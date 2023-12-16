Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Команда Волендам имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Херенвен

43' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Волендам

41' Сахрауи Осам из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар головой, но Mio Backhaus спокойно отбил мяч.

40' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Волендам

39' Сахрауи Осам из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Оооо... вот это был удар! Нуннели Че должен был забить с этой позиции.

38' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Oliver Braude создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Oliver Braude выиграл воздушное противоборство у Zach Booth

36' Команда Волендам довольна результатом к этому моменту.

36' Удар от ворот произведет Волендам

33' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Волендам

32' Брауэрс Люк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хайе Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Команда Волендам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Oliver Braude плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

28' Г О О О О Л - Улд-Ших Биляль забивает с левой ноги!

28' Кокс Джордж из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Сахрауи Осам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.

27' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сахрауи Осам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Волендам

25' Оооо... вот это был удар! Ван Амерсфоорт Пелле должен был забить с этой позиции.

25' Ван Амерсфоорт Пелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Волендам

22' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Херенвен

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хайе Том пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем

17' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.

15' Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом

14' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Улд-Ших Биляль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Oliver Braude выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Oliver Braude из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Волендам

9' Ольссон Симон не смог попасть в створ ударом издали

9' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хайе Том пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем

4' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волендам начинает с центра поля