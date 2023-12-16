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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Грасcхоппер
0:0
Первый тайм: 14'
Ивердон
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Ивердон
1.87
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3.90
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4.10
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
73
Ходжа
Флориан
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Корбяну
Теодор
6
Абраши
Амир
8
Giotto
Morandi
22
Francis
Momoh
9
Брэдли
Финк
1
Бреза
Себастьян
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
10
Корнесс
Доминик
88
Лунгой
Кристофер
11
Оморуйи
Кевин
27
Ташар
Варол
Грасcхоппер
4-1-4-1
Ивердон
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Ивердон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:3
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 6 0.33
Мабил Авер 4 0.22
Феррейра Филипе 3 0.17
Francis Momoh 3 0.17
Giotto Morandi 2 0.11
Бабунски Дориан 2 0.11
Корбяну Теодор 1 (1) 0.06
Брэдли Финк 1 0.06
Шюрпф Паскаль 1 0.06
Дадашов Ренат 1 0.06
Матам Тео Ндика 1 0.06
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 5 0.28
Evans Maurin 3 0.17
Махиус Аймен 3 0.17
Оморуйи Кевин 3 0.17
Лунгой Кристофер 2 0.11
Сеспедес Борис 2 (1) 0.11
Сотье Антони 1 0.06
Lizeiro 1 0.06
Тижани Мохамед 1 0.06
Клепач Михаель 1 0.06
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристерс Тоберс 6 0
Абраши Амир 5 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абелс Дирк 2 0
Giotto Morandi 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Ташар Варол 5 0
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ивердон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
6
Грасcхоппер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ивердон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

5
15
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Ивердон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
6%
1
13%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
2
12%
2
25%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
7
39%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
25%
4
27%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Забито

25
23
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
3
12%
5
22%
1-15
7
28%
1
4%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
4
16%
5
22%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
3
12%
6
26%
76-90

Пропущено

26
35
12 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
8%
3
9%
1-15
6
23%
9
26%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
7
27%
7
20%
61-75
6
23%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2
Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4

Результаты матчей

Грасcхоппер
Ивердон

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
5
4
3
5
2.5
2
7
2
6
3.5
1
8
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
1
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
6
11
4
13
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
2
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 11 5 2 40 - 17 38
2.
Санкт-Галлен
 18 10 3 5 33 - 21 33
3.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Лугано
 17 8 1 8 30 - 28 25
6.
Люцерн
 17 7 4 6 24 - 28 25
7.
Грасcхоппер
 0:0 18 6 3 9 26 - 25 21
8.
Ивердон
 0:0 18 5 6 7 22 - 36 21
9.
Лозанна
 17 5 5 7 25 - 29 20
10.
Винтертур
 17 5 4 8 31 - 39 19
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
6.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
7.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Ивердон
 0:0 9 4 3 2 15 - 17 15
9.
Винтертур
 8 4 2 2 13 - 12 14
10.
Грасcхоппер
 0:0 9 4 2 3 17 - 10 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 0:0 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
8.
Ивердон
 0:0 9 1 3 5 7 - 19 6
9.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
10.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
11.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 6
Весь список
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Ивердон
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