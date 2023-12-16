Тур: 20. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Andrei Chivulete
3:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолОлару Дариус
29' Желтая карточкаМурджа Алессандро
2:0
45' ГолОлару Дариус
45' Желтая карточкаЯнку Габриэль
3:0
57' ГолКоман Флоринел
90'+5
Ход матча
22'
1:0
45'
2:0
45'
57'
3:0
85'
85'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
ФКСБ
Германнштадт
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.77
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
55
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|10 (2)
|0.5
|Коман Флоринел
|7 (1)
|0.35
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.2
|Попеску Октавиан
|2
|0.1
|Дава Джойским
|2
|0.1
|Шут Адриан
|2
|0.1
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.1
|Балута Александр
|1
|0.05
|Радунович Ристо
|1
|0.05
|Попеску Овидиу
|1
|0.05
|Микулеску Давид
|1
|0.05
|Эджума Малком
|1
|0.05
|Ликсандру Михай
|1
|0.05
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.3
|Балауре Сильвиу
|5
|0.25
|Янку Габриэль
|3
|0.15
|Ороиан Александру
|2
|0.1
|Альхассан Баба
|2
|0.1
|Негуц Кристиан
|1
|0.05
|Petru Dragos
|1
|0.05
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.05
|Гэман Валеричэ
|1
|0.05
|Бейян Флориан
|1
|0.05
|Петреску Петришор
|1
|0.05
|Sota Mino
|1
|0.05
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|5
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|5
|1
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Германнштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
5
ФКСБ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
18
17
ФКСБ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Германнштадт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
16
8
12 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
4
25%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
5
31%
1
13%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
5
26%
2
12%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
6
32%
7
41%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
1
5%
3
18%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
35
25
22 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
9
26%
3
12%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
7
20%
2
8%
31-45
7
20%
10
40%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
1
3%
5
20%
76-90
Пропущено
19
23
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
3
16%
1
4%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
2
11%
6
26%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
4
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1
ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0
Германнштадт
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0
Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
Германнштадт
Точный счет
2:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
64
64
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
28
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
146
119
812
416
317
119
119
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|7 (8)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7