Тур: 18. Стадион: АФГ Арена.
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаКинтилья Хорди
30' Желтая карточкаКонде Шейк
1:0
39' ГолАколо Чадрак
50' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
88' Желтая карточкаГёртлер Лукас
90'+6
Ход матча
24'
30'
39'
1:0
50'
88'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
389 Количество передач 375
-
50 Владение мячом, % 50
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Санкт-Галлен
Цюрих
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
45%
17 побед 9 ничьих 0 побед
40 матчей
25%
75%
0 побед 10 ничьих 30 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 15 ничьих 24 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 8 ничьих 26 побед
60 матчей
26.7%
23.3%
50%
16 побед 14 ничьих 30 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
15 побед 21 ничья 24 победы
Второй тайм
28.3%
28.3%
43.4%
17 побед 17 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.47
1.17
Среднее время на гол
61
77
Всего голов
48
61
Голов в среднем за матч
1.6
2.03
Среднее время на гол
56
44
Всего голов
92
96
Голов в среднем за матч
1.53
1.6
Тотал матчей
2.5
58
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 83%
Меньше 17%
10
39
Больше 65%
Меньше 35%
21
28
Больше 47%
Меньше 53%
32
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
Среднее время на гол
58
56
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|7
|0.39
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.33
|Шуберт Фабиан
|3
|0.17
|Фалльци Альберт
|3
|0.17
|Стеванович Михайло
|2
|0.11
|Шмидт Исаак
|2
|0.11
|Christian Witzig
|1
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.06
|Кинтилья Хорди
|1
|0.06
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.06
|Гёртлер Лукас
|1
|0.06
|Nikolaj Moeller
|1
|0.06
|Красничи Альбин
|1
|0.06
|Фазлии Бетим
|1
|0.06
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.5
|Маркезано Антонио
|7
|0.39
|Катич Никола
|3
|0.17
|Ронер Фабиан
|2
|0.11
|Африйе Дэниел
|2
|0.11
|Камбери Линдрит
|2
|0.11
|Красничи Бледиан
|2
|0.11
|Мэтью Ифиний
|1
|0.06
|Боранияшевич Никола
|1
|0.06
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.06
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|6
|1
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|4
|0
|Фалльци Альберт
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Ватковяк Лукас
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|5
|0
|Камбери Линдрит
|4
|0
|Конде Шейк
|4
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Окита Жонатан
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Красничи Бледиан
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Цюрих
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
0
4
Санкт-Галлен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Цюрих
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
17
Санкт-Галлен
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Цюрих
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
23
14
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
3
13%
3
21%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
3
21%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
3
13%
3
21%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Забито
9
17
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
2
12%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
32
31
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
3
9%
5
16%
1-15
7
22%
2
6%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
7
22%
8
26%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
4
18%
1
6%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
3
18%
61-75
2
9%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1
Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1
Цюрих
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3
Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Цюрих
Точный счет
2:1
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
4:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
45
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
54
18
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
99
108
513
612
414
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|40 - 17
|38
|2.
|18
|10
|3
|5
|33 - 21
|33
|3.
|18
|8
|7
|3
|31 - 17
|31
|4.
|17
|8
|6
|3
|28 - 20
|30
|5.
|17
|8
|1
|8
|30 - 28
|25
|6.
|17
|7
|4
|6
|24 - 28
|25
|7.
|1:0
|18
|7
|2
|9
|27 - 25
|23
|8.
|17
|5
|5
|7
|25 - 29
|20
|9.
|0:1
|18
|5
|5
|8
|22 - 37
|20
|10.
|17
|5
|4
|8
|31 - 39
|19
|11.
|17
|4
|3
|10
|22 - 33
|15
|12.
|18
|2
|5
|11
|19 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|3.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|5.
|1:0
|9
|5
|1
|3
|18 - 10
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|9.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|2.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|4.
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|6.
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|7.
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|8.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|9.
|9
|1
|2
|6
|18 - 27
|5
|10.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 20
|5
|11.
|8
|1
|1
|6
|9 - 20
|4
|12.
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|6