Тур: 18. Стадион: Летцигрунд.
1:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолНденге Тсии-Виллиам
1:1
58' ГолСеспедес Борис
68' Желтая карточкаКристерс Тоберс
71' Желтая карточкаTim Meyer
90'+4
Ход матча
18'
58'
1:1
68'
71'
74'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 5
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
290 Количество передач 517
-
37 Владение мячом, % 63
15
Секо
Аюму
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
53 Tim Meyer
-
-
40 Robin Kalem
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ташар ВаролНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лусиф ХайтемНападающий
-
-
-
99 Mirco Mazzeo
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Грасcхоппер
Ивердон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.39
|Мабил Авер
|4
|0.22
|Феррейра Филипе
|3
|0.17
|Francis Momoh
|3
|0.17
|Giotto Morandi
|2
|0.11
|Бабунски Дориан
|2
|0.11
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.06
|Брэдли Финк
|1
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.06
|Дадашов Ренат
|1
|0.06
|Матам Тео Ндика
|1
|0.06
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|5
|0.28
|Evans Maurin
|3
|0.17
|Махиус Аймен
|3
|0.17
|Оморуйи Кевин
|3
|0.17
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.17
|Лунгой Кристофер
|2
|0.11
|Сотье Антони
|1
|0.06
|Lizeiro
|1
|0.06
|Тижани Мохамед
|1
|0.06
|Клепач Михаель
|1
|0.06
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абраши Амир
|5
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
|Tim Meyer
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|4
|1
|Ташар Варол
|5
|0
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ивердон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
7
Грасcхоппер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ивердон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
5
15
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Ивердон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
18
9
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
6%
1
11%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
4
22%
3
33%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
2
11%
2
22%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
8
42%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
25%
4
27%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Забито
26
24
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
3
12%
5
21%
1-15
8
31%
1
4%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
4
15%
6
25%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
3
12%
6
25%
76-90
Пропущено
27
36
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
2
7%
3
8%
1-15
6
22%
10
28%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
7
26%
7
19%
61-75
6
22%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2
Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4
Результаты матчей
Грасcхоппер
Ивердон
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
54
36
27
27
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
513
612
414
216
216
117
216
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6