Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Бутян Михай из команды Германнштадт

87' После проверки VAR рефери поменял решение - ФКСБ не будет бить пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ФКСБ

84' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

83' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет ФКСБ

82' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Хорошую попытку сделал Джокович Дамьян . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Тарновану Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Джокович Дамьян

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Alexandru Daniel Jipa пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

71' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

70' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Рубен Фонсека уходит с поля и его заменяет Петре Адриан

70' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Германнштадт

67' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Хорошую попытку сделал Alexandru Daniel Jipa . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

64' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Cristian Negut наказан за толчок Siyabonga Ngezana

61' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

61' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

59' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Г О О О О Л - Коман Флоринел забивает ударом с правой ноги!

57' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

55' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

55' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.

53' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

53' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu ловит мяч

47' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Янку Габриэль уходит с поля и его заменяет Cristian Negut