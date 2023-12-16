Тур: 16. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
28
Флинт
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
14 Куол ГарангНападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
- Нападающий
-
16 Imran Nazih
-
29 Rob Tol
-
Главный тренер: Микаэль Дингсдаг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Волендам
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
90%
10%
9 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.83
3
Среднее время на гол
49
30
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
60
47
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|4
|0.25
|Брауэрс Люк
|3
|0.19
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.19
|Николаеску Йон
|3
|0.19
|Бохневич Павел
|2
|0.13
|Хайе Том
|2 (2)
|0.13
|Ольссон Симон
|1
|0.06
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.06
|Ван Бик Свен
|1
|0.06
|Волемарк Патрик
|1
|0.06
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.06
|Уэбстер Чарли
|1
|0.06
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.31
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.19
|Milan de Haan
|3
|0.19
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.13
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0.06
|Куол Гаранг
|1
|0.06
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.06
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|2
|1
|Кёлерт Матс
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Брауде Оливер
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Зеефейк Ликвинсио
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Волендам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
8
Херенвен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Волендам
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
5
6
Херенвен
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Волендам
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
14
8
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
1
7%
4
50%
76-90
Пропущено
8
23
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
5
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
13%
31-45
2
25%
5
22%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
1
13%
9
39%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
6
38%
76-90
Забито
23
16
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
13%
2
13%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
5
22%
5
31%
76-90
Пропущено
28
39
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
11%
6
15%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
6
21%
6
15%
31-45
4
14%
9
23%
46-60
5
18%
3
8%
61-75
5
18%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3
Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2
Волендам
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0
Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1
Результаты матчей
Херенвен
Волендам
Точный счет
3:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:0
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
78
312
510
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|0:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|23 - 28
|20
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 28
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|27 - 32
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 34
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 32
|11
|18.
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4