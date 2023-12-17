Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Joey Jacobs нанес удар, но тот был заблокирован.

Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

47' Команда Алмере Сити играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Домджони Тони не смог попасть в створ ударом издали

47' Ян Китала из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Пеер Копмейнерс наказан за толчок Козловски Кацпер

45' Ян Китала выиграл воздушное противоборство у Хендрикс Рамон

45' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Робине Тома создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Отличный гол забил Ян Китала

43' Г О О О О Л - Ян Китала забивает с левой ноги!

43' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ян Китала выиграл воздушное противоборство у Исима-Мирен Николя

39' Joey Jacobs пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

38' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

37' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Корнелисс Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

30' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Ян Китала выиграл воздушное противоборство у Манхуф Миллион

28' Команда Алмере Сити забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Г О О О О Л - Катлайн Йоанн забивает с правой ноги!

28' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хендрикс Рамон выиграл воздушное противоборство у Ян Китала.

22' Joey Jacobs ослабляет давление, выбив мяч.

22' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Козловски Кацпер нырнул в штрафной. Спорно!

18' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

14' Манхуф Миллион навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Витесс

11' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

10' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Joey Jacobs ослабляет давление, выбив мяч.

9' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Витесс

7' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Ян Китала выиграл воздушное противоборство у Исима-Мирен Николя

5' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хендрикс Рамон выиграл воздушное противоборство у Ян Китала.

4' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

2' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Витесс начинает с центра поля