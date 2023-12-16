ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Redouan El Yaakoubi и попал в каркас ворот!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Команда Гоу Эхед Иглс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Иан Смейлерс ослабляет давление, выбив мяч.

41' Хорошую попытку сделал Виллюмссон Виллюм . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Матч возобновлен

40' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Гоу Эхед Иглс отменен из-за положения "вне игры".

39' Ох, нехорошо это выглядит. Дриауех Каухайб получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гоу Эхед Иглс

38' Дриауех Каухайб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

33' Иан Смейлерс ослабляет давление, выбив мяч.

30' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Пэрротт Трой из команды Эксельсиор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Эксельсиор

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Иан Смейлерс ослабляет давление, выбив мяч.

24' Близко! Мартинсен Якоб нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

23' Удар от ворот произведет Эксельсиор

21' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Иан Смейлерс ослабляет давление, выбив мяч.

20' Со Силла пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel ловит мяч

15' Ромменс Филипп пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

13' Иан Смейлерс ослабляет давление, выбив мяч.

12' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Иан Смейлерс ослабляет давление, выбив мяч.

9' Иан Смейлерс ослабляет давление, выбив мяч.

9' Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Дриауех Каухайб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Науйокс Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Льянсана Энрик пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

4' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

4' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.