Тур: 16. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Маккили Дэнни
4:0
Второй тайм: 89'
0'
1:0
28' ГолКатлайн Йоанн
2:0
43' ГолКитала Янн
3:0
82' ГолЯкобс Йоей
4:0
87' ГолПенья Альваро
Ход матча
28'
43'
2:0
46'
82'
3:0
87'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
149 Количество передач 193
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ресинк
Стейе
11
Китала
Янн
1
Ром
Элой
25
Де
Регт
Гиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Барбе ТеоЗащитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
- Полузащитник
-
44 Алтена ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
52 Kaya Symon
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|5 (1)
|0.31
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.13
|Якобс Йоей
|2
|0.13
|Китала Янн
|2
|0.13
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.06
|Мбе Со Лоик
|1
|0.06
|Хансен Корнелиус
|1
|0.06
|Катлайн Йоанн
|1
|0.06
|Пост Данни
|1
|0.06
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.25
|Манхуф Миллион
|4
|0.25
|Ороз Алоис
|1
|0.06
|Бутра Амин
|1
|0.06
|Тилеманс Матейс
|1
|0.06
|Де Регт Гиан
|1
|0.06
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|5
|1
|Копмейнерс Пер
|4
|0
|Ресинк Стейе
|4
|0
|Флоранюс Шерел
|3
|0
|Якобс Йоей
|3
|0
|Робине Тома
|2
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Китала Янн
|2
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Мёленстен Мелле
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Хендрикс Рамон
|3
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Алмере Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Витесс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
5
3
Алмере Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Витесс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90
Пропущено
17
20
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
12%
6
30%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
7
41%
3
15%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
4
25%
3
27%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
6
43%
5
38%
76-90
Пропущено
33
31
11 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
6
18%
6
19%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
2
6%
6
19%
46-60
9
27%
5
16%
61-75
11
33%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2
Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0
Витесс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3
Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2
Результаты матчей
Алмере Сити
Витесс
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|24 - 30
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 28
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|27 - 32
|17
|14.
|3:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 35
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|17.
|1:3 Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 35
|11
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|3:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 18
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|18.
|1:3 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|3:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|1:3 Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 24
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4