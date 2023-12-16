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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Херенвен
0:0
Первый тайм: 26'
Волендам
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Херенвен
Ничья
Волендам
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Все Коэффициенты
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
1
Мио
Бакхаус
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
28
Флинт
Джош
2
Буур
Оскар
36
Milan
de
Haan
48
Bram
Van
Driel
7
Zach
Booth
5
Кокс
Джордж
11
Улд-Ших
Биляль
25
Зеефейк
Ликвинсио
Херенвен
4-2-3-1
Волендам
3-5-2

История личных встреч

Херенвен
Волендам

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

90%
10%
9 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:1
К
2:0
Э
1:3
ТМК
1:4
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
1:4
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
3

Среднее время на гол

49
30

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

60
47

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.25
Брауэрс Люк 3 0.19
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.19
Николаеску Йон 3 0.19
Бохневич Павел 2 0.13
Хайе Том 2 (2) 0.13
Ольссон Симон 1 0.06
Тахири Анас 1 (1) 0.06
Ван Бик Свен 1 0.06
Волемарк Патрик 1 0.06
Карлсбакк Даниэль 1 0.06
Уэбстер Чарли 1 0.06
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.31
Бенамар Бенаисса 3 0.19
Milan de Haan 3 0.19
Твигт Калвин 2 (1) 0.13
Зеефейк Ликвинсио 1 0.06
Куол Гаранг 1 0.06
Ван Мигем Дарил 1 0.06
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Дуири Ашраф 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 2 1
Кёлерт Матс 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Брауде Оливер 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Зеефейк Ликвинсио 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

Херенвен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Волендам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
8
Херенвен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Волендам
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

5
6
Херенвен
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Волендам
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

14
8
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
1
7%
4
50%
76-90

Пропущено

8
23
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
5
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
13%
31-45
2
25%
5
22%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
1
13%
9
39%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
6
38%
76-90

Забито

23
16
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
13%
2
13%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
5
22%
5
31%
76-90

Пропущено

28
39
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
11%
6
15%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
6
21%
6
15%
31-45
4
14%
9
23%
46-60
5
18%
3
8%
61-75
5
18%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3
Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2
Волендам
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0
Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1

Результаты матчей

Херенвен
Волендам

Точный счет

3:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:0
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
4
3
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
3
12
5
10
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 0:0 Заявка 16 6 2 8 23 - 28 20
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 5 4 7 17 - 28 19
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
12.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
13.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
14.
Хераклес
 Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
15.
Валвейк
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 Заявка 15 3 2 10 12 - 32 11
18.
Волендам
 0:0 Заявка 16 2 3 11 16 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
8.
Херенвен
 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
13.
Волендам
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
14.
Херенвен
 0:0 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
18.
Волендам
 0:0 Заявка 9 0 2 7 8 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.
  • 27'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 27'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 27'
    Сахрауи Осам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 26'
    Буур Оскар ослабляет давление, выбив мяч.
  • 26'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Херенвен: 72%, Волендам: 28%.
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    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
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