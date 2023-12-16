Тур: 16. Стадион: Галгенваард. Зрители: 22033 Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
1:0
28' ГолЙенсен Виктор
44' Undefined phrase: football_event_Крамер Михил
1:1
45' ПенальтиКрамер Михил
58' Желтая карточкаУкили Яссин
63' Желтая карточкаАдевойе Шоун
90' Желтая карточкаФелида Кевин
90' Желтая карточкаЛокеза Крис
90'+10
Ход матча
28'
1:0
44'
45'
1:1
58'
63'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 3
-
197 Количество передач 200
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
-
-
44 Joshua Mukeh
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
-
22 Меир РазЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
История личных встреч
Утрехт
Валвейк
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2.2
1.38
Среднее время на гол
40
65
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.7
Среднее время на гол
48
128
Всего голов
37
18
Голов в среднем за матч
2.06
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
43
90
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|4
|0.25
|Фрауло Оскар
|2
|0.13
|Фламинго Райан
|2
|0.13
|Лидберг Исак
|1
|0.06
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.06
|Рамселар Барт
|1
|0.06
|Боздоган Джан
|1
|0.06
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.06
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.06
|Модибо Саньян
|1
|0.06
|Ромени Оле
|1
|0.06
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Укили Яссин
|6
|0.38
|Крамер Михил
|5 (3)
|0.31
|Стеванович Филип
|2
|0.13
|Клеонизе Денильо
|1
|0.06
|Локеза Крис
|1
|0.06
|Мин Давид
|1
|0.06
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.06
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|5
|0
|Укили Яссин
|5
|0
|Крамер Михил
|3
|0
|Румерату Годфрид
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Валвейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
2
Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Валвейк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
6
6
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Валвейк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
42%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
3
25%
76-90
Забито
6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
40%
3
20%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
3
19%
1
6%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
5
31%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Пропущено
27
27
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
7
26%
16-30
7
26%
5
19%
31-45
6
22%
5
19%
46-60
6
22%
3
11%
61-75
6
22%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1
Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2
Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3
Результаты матчей
Утрехт
Валвейк
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
44
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
511
511
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|0:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|23 - 28
|20
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 28
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|27 - 32
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 34
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 32
|11
|18.
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4