Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

36' Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!

29' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

20' Г О О О О Л - Ганвула Сильвер бьет в цель!

10' Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!