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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Алмере Сити
4:0
Второй тайм: 89'
Витесс
0'
1:0
28' Гол
Катлайн Йоанн
2:0
43' Гол
Китала Янн
3:0
82' Гол
Якобс Йоей
4:0
87' Гол
Пенья Альваро

Ход матча

28'
Катлайн Йоанн
(Ван Де Камп Йокем Ритмистер)
1:0
43'
Китала Янн
(Робине Тома)
2:0
46'
Барбе Тео
Мбе Со Лоик
 
63'
 
Тилеманс Матейс
Козловски Кацпер
63'
 
Бутра Амин
Де Регт Гиан
63'
 
Перссон Йоэль
Домджони Тони
67'
Ван ла Парра Райив
Китала Янн
 
75'
Пенья Альваро
Катлайн Йоанн
 
82'
Якобс Йоей
(Копмейнерс Пер)
3:0
85'
Коррин Милан
Ресинк Стейе
 
85'
Ройо Манел
Хансен Корнелиус
 
87'
Пенья Альваро
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 149 Количество передач 193
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
Витесс
3.25
3.65
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88.00
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Все Коэффициенты
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
5
Мбе
Со
Лоик
2
Флоранюс
Шерел
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
19
Катлайн
Йоанн
28
Ресинк
Стейе
15
Копмейнерс
Пер
9
Робине
Тома
11
Китала
Янн
17
Хансен
Корнелиус
1
Ром
Элой
43
Ван
Звам
Джованни
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
13
Корнелисс
Энцо
20
Мёленстен
Мелле
22
Домджони
Тони
42
Манхуф
Миллион
17
Козловски
Кацпер
25
Де
Регт
Гиан
8
Ван
Гинкел
Марко
Алмере Сити
3-4-1-2
Витесс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 5 (1) 0.31
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.13
Якобс Йоей 2 0.13
Китала Янн 2 0.13
Ван ла Парра Райив 1 0.06
Мбе Со Лоик 1 0.06
Хансен Корнелиус 1 0.06
Катлайн Йоанн 1 0.06
Пост Данни 1 0.06
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.25
Манхуф Миллион 4 0.25
Ороз Алоис 1 0.06
Бутра Амин 1 0.06
Тилеманс Матейс 1 0.06
Де Регт Гиан 1 0.06
Козловски Кацпер 0 0
Аркус Карлан 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Копмейнерс Пер 4 0
Ресинк Стейе 4 0
Флоранюс Шерел 3 0
Якобс Йоей 3 0
Робине Тома 2 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Китала Янн 2 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Мёленстен Мелле 2 1
Аркус Карлан 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Хендрикс Рамон 3 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Домджони Тони 1 0
Де Регт Гиан 1 0
Перссон Йоэль 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Алмере Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Витесс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

5
3
Алмере Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Витесс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90

Пропущено

17
20
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
12%
6
30%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
7
41%
3
15%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
6
43%
5
38%
76-90

Пропущено

33
31
11 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
6
18%
6
19%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
2
6%
6
19%
46-60
9
27%
5
16%
61-75
11
33%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2
Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0
Витесс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3
Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2

Результаты матчей

Алмере Сити
Витесс

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 16 6 1 9 24 - 30 19
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 5 4 7 17 - 28 19
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
12.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
13.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
14.
Алмере Сити
 3:1 Заявка 16 4 4 8 16 - 35 16
15.
Хераклес
 Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
16.
Валвейк
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
17.
Витесс
 1:3 Заявка 16 3 2 11 13 - 35 11
18.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 18 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Алмере Сити
 3:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 18 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
16.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
17.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
18.
Витесс
 1:3 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 3:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 1:3 Заявка 9 2 0 7 8 - 24 6
16.
Хераклес
 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алмере Сити
    Ничья
    Витесс
    3.25
    3.65
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    88.00
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