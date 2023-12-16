Тур: 18. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
3:0
Конец матча
0'
1:0
32' ГолГейе Махтар
45' Желтая карточкаRikelmi
52' Желтая карточкаIlay Camara
56' Желтая карточкаMathias Delorge
2:0
64' ГолГейе Махтар
3:0
74' ГолМбуп Пате
78' Желтая карточкаГодо Бруно
84' Желтая карточкаAbner II
90'+6
Ход матча
32'
1:0
45'
52'
56'
64'
2:0
74'
3:0
78'
84'
85'
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
99
Коне
Юссуф
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
27
Rikelmi
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
4 KlausЗащитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 RikelmiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
-
-
20 Theo Gece
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
РВДМ 47
Сент-Трейден
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.44
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.17
|Мерсье Ксавье
|2
|0.11
|Да Сильва Флоран
|2
|0.11
|Ilay Camara
|1
|0.06
|Абе Суто
|1
|0.06
|Двомо Пьер
|1
|0.06
|Мбуп Пате
|1
|0.06
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.06
|Romildo
|1
|0.06
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|11 (3)
|0.61
|Jarne Steuckers
|2
|0.11
|Ито Рётаро
|2
|0.11
|Хасиока Даики
|2
|0.11
|Mathias Delorge
|1
|0.06
|Бока Эрик
|1
|0.06
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0.06
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ilay Camara
|4
|1
|Гейе Махтар
|3
|1
|Abner II
|4
|0
|Двомо Пьер
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|5
|0
|Койта Абубакари
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Rein Van Helden
|4
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Янсенс Вольке
|2
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
10
РВДМ 47
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
6
7
РВДМ 47
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сент-Трейден
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
4
31%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
11
17
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
2
12%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Пропущено
19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
8
42%
4
33%
76-90
Забито
22
20
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
0
0%
5
25%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
6
27%
6
30%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
4
18%
6
30%
76-90
Пропущено
30
29
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
10%
2
7%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
10
33%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1
Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1
Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1
Результаты матчей
РВДМ 47
Сент-Трейден
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
27
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
513
612
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|40 - 18
|41
|2.
|17
|10
|5
|2
|34 - 19
|35
|3.
|17
|8
|8
|1
|30 - 18
|32
|4.
|17
|8
|6
|3
|34 - 14
|30
|5.
|17
|7
|7
|3
|33 - 18
|28
|6.
|18
|9
|1
|8
|22 - 20
|28
|7.
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|8.
|18
|5
|8
|5
|21 - 28
|23
|9.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|18 - 25
|22
|10.
|18
|5
|6
|7
|21 - 31
|21
|11.
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|12.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|13.
|18
|4
|5
|9
|25 - 33
|17
|14.
|18
|4
|3
|11
|20 - 38
|15
|15.
|18
|3
|4
|11
|22 - 34
|13
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|23 - 9
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|3.
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|4.
|9
|5
|4
|0
|19 - 10
|19
|5.
|8
|4
|4
|0
|18 - 7
|16
|6.
|9
|5
|0
|4
|12 - 12
|15
|7.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|13.
|9
|2
|2
|5
|12 - 11
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|3.
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|11 - 8
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|13 - 17
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|10 - 23
|5
|15.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|4 - 14
|3
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|11
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|6