5 2 34 - 19 35
3.
Гент
 17 8 8 1 30 - 18 32
4.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
5.
Генк
 17 7 7 3 33 - 18 28
6.
Серкль Брюгге
 18 9 1 8 22 - 20 28
7.
Брюгге
 17 7 6 4 29 - 15 27
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Стандард
 18 5 7 6 18 - 25 22
10.
РВДМ 47
 18 5 6 7 21 - 31 21
11.
Мехелен
 17 5 4 8 16 - 21 19
12.
Спортинг Шарлеруа
 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 18 4 3 11 20 - 38 15
15.
АХ Лёвен
 18 3 4 11 22 - 34 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
5.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
6.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
9.
РВДМ 47
 9 3 4 2 11 - 11 13
10.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
11.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
12.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 13
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 11
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 6
Весь список
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