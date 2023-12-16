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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Грасcхоппер
1:1
Конец матча
Ивердон
0'
1:0
18' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
1:1
58' Гол
Сеспедес Борис
68' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
71' Желтая карточка
Tim Meyer
90'+4

Ход матча

18'
Нденге Тсии-Виллиам
(Giotto Morandi)
1:0
58'
1:1
Сеспедес Борис
(Ташар Варол)
63'
Бабунски Дориан
Брэдли Финк
 
63'
Tim Meyer
Корбяну Теодор
 
63'
 
Родригес Мауро
Лунгой Кристофер
68'
Кристерс Тоберс
 
71'
Tim Meyer
 
74'
 
Гуэ Самюэль
Lizeiro
81'
 
Лусиф Хайтем
Корнесс Доминик
81'
 
Гуннарссон Никлас
William Le Pogam
83'
Матам Тео Ндика
Francis Momoh
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 14
  • 4 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 290 Количество передач 517
  • 37 Владение мячом, % 63
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
73
Ходжа
Флориан
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Корбяну
Теодор
6
Абраши
Амир
8
Giotto
Morandi
22
Francis
Momoh
9
Брэдли
Финк
1
Бреза
Себастьян
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
10
Корнесс
Доминик
88
Лунгой
Кристофер
11
Оморуйи
Кевин
27
Ташар
Варол
Грасcхоппер
4-1-4-1
Ивердон
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Ивердон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:3
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.39
Мабил Авер 4 0.22
Феррейра Филипе 3 0.17
Francis Momoh 3 0.17
Giotto Morandi 2 0.11
Бабунски Дориан 2 0.11
Корбяну Теодор 1 (1) 0.06
Брэдли Финк 1 0.06
Шюрпф Паскаль 1 0.06
Дадашов Ренат 1 0.06
Матам Тео Ндика 1 0.06
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 5 0.28
Evans Maurin 3 0.17
Махиус Аймен 3 0.17
Оморуйи Кевин 3 0.17
Сеспедес Борис 3 (1) 0.17
Лунгой Кристофер 2 0.11
Сотье Антони 1 0.06
Lizeiro 1 0.06
Тижани Мохамед 1 0.06
Клепач Михаель 1 0.06
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристерс Тоберс 7 0
Абраши Амир 5 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абелс Дирк 2 0
Giotto Morandi 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Tim Meyer 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Ташар Варол 5 0
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ивердон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
7
Грасcхоппер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ивердон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

5
15
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Ивердон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

18
9
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
6%
1
11%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
4
22%
3
33%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
2
11%
2
22%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
8
42%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
25%
4
27%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Забито

26
24
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
3
12%
5
21%
1-15
8
31%
1
4%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
4
15%
6
25%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
3
12%
6
25%
76-90

Пропущено

27
36
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
2
7%
3
8%
1-15
6
22%
10
28%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
7
26%
7
19%
61-75
6
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2
Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4

Результаты матчей

Грасcхоппер
Ивердон

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
3
6
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
6
12
4
14
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
2
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 11 5 2 40 - 17 38
2.
Санкт-Галлен
 18 10 3 5 33 - 21 33
3.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Лугано
 17 8 1 8 30 - 28 25
6.
Люцерн
 17 7 4 6 24 - 28 25
7.
Грасcхоппер
 18 6 3 9 27 - 26 21
8.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
9.
Лозанна
 17 5 5 7 25 - 29 20
10.
Винтертур
 17 5 4 8 31 - 39 19
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
6.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
7.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
9.
Винтертур
 8 4 2 2 13 - 12 14
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
8.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
9.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
10.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
11.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Giotto Morandi сделал результативную передачу.
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