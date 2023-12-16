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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:0
Конец матча
Цюрих
0'
24' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
30' Желтая карточка
Конде Шейк
1:0
39' Гол
Аколо Чадрак
50' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
88' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90'+6

Ход матча

24'
Кинтилья Хорди
 
30'
 
Конде Шейк
39'
Аколо Чадрак
1:0
46'
 
Маркезано Антонио
Африйе Дэниел
46'
 
Хорншу Марк
Валльнер Сильван
50'
Дзанотти Маттиа
 
63'
 
Селмин Ходжа
Хорншу Марк
67'
Карлен Грегори
Тома Бастьен
 
67'
Окороджи Чима
Шмидт Исаак
 
76'
Стеванович Михайло
Жеббель Виллем
 
76'
Шуберт Фабиан
Аколо Чадрак
 
83'
 
Сантини Иван
Боранияшевич Никола
88'
Гёртлер Лукас
 
89'
 
Райхмут Нильс
Конде Шейк
89'
Abdoulay Diaby3
Christian Witzig
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 389 Количество передач 375
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
25
Бреше
Янник
4
Валльнер
Сильван
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
18
Африйе
Дэниел
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Цюрих

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
45%
17 побед 9 ничьих 0 побед

40 матчей

25%
75%
0 побед 10 ничьих 30 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 15 ничьих 24 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 8 ничьих 26 побед

60 матчей

26.7%
23.3%
50%
16 побед 14 ничьих 30 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
15 побед 21 ничья 24 победы

Второй тайм

28.3%
28.3%
43.4%
17 побед 17 ничьих 26 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:3
С
0:4
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
0:0
ТМК
4:1
С
4:0
С
1:2
С
1:3
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:1
С
3:0
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
1:2
С
1:4
С
1:4
С
1:1
С
0:2
С
2:2
С
0:2
КШ
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
0:2
С
3:1
К
4:2
С
2:2
С
3:1
С
0:3
С
3:1
ТМС
4:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.47
1.17

Среднее время на гол

61
77

Всего голов

48
61

Голов в среднем за матч

1.6
2.03

Среднее время на гол

56
44

Всего голов

92
96

Голов в среднем за матч

1.53
1.6

Тотал матчей

2.5
58
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 83%
Меньше 17%
10
39
Больше 65%
Меньше 35%
21
28
Больше 47%
Меньше 53%
32
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
57

Среднее время на гол

58
56

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 7 0.39
Жеббель Виллем 6 (1) 0.33
Шуберт Фабиан 3 0.17
Фалльци Альберт 3 0.17
Стеванович Михайло 2 0.11
Шмидт Исаак 2 0.11
Christian Witzig 1 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.06
Кинтилья Хорди 1 0.06
Дзанотти Маттиа 1 0.06
Гёртлер Лукас 1 0.06
Nikolaj Moeller 1 0.06
Красничи Альбин 1 0.06
Фазлии Бетим 1 0.06
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 9 (2) 0.5
Маркезано Антонио 7 0.39
Катич Никола 3 0.17
Ронер Фабиан 2 0.11
Африйе Дэниел 2 0.11
Камбери Линдрит 2 0.11
Красничи Бледиан 2 0.11
Мэтью Ифиний 1 0.06
Боранияшевич Никола 1 0.06
Око-Флекс Армостронг 1 0.06
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Консейсау Родригу 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 6 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 4 0
Фалльци Альберт 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Гёртлер Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Ватковяк Лукас 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 4 0
Конде Шейк 4 0
Африйе Дэниел 4 0
Мэтью Ифиний 2 0
Окита Жонатан 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Герреро Адрия 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Красничи Бледиан 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Цюрих
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

0
4
Санкт-Галлен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Цюрих
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

7
17
Санкт-Галлен
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Цюрих
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

23
14
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
3
13%
3
21%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
3
21%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Забито

9
17
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
2
12%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

32
31
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
3
9%
5
16%
1-15
7
22%
2
6%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
7
22%
8
26%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
4
18%
1
6%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
3
18%
61-75
2
9%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1
Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1
Цюрих
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3
Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Цюрих

Точный счет

2:1
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
4:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
5
4
4
5
2.5
3
6
3
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
10
8
5
13
2.5
6
12
4
14
3.5
1
17
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 11 5 2 40 - 17 38
2.
Санкт-Галлен
 18 10 3 5 33 - 21 33
3.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Лугано
 17 8 1 8 30 - 28 25
6.
Люцерн
 17 7 4 6 24 - 28 25
7.
Грасcхоппер
 1:0 18 7 2 9 27 - 25 23
8.
Лозанна
 17 5 5 7 25 - 29 20
9.
Ивердон
 0:1 18 5 5 8 22 - 37 20
10.
Винтертур
 17 5 4 8 31 - 39 19
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Грасcхоппер
 1:0 9 5 1 3 18 - 10 16
6.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
8.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
9.
Ивердон
 0:1 9 4 3 2 15 - 17 15
10.
Винтертур
 8 4 2 2 13 - 12 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 1:0 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
8.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
9.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
10.
Ивердон
 0:1 9 1 2 6 7 - 20 5
11.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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