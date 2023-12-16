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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
РВДМ 47
3:0
Конец матча
Сент-Трейден
0'
1:0
32' Гол
Гейе Махтар
45' Желтая карточка
Rikelmi
52' Желтая карточка
Ilay Camara
56' Желтая карточка
Mathias Delorge
2:0
64' Гол
Гейе Махтар
3:0
74' Гол
Мбуп Пате
78' Желтая карточка
Годо Бруно
84' Желтая карточка
Abner II
90'+6
33
Дефурни
Тео
44
Сиссако
Мусса
4
Klaus
99
Коне
Юссуф
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
77
Рен-Аделед
Жефф
27
Rikelmi
30
Мерсье
Ксавье
9
Гейе
Махтар
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
13
Ито
Рётаро
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
23
Harry
Charsley
РВДМ 47
3-4-2-1
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

РВДМ 47
Сент-Трейден

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
2:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.44
Бирон Микаэль 3 (1) 0.17
Мерсье Ксавье 2 0.11
Да Сильва Флоран 2 0.11
Ilay Camara 1 0.06
Абе Суто 1 0.06
Двомо Пьер 1 0.06
Мбуп Пате 1 0.06
Сеговия Луис Джеованни 1 0.06
Romildo 1 0.06
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 11 (3) 0.61
Jarne Steuckers 2 0.11
Ито Рётаро 2 0.11
Хасиока Даики 2 0.11
Mathias Delorge 1 0.06
Бока Эрик 1 0.06
Kahveh Zahiroleslam 1 0.06
Анану Фредерик 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ilay Camara 4 1
Гейе Махтар 3 1
Abner II 4 0
Двомо Пьер 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Мерсье Ксавье 2 0
Коне Юссуф 2 0
Рен-Аделед Жефф 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Дефурни Тео 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 5 0
Койта Абубакари 4 0
Mathias Delorge 4 0
Rein Van Helden 4 0
Хасиока Даики 3 0
Янсенс Вольке 2 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
10
РВДМ 47
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

6
7
РВДМ 47
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сент-Трейден
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
4
31%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

11
17
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
2
12%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Пропущено

19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
8
42%
4
33%
76-90

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
0
0%
5
25%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
6
27%
6
30%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
4
18%
6
30%
76-90

Пропущено

30
29
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
10%
2
7%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
10
33%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1
Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1
Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1

Результаты матчей

РВДМ 47
Сент-Трейден

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
5
13
1.5
6
12
2
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 40 - 18 41
2.
Андерлехт
 17 10 5 2 34 - 19 35
3.
Гент
 17 8 8 1 30 - 18 32
4.
Антверпен
 17 8 6 3 34 - 14 30
5.
Генк
 17 7 7 3 33 - 18 28
6.
Серкль Брюгге
 18 9 1 8 22 - 20 28
7.
Брюгге
 17 7 6 4 29 - 15 27
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Стандард
 0:0 18 5 7 6 18 - 25 22
10.
РВДМ 47
 18 5 6 7 21 - 31 21
11.
Мехелен
 17 5 4 8 16 - 21 19
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 18 4 3 11 20 - 38 15
15.
АХ Лёвен
 18 3 4 11 22 - 34 13
16.
Кортрейк
 17 2 4 11 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Гент
 9 5 4 0 19 - 10 19
5.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
6.
Серкль Брюгге
 9 5 0 4 12 - 12 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Стандард
 0:0 9 3 4 2 8 - 7 13
9.
РВДМ 47
 9 3 4 2 11 - 11 13
10.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
11.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
12.
Мехелен
 9 3 2 4 7 - 7 11
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 0:0 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 9 1 2 6 10 - 23 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 13
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 11
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Mathias Delorge получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Ilay Camara получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Rikelmi получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Ilay Camara сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Гейе Махтар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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