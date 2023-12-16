Тур: 18. Стадион: Center sportif de Vidy.
1:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолМалес Дариан
0:2
20' ГолГанвула Сильвер
0:3
36' ГолМалес Дариан
47' Желтая карточкаГанвула Сильвер
68' Желтая карточкаКадима Райан
1:3
77' ГолГарби Исмаэль
90' Желтая карточкаГарсия Улиссес
90' Желтая карточкаLiridon Mulaj
90'+5
Ход матча
10'
0:1
20'
0:2
36'
0:3
47'
68'
77'
1:3
84'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
450 Количество передач 454
-
50 Владение мячом, % 50
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
39
Малес
Дариан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Малес ДарианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|3
|0.17
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.17
|Liridon Mulaj
|3
|0.17
|Mergim Qarri
|2
|0.11
|Махмуд Элиес
|2
|0.11
|Florian Danho
|2
|0.11
|Lucas Pos
|1
|0.06
|Giovani Bamba
|1
|0.06
|Sahmkou Camara
|1
|0.06
|Кадима Райан
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.5
|Элиа Мешак
|5
|0.28
|Монтейро Джоэл
|4
|0.22
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.22
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.22
|Угринич Филип
|3
|0.17
|Малес Дариан
|3
|0.17
|Бенито Лорис
|2
|0.11
|Гарсия Улиссес
|1
|0.06
|Колли Эбрима
|1
|0.06
|Лакоми Лукаш
|1
|0.06
|Ридер Фабиан
|1
|0.06
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.06
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Florian Danho
|3
|2
|Giovani Bamba
|6
|0
|Акичи Огу
|5
|0
|Mergim Qarri
|5
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Гарби Исмаэль
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|8
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
6
Стад Лозанна-Уши
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
4
24
Стад Лозанна-Уши
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Янг Бойз
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
12
30
Голы по времени матча
Забито
10
15
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
4
40%
3
20%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
15%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
5
25%
4
36%
76-90
Забито
9
24
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
22%
5
21%
1-15
2
22%
1
4%
16-30
1
11%
6
25%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
2
22%
4
17%
76-90
Пропущено
18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
6
33%
1
14%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
2
29%
76-90
Забито
19
39
7 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
2
11%
8
21%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
3
16%
10
26%
31-45
1
5%
6
15%
46-60
5
26%
5
13%
61-75
6
32%
7
18%
76-90
Пропущено
38
18
18 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 13
4
11%
3
17%
1-15
6
16%
3
17%
16-30
8
21%
2
11%
31-45
6
16%
1
6%
46-60
4
11%
3
17%
61-75
10
26%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1
Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
171
513
99
117
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|40 - 17
|38
|2.
|18
|10
|3
|5
|33 - 21
|33
|3.
|18
|8
|7
|3
|31 - 17
|31
|4.
|17
|8
|6
|3
|28 - 20
|30
|5.
|17
|8
|1
|8
|30 - 28
|25
|6.
|17
|7
|4
|6
|24 - 28
|25
|7.
|1:0
|18
|7
|2
|9
|27 - 25
|23
|8.
|17
|5
|5
|7
|25 - 29
|20
|9.
|0:1
|18
|5
|5
|8
|22 - 37
|20
|10.
|17
|5
|4
|8
|31 - 39
|19
|11.
|17
|4
|3
|10
|22 - 33
|15
|12.
|18
|2
|5
|11
|19 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|9
|7
|2
|0
|25 - 6
|23
|3.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|5.
|1:0
|9
|5
|1
|3
|18 - 10
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|9.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|2.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|4.
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|6.
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|7.
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|8.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|9.
|9
|1
|2
|6
|18 - 27
|5
|10.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 20
|5
|11.
|8
|1
|1
|6
|9 - 20
|4
|12.
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|6