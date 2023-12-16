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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
ФКСБ
3:0
Конец матча
Германнштадт
0'
1:0
22' Гол
Олару Дариус
29' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
2:0
45' Гол
Олару Дариус
45' Желтая карточка
Янку Габриэль
3:0
57' Гол
Коман Флоринел
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Бутян Михай
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Бутян Михай
90'+5
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
10
Попеску
Октавиан
7
Коман
Флоринел
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
51
Ороиан
Александру
96
Балауре
Сильвиу
16
Мурджа
Алессандро
14
Sota
Mino
97
Alexandru
Daniel
Jipa
10
Янку
Габриэль
99
Фонсека
Рубен
ФКСБ
Германнштадт

История личных встреч

ФКСБ
Германнштадт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
2:2
ЛI
0:0
ЛI
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
3:0

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.77
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
55

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 10 (2) 0.5
Коман Флоринел 7 (1) 0.35
Компаньо Андреа 4 (2) 0.2
Попеску Октавиан 2 0.1
Дава Джойским 2 0.1
Шут Адриан 2 0.1
Джокович Дамьян 2 (1) 0.1
Балута Александр 1 0.05
Радунович Ристо 1 0.05
Попеску Овидиу 1 0.05
Микулеску Давид 1 0.05
Эджума Малком 1 0.05
Ликсандру Михай 1 0.05
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.3
Балауре Сильвиу 5 0.25
Янку Габриэль 3 0.15
Ороиан Александру 2 0.1
Альхассан Баба 2 0.1
Негуц Кристиан 1 0.05
Petru Dragos 1 0.05
Alexandru Daniel Jipa 1 0.05
Гэман Валеричэ 1 0.05
Бейян Флориан 1 0.05
Петреску Петришор 1 0.05
Sota Mino 1 0.05

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 5 2
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Балута Александр 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Олару Дариус 3 0
Шут Адриан 3 0
Ликсандру Михай 3 0
Siyabonga Ngezana 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Кордя Андрей 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 5 1
Негуц Кристиан 4 0
Альхассан Баба 4 0
Бейян Флориан 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Янку Габриэль 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Мурджа Алессандро 1 0
Летица Карло 1 0
Опрут Рауль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Германнштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
5
ФКСБ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

18
17
ФКСБ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Германнштадт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

16
8
12 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
4
25%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
5
31%
1
13%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
5
26%
2
12%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
6
32%
7
41%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
1
5%
3
18%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

35
25
22 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
9
26%
3
12%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
7
20%
2
8%
31-45
7
20%
10
40%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
1
3%
5
20%
76-90

Пропущено

19
23
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
3
16%
1
4%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
2
11%
6
26%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
4
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1
ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0
Германнштадт
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0
Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0

Результаты матчей

ФКСБ
Германнштадт

Точный счет

2:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
2
8
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
14
6
11
9
1.5
8
12
4
16
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 12 5 3 35 - 19 41
2.
ЧФР Клуж
 19 9 6 4 32 - 19 33
3.
Университатя Крайова
 20 9 6 5 29 - 21 33
4.
Рапид Бухарест
 20 8 8 4 34 - 22 32
5.
Университатя Клуж
 19 7 8 4 28 - 26 29
6.
Фарул Констанца
 20 8 5 7 30 - 31 29
7.
Германнштадт
 20 6 10 4 26 - 22 28
8.
Петролул Плоешти
 20 5 12 3 22 - 20 27
9.
Сепси
 19 7 5 7 24 - 23 26
10.
У Крайова 1948
 20 7 3 10 31 - 33 24
11.
Волунтари
 20 6 6 8 26 - 33 24
12.
Оцелул Галац
 19 4 11 4 21 - 20 23
13.
Политехника Яссы
 20 5 8 7 24 - 28 23
14.
УТА Арад
 20 5 8 7 21 - 26 23
15.
Динамо Бухарест
 19 2 4 13 10 - 31 10
16.
Ботошани
 19 0 9 10 18 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
5.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
УТА Арад
 10 4 3 3 12 - 12 15
9.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
10.
У Крайова 1948
 10 4 1 5 21 - 20 13
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Университатя Клуж
 9 2 3 4 9 - 14 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
16.
Динамо Бухарест
 10 1 3 6 3 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 6 3 1 19 - 10 21
2.
Университатя Клуж
 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 9 3 6 0 12 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 10 3 6 1 14 - 9 15
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
8.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
9.
Петролул Плоешти
 10 2 6 2 8 - 7 12
10.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 10 3 1 6 11 - 13 10
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
ФКСБ Коман Флоринел 7 (8)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Фарул Констанца Попеску Михай 7
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