Тур: 16. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Зрители: 4400 Главный судья: Alex Bos
1:1
Конец матча
0'
0:1
54' ГолАмофа Джамал
1:1
83' ГолУдденес Оскар
89' Желтая карточкаРомменс Филипп
90' Желтая карточкаНаубер Геррит
90'+5
Ход матча
38'
54'
0:1
83'
1:1
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 6
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
461 Количество передач 531
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Смеулерс
Ян
15
Науйокс
Ноа
33
Бас
Юлиан
25
Амофа
Джамал
9
Со
Силла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|5
|0.31
|Аграфиотис Николас
|5
|0.31
|Дриауех Каухайб
|3
|0.19
|Удденес Оскар
|3
|0.19
|Лампру Лазарос
|2
|0.13
|Бас Юлиан
|2
|0.13
|Хореман Сибе
|1
|0.06
|Загре Артур
|1
|0.06
|Оморова Ричи
|1
|0.06
|Сандра Сиссе
|1
|0.06
|Ньивпорт Свен
|1
|0.06
|Виделль Каспер
|1
|0.06
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|5
|0.31
|Со Силла
|5
|0.31
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.25
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.19
|Кюйперс Бас
|3
|0.19
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.13
|Льянсана Энрик
|2
|0.13
|Крамер Йорис
|1
|0.06
|Амофа Джамал
|1
|0.06
|Дейл Матс
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Мартинсен Якоб
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|1
|Бас Юлиан
|4
|0
|Лампру Лазарос
|2
|1
|Хореман Сибе
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Дриауех Каухайб
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|4
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Кюйперс Бас
|3
|0
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Гоу Эхед Иглс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
5
Эксельсиор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
10
19
Эксельсиор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Гоу Эхед Иглс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
20
24
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Пропущено
15
14
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
20%
5
36%
46-60
7
47%
0
0%
61-75
3
20%
5
36%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
21%
2
10%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
5
25%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
3
21%
6
30%
76-90
Пропущено
18
9
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
7
39%
0
0%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Забито
26
26
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
3
12%
2
8%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
5
19%
6
23%
61-75
7
27%
8
31%
76-90
Пропущено
33
23
6 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
3%
4
17%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
3
9%
2
9%
31-45
10
30%
5
22%
46-60
10
30%
1
4%
61-75
7
21%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1
Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2
Результаты матчей
Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
106
511
214
511
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|0:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|23 - 28
|20
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 28
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|27 - 32
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 34
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 32
|11
|18.
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4