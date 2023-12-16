Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Удар от ворот произведет Валвейк

93' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Фелида Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Фелида Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Фелида Кевин получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Клеонизе Денильо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Икбал Зидан нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

88' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Хорошую попытку сделал Клеонизе Денильо . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Йенсен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Сегодняшная посещаемость составляет 22033 болельщиков

82' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Ох, нехорошо это выглядит. Азаркан Маруан получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Азаркан Маруан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Валвейк

75' Йенсен Виктор из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Боздоган Джан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Хорошую попытку сделал Ромени Оле . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Йенсен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Бут Тейлор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Валвейк

70' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Валвейк

66' Бут Тейлор не смог попасть в створ ударом издали

66' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Удар от ворот произведет Валвейк

63' Адевойе Шоун получил желтую карточку от судьи

62' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Локеза Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

61' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Укили Яссин получил желтую карточку от судьи

57' Локеза Крис пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

57' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Утрехт

57' Оооо... вот это был удар! Клеонизе Денильо должен был забить с этой позиции.

57' Клеонизе Денильо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Локеза Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Валвейк

53' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Утрехт

52' Мейерс Арон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Утрехт

46' Укили Яссин не смог попасть в створ ударом издали