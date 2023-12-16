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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
1:3
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
10' Гол
Малес Дариан
0:2
20' Гол
Ганвула Сильвер
0:3
36' Гол
Малес Дариан
47' Желтая карточка
Ганвула Сильвер
68' Желтая карточка
Кадима Райан
1:3
77' Гол
Гарби Исмаэль
90' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
90' Желтая карточка
Liridon Mulaj
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Малес Дариан
(Блюм Левин)
20'
0:2
Ганвула Сильвер
36'
0:3
Малес Дариан
(Монтейро Джоэл)
46'
 
Ниассе Шейх
Лакоми Лукаш
47'
 
Ганвула Сильвер
58'
Liridon Mulaj
Mergim Qarri
 
64'
 
Нсаме Жан-Пьер
Ганвула Сильвер
68'
Кадима Райан
 
73'
 
Чайва Мигель
Блюм Левин
73'
 
Колли Эбрима
Монтейро Джоэл
77'
Гарби Исмаэль
1:3
78'
Хаджи Закари
Айдини Альбан
 
78'
Али Мохамед Абдалла
Гассама Ламин
 
84'
Байар Ромен
Акичи Огу
 
87'
 
Гарсия Улиссес
Перссон Ноа
90'
 
Гарсия Улиссес
90'
Liridon Mulaj
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 450 Количество передач 454
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Dany
Bornand
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
27
Гассама
Ламин
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
6
Giovani
Bamba
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
8
Лакоми
Лукаш
30
Лаупер
Сандро
7
Угринич
Филип
77
Монтейро
Джоэл
35
Ганвула
Сильвер
39
Малес
Дариан
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
К
0:1
ТМК
5:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 3 0.17
Айдини Альбан 3 (1) 0.17
Liridon Mulaj 3 0.17
Mergim Qarri 2 0.11
Махмуд Элиес 2 0.11
Florian Danho 2 0.11
Lucas Pos 1 0.06
Giovani Bamba 1 0.06
Sahmkou Camara 1 0.06
Кадима Райан 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.5
Элиа Мешак 5 0.28
Монтейро Джоэл 4 0.22
Иттен Седрик 4 (1) 0.22
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.22
Угринич Филип 3 0.17
Малес Дариан 3 0.17
Бенито Лорис 2 0.11
Гарсия Улиссес 1 0.06
Колли Эбрима 1 0.06
Лакоми Лукаш 1 0.06
Ридер Фабиан 1 0.06
Лустенбергер Фабиан 1 0.06
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Florian Danho 3 2
Giovani Bamba 6 0
Акичи Огу 5 0
Mergim Qarri 5 0
Махмуд Элиес 3 1
Кадима Райан 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Гарби Исмаэль 3 0
Обексер Линус 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Айдини Альбан 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 8 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Аменда Орель 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
6
Стад Лозанна-Уши
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

4
24
Стад Лозанна-Уши
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Янг Бойз
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

12
30

Голы по времени матча

Забито

10
15
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
15%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
5
25%
4
36%
76-90

Забито

9
24
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
22%
5
21%
1-15
2
22%
1
4%
16-30
1
11%
6
25%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
2
22%
4
17%
76-90

Пропущено

18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
6
33%
1
14%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
2
29%
76-90

Забито

19
39
7 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
2
11%
8
21%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
3
16%
10
26%
31-45
1
5%
6
15%
46-60
5
26%
5
13%
61-75
6
32%
7
18%
76-90

Пропущено

38
18
18 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 13
4
11%
3
17%
1-15
6
16%
3
17%
16-30
8
21%
2
11%
31-45
6
16%
1
6%
46-60
4
11%
3
17%
61-75
10
26%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1
Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
1
5
13
1.5
9
9
1
17
2.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 11 5 2 40 - 17 38
2.
Санкт-Галлен
 18 10 3 5 33 - 21 33
3.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Лугано
 17 8 1 8 30 - 28 25
6.
Люцерн
 17 7 4 6 24 - 28 25
7.
Грасcхоппер
 1:0 18 7 2 9 27 - 25 23
8.
Лозанна
 17 5 5 7 25 - 29 20
9.
Ивердон
 0:1 18 5 5 8 22 - 37 20
10.
Винтертур
 17 5 4 8 31 - 39 19
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Грасcхоппер
 1:0 9 5 1 3 18 - 10 16
6.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
8.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
9.
Ивердон
 0:1 9 4 3 2 15 - 17 15
10.
Винтертур
 8 4 2 2 13 - 12 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 1:0 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
8.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
9.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
10.
Ивердон
 0:1 9 1 2 6 7 - 20 5
11.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Монтейро Джоэл сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
    • 29'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 20'
      Г О О О О Л - Ганвула Сильвер бьет в цель!
    • 10'
      Блюм Левин сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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