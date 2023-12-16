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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 22033 Главный судья: Гозубуик Сердар
Утрехт
1:1
Конец матча
Валвейк
0'
1:0
28' Гол
Йенсен Виктор
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Крамер Михил
1:1
45' Пенальти
Крамер Михил
58' Желтая карточка
Укили Яссин
63' Желтая карточка
Адевойе Шоун
90' Желтая карточка
Фелида Кевин
90' Желтая карточка
Локеза Крис
90'+10

Ход матча

28'
Йенсен Виктор
1:0
44'
 
Крамер Михил
45'
1:1
Крамер Михил
46'
Ромени Оле
Сёнтьенс Матс
 
58'
 
Укили Яссин
63'
 
Адевойе Шоун
63'
Икбал Зидан
Рамселар Барт
 
63'
Бут Тейлор
Фрауло Оскар
 
65'
 
Гаари Жюрьен
Румерату Годфрид
73'
Азаркан Маруан
Бауссайд Отман
 
73'
 
Стеванович Филип
Нимейер Рёвен
81'
Тоорнстра Йенс
Азаркан Маруан
 
89'
 
Фелида Кевин
Ван ден Бёйс Дарио
90'
 
Фелида Кевин
90'
Yannick Leliendal
Эль-Каруани Суфьян
 
90'
 
Локеза Крис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 3
  • 197 Количество передач 200
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
26
Бауссайд
Отман
7
Йенсен
Виктор
23
Рамселар
Барт
21
Сёнтьенс
Матс
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
14
Локеза
Крис
27
Нимейер
Рёвен
29
Крамер
Михил
Утрехт
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Валвейк

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
3:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:1
ТМК
4:0
Э
5:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2.2
1.38

Среднее время на гол

40
65

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.7

Среднее время на гол

48
128

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

2.06
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 4 0.25
Фрауло Оскар 2 0.13
Фламинго Райан 2 0.13
Лидберг Исак 1 0.06
Сёнтьенс Матс 1 0.06
Рамселар Барт 1 0.06
Боздоган Джан 1 0.06
Тоорнстра Йенс 1 0.06
Ван дер Хорн Майк 1 0.06
Модибо Саньян 1 0.06
Ромени Оле 1 0.06
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Укили Яссин 6 0.38
Крамер Михил 5 (3) 0.31
Стеванович Филип 2 0.13
Клеонизе Денильо 1 0.06
Локеза Крис 1 0.06
Мин Давид 1 0.06
Маргарет Рихонелл 1 0.06
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 5 0
Укили Яссин 5 0
Крамер Михил 3 0
Румерату Годфрид 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Валвейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
2
Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Валвейк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

6
6
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Валвейк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
42%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Забито

6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
40%
3
20%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
3
19%
1
6%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
5
31%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Пропущено

27
27
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
7
26%
16-30
7
26%
5
19%
31-45
6
22%
5
19%
46-60
6
22%
3
11%
61-75
6
22%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1
Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2
Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3

Результаты матчей

Утрехт
Валвейк

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 0:0 Заявка 16 6 2 8 23 - 28 20
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 5 4 7 17 - 28 19
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
12.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
13.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
14.
Хераклес
 Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
15.
Валвейк
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 Заявка 15 3 2 10 12 - 32 11
18.
Волендам
 0:0 Заявка 16 2 3 11 16 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
8.
Херенвен
 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
13.
Волендам
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
14.
Херенвен
 0:0 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
18.
Волендам
 0:0 Заявка 9 0 2 7 8 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Утрехт: 57%, Валвейк: 43%.
  • 100'
    Боздоган Джан выиграл воздушное противоборство у Локеза Крис.
  • 100'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 99'
    Боздоган Джан не смог попасть в створ ударом издали
  • 99'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 99'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 98'
    Мейерс Арон из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 98'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 98'
    Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Удар от ворот произведет Утрехт
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