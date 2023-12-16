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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Alex Bos
Эксельсиор
1:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
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0:1
54' Гол
Амофа Джамал
1:1
83' Гол
Удденес Оскар
89' Желтая карточка
Ромменс Филипп
90' Желтая карточка
Наубер Геррит
90'+5

Ход матча

38'
 
46'
Фитц-Джим Киян
Науйокс Ноа
 
54'
0:1
Амофа Джамал
(Ромменс Филипп)
68'
Санчес-Фернандес Деренсили
Дриауех Каухайб
 
68'
Аграфиотис Николас
Смеулерс Ян
 
68'
Бенита Мимеирхель
Лампру Лазарос
 
68'
 
Эдвардсен Виктор
Со Силла
82'
 
Батен Тибо
Мартинсен Якоб
82'
 
Наубер Геррит
Эдвардсен Оливер
82'
Удденес Оскар
Виделль Каспер
 
83'
Удденес Оскар
(Хореман Сибе)
1:1
89'
 
Ромменс Филипп
90'
 
Наубер Геррит

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 6
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 461 Количество передач 531
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ван
Гассел
Стейн
16
Ньивпорт
Свен
5
Виделль
Каспер
4
Эль-Яакуби
Редуан
2
Хореман
Сибе
28
Смеулерс
Ян
7
Лампру
Лазарос
15
Науйокс
Ноа
33
Бас
Юлиан
14
Дриауех
Каухайб
9
Пэрротт
Трой
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
21
Льянсана
Энрик
10
Ромменс
Филипп
29
Мартинсен
Якоб
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Со
Силла
Эксельсиор
5-4-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ТМК
0:0
ТМК
0:2
Э
1:1
Э
3:0
ТМК
1:0
ТМК
0:2
Э
0:0
Э
3:2
К
1:0
ПД
4:1
ПД
1:6
ТМС
3:0
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ТМС
3:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
3:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 5 0.31
Аграфиотис Николас 5 0.31
Дриауех Каухайб 3 0.19
Удденес Оскар 3 0.19
Лампру Лазарос 2 0.13
Бас Юлиан 2 0.13
Хореман Сибе 1 0.06
Загре Артур 1 0.06
Оморова Ричи 1 0.06
Сандра Сиссе 1 0.06
Ньивпорт Свен 1 0.06
Виделль Каспер 1 0.06
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 5 0.31
Со Силла 5 0.31
Эдвардсен Оливер 4 0.25
Ромменс Филипп 3 (1) 0.19
Кюйперс Бас 3 0.19
Эдвардсен Виктор 2 0.13
Льянсана Энрик 2 0.13
Крамер Йорис 1 0.06
Амофа Джамал 1 0.06
Дейл Матс 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Наубер Геррит 0 0
Батен Тибо 0 0
Мартинсен Якоб 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 1
Бас Юлиан 4 0
Лампру Лазарос 2 1
Хореман Сибе 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Дриауех Каухайб 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Наубер Геррит 3 0
Кюйперс Бас 3 0
Адеканье Бобби 1 1
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Гоу Эхед Иглс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
5
Эксельсиор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

10
19
Эксельсиор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Гоу Эхед Иглс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

20
24

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

15
14
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
20%
5
36%
46-60
7
47%
0
0%
61-75
3
20%
5
36%
76-90

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
21%
2
10%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
5
25%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
3
21%
6
30%
76-90

Пропущено

18
9
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
7
39%
0
0%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Забито

26
26
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
3
12%
2
8%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
5
19%
6
23%
61-75
7
27%
8
31%
76-90

Пропущено

33
23
6 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
3%
4
17%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
3
9%
2
9%
31-45
10
30%
5
22%
46-60
10
30%
1
4%
61-75
7
21%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1
Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2

Результаты матчей

Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
5
11
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 0:0 Заявка 16 6 2 8 23 - 28 20
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 5 4 7 17 - 28 19
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
12.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
13.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
14.
Хераклес
 Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
15.
Валвейк
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 4 8 13 - 34 13
17.
Витесс
 Заявка 15 3 2 10 12 - 32 11
18.
Волендам
 0:0 Заявка 16 2 3 11 16 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
8.
Херенвен
 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
13.
Волендам
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
14.
Херенвен
 0:0 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
18.
Волендам
 0:0 Заявка 9 0 2 7 8 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
  • 95'
    Команда Эксельсиор сравняла счет.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 47%, Гоу Эхед Иглс: 53%.
  • 95'
    Амофа Джамал успешно блокирует удар.
  • 95'
    Хореман Сибе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Redouan El Yaakoubi и попал в каркас ворот!
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