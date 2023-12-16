Тур: 18. Стадион: Морис Дюфран.
0:0
Конец матча
Ход матча
30'
42'
71'
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
- Нападающий
-
10 Noah Ohio
-
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стандард
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.33
|Канга Вилфрид
|5
|0.28
|Сова Камал
|2
|0.11
|Альсате Стивен
|1
|0.06
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|Прайс Айзек
|1
|0.06
|Драгус Денис
|1
|0.06
|Nathan Ngoy
|1
|0.06
|Фосси Марлон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|4
|0.22
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.22
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.17
|Драгснес Ветле
|2
|0.11
|Мбенза Исаак
|1
|0.06
|Андреу Стелиос
|1
|0.06
|Хейманс Дан
|1
|0.06
|Nikola Stulic
|1
|0.06
|Youssuf Sylla
|1
|0.06
|Зоргане Адем
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
|Бернье Антуан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|1
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Багер Йонас
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Рогель Жан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Мбенза Исаак
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Стандард
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
9
12
Стандард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Спортинг Шарлеруа
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 15
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
57%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
7%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
1
9%
8
57%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
5
29%
29%
6
43%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
5%
2
11%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
2
11%
8
44%
76-90
Пропущено
24
28
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
13%
2
7%
1-15
6
25%
5
18%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
1
4%
5
18%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
7
29%
29%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0
Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2
Спортинг Шарлеруа
(19 матчей)
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Результаты матчей
Стандард
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Стандард
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
513
414
216
216
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|11
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|6